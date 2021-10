Les principaux mythes fiscaux cryptographiques démystifiés

Les crypto-monnaies et les taxes ne correspondent peut-être pas parfaitement, mais les taxes semblent inévitables, et l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a clairement indiqué qu’il s’en prenait aux personnes qui ne signalaient pas. Avec les assignations à comparaître de l’IRS à Coinbase, Kraken, Circle et Poloniex, en plus d’autres efforts d’application, l’IRS est à la recherche. L’IRS a envoyé 10 000 lettres dans différentes versions demandant la conformité, mais toutes étaient des coups de coude pour encourager les contribuables à se conformer.

La recherche IRS de crypto-monnaies a souvent été comparée à la recherche IRS de comptes étrangers il y a plus de dix ans. Malheureusement, il n’est pas clair s’il y aura un jour un programme d’amnistie cryptographique qui émulera les programmes de divulgation volontaire offshore que l’IRS a formulés pour les comptes offshore.

L’IRS a fait sa première annonce crypto majeure dans l’avis 2014-21, le classant comme propriété. Cela a de grandes conséquences fiscales, accentuées par des changements de prix soudains. La vente de crypto-monnaies peut générer des profits ou des pertes et être soumise à des taxes. Mais même acheter quelque chose avec de la crypto peut entraîner des taxes. Payer les employés ou les entrepreneurs aussi. Même payer des impôts en crypto peut entraîner plus d’impôts.

Nous assistons déjà à des audits de cryptage de l’IRS et de certains États (notamment le California Franchise Tax Board), et d’autres suivront certainement. Au moins maintenant, il existe des alternatives de préparation et de suivi des déclarations de revenus qui peuvent rendre le processus plus facile qu’il ne l’était au début. Tout le monde essaie de minimiser les revenus cryptographiques imposables et de reporter les impôts lorsque cela est légalement possible.

Pourtant, il est facile de se tromper sur le traitement fiscal et d’adopter des positions fiscales qui peuvent être difficiles à défendre si elles sont prises. Dans cet esprit, voici certaines choses que j’ai entendues, que j’appellerai des mythes fiscaux sur la cryptographie.

Mythe 1

Vous ne pouvez pas payer de taxe sur les transactions de crypto-monnaie à moins que vous ne receviez un formulaire 1099 de l’IRS. Si vous n’avez pas reçu de formulaire 1099, vous pouvez cocher la case sur votre déclaration de revenus indiquant que vous n’avez effectué aucune transaction de crypto-monnaie.

En réalité: Des impôts peuvent toujours être dus même si le payeur ou le courtier ne dépose pas de formulaire 1099. Un formulaire 1099 ne crée pas d’impôts là où aucun impôt n’est précédemment dû et une grande quantité de revenu imposable n’est pas déclarée sur les formulaires 1099. Un formulaire 1099 Vous pouvez se tromper, auquel cas, expliquez-le sur votre déclaration de revenus. Mais si vous êtes audité et que votre meilleure défense est que vous avez choisi de ne pas déclarer vos transactions parce que vous n’avez pas reçu de formulaire 1099, c’est faible.

Mythe 2

Si vous détenez votre crypto via un portefeuille privé plutôt qu’un échange, vous n’avez pas besoin de déclarer la crypto sur vos déclarations de revenus.

En réalité: portefeuille privé ou échange, les règles fiscales sont les mêmes. La volonté de cacher la propriété en transférant la richesse vers des structures de détention anonymes n’est pas nouvelle. Lorsque les banques suisses ont commencé à divulguer leurs titulaires de comptes américains à l’IRS et au ministère de la Justice des États-Unis, de nombreux contribuables américains ont presque tout essayé, mais presque tous ont fini par payer, généralement avec de lourdes pénalités. La question sur la crypto-monnaie sur le formulaire IRS 1040 ne se limite pas aux crypto-monnaies détenues par le biais d’échanges. Si vous dites « non », même si vous possédez une crypto via un portefeuille privé, vous pouvez faire de fausses déclarations sur une déclaration de revenus signée sous peine de parjure. Vous pariez peut-être que vous ne serez jamais pris, mais des milliers de contribuables américains qui ont des comptes bancaires en Suisse peuvent attester à quel point ce pari peut être mal joué.

Mythe 3

Si vous détenez votre crypto par l’intermédiaire d’une fiducie, d’une LLC ou d’une autre entité, vous ne devez pas d’impôt sur les transactions crypto et vous n’avez pas à déclarer. De plus (le mythe continue), les revenus générés par les SARL sont exonérés d’impôt.

En réalité: posséder de la crypto via une entité peut empêcher les revenus de votre déclaration de revenus. Mais à moins que l’entité ne se qualifie (et ne soit enregistrée) en tant qu’entité exonérée d’impôt, il est probable que l’entité elle-même a des obligations de déclaration fiscale et doit des impôts. À des fins fiscales, les SARL sont imposées comme les sociétés ou les sociétés de personnes, en fonction de leurs faits et de leurs choix fiscaux. Les SARL à membre unique ne sont pas comptées, de sorte que le revenu de la SARL se retrouve dans la déclaration du propriétaire unique. Si votre entité est une entité étrangère, il existe des règles fiscales américaines complexes qui peuvent vous rendre directement responsable de certains revenus produits au sein de l’entité étrangère.

Mythe 4

Si je structure la vente de ma crypto comme un prêt (ou une autre transaction sans vente), je n’ai pas à déclarer le revenu.

En réalité: Déterminez si vous prêtez ou vendez la crypto. L’IRS et les tribunaux ont des doctrines solides pour ignorer les fausses transactions. Récupérez-vous la même crypto que vous prêtez ? Facturez-vous des intérêts sur le prêt et payez-vous des impôts sur les intérêts au fur et à mesure que vous les recevez ? Certains prêts peuvent ne pas être valides. Et si vous vendez des crypto-monnaies et recevez un billet à ordre, cela peut encore compliquer vos impôts avec le calcul des ventes à tempérament.

Mythe 5

Un échange de chiffrement est un type de confiance, car il ne peut pas modifier unilatéralement les politiques de l’échange. Par conséquent, vous ne possédez pas la crypto dans votre compte à des fins fiscales et vous n’avez pas à déclarer les transactions via un échange.

En réalité: l’IRS n’a rien dit de tout cela. Les directives de l’IRS suggèrent que l’IRS considère les contribuables comme les propriétaires de la crypto-monnaie détenue via leurs comptes d’échange. Il semble hautement improbable que l’IRS considère les crypto-monnaies détenues via un compte d’échange comme la propriété de l’échange lui-même (en tant que fiduciaire), plutôt que la propriété du titulaire du compte. Les contribuables possèdent souvent leurs actifs via des comptes tenus par des institutions, tels que des comptes bancaires, des comptes de placement, 401 (k), IRA, etc.

Dans la plupart des cas, la législation fiscale traite les contribuables comme les propriétaires de l’argent et des actifs détenus sur ces comptes. Certains comptes spéciaux comme 401 (k) s et IRA ont des règles fiscales spéciales. Et avoir un compte traité comme une fiducie n’est pas nécessairement un bon résultat fiscal. Les bénéficiaires des fiducies, et en particulier des fiducies étrangères, ont des obligations de déclaration onéreuses. Par conséquent, avant de considérer les échanges cryptographiques comme des fiducies, faites attention à ce que vous souhaitez. Appeler quelque chose une fiducie ne signifie pas que les revenus générés au sein de la fiducie sont exonérés d’impôt sur le revenu.

Mythe 6

L’amendement du Congrès à l’article 1031 du Code des impôts limitant les échanges du même type aux biens immobiliers ne rend pas les échanges crypto-à-crypto imposables.

En fait : le l’article 1001 du code des impôts stipule qu’un bénéfice imposable résulte de la « vente ou autre disposition de la propriété ». La vente de tout type de propriété contre de l’argent ou d’autres biens peut générer un bénéfice imposable. L’IRS dit que les crypto-monnaies sont détenues, donc l’échange de crypto-monnaies contre d’autres crypto-monnaies est une vente de crypto-monnaie pour la valeur de la nouvelle crypto.

Avant l’entrée en vigueur de l’amendement à l’article 1031 en 2018, un échange crypto-pour-crypto aurait pu convenir à un échange similaire en vertu de l’article 1031. Mais l’IRS rejette cette position dans les contrôles fiscaux et a publié des directives qui refusent les taxes. -traitement gratuit pour certains swaps de crypto-monnaie. Ce n’est pas un précédent et cela ne couvre pas le secteur riverain, mais cela vous dit ce que pense l’IRS. Dans tous les cas, maintenant que l’article 1031 limite un traitement d’échange similaire aux biens immobiliers, les échanges crypto-crypto sont imposables, à moins qu’ils ne soient admissibles à une autre exception.

Pour emporter

Chaque contribuable a le droit de planifier ses affaires et ses transactions pour essayer de minimiser les impôts. Mais ils doivent se méfier des solutions rapides et des théories qui semblent trop belles pour être vraies. L’IRS semble croire que de nombreux contribuables crypto ne se conforment pas à la législation fiscale, et il vaut la peine d’envisager de faire preuve de prudence et de nettoyer le passé. Soyez prudent là-bas.

Cet article est à des fins d’information générale et n’est pas destiné à être et ne doit pas être considéré comme un avis juridique.

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici sont ceux de l’auteur seul et ne reflètent pas nécessairement ou ne représentent pas les points de vue et opinions de Cointelegraph.

Robert W. Wood est un avocat fiscaliste représentant des clients du monde entier depuis le bureau de Wood LLP à San Francisco, où il est associé directeur. Il est l’auteur de nombreux livres fiscaux et écrit fréquemment sur les impôts pour Forbes, Tax Notes et d’autres publications.