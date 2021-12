Les principaux mythes sur la maladie pulmonaire obstructive chronique

La MPOC est causée par l’exposition au fil du temps à des irritants tels que des gaz et des particules, comme la fumée de cigarette ou des vapeurs chimiques et de la poussière au travail. (Image représentative)

Par le Dr Ankit Singhal

L’Inde, qui domine la liste des villes les plus polluées au monde, compte également le plus grand nombre de cas de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) au monde. La plupart des gens veulent être en meilleure santé, mais ils pensent rarement à protéger et à maintenir la santé de leurs poumons. Les poumons sont tout aussi importants que le cœur et le cerveau, avec le temps et l’âge, ils peuvent devenir moins flexibles et perdre de leur force, ce qui peut rendre la respiration plus difficile. Par certaines habitudes et soins sains, vous pouvez mieux maintenir vos poumons en bonne santé et mieux les faire fonctionner. Il est également très important de connaître votre santé pulmonaire et d’éviter les mythes auxquels les gens ont affaire et qui peuvent endommager vos poumons.

Décoder les principaux mythes :

MYTHE #1 : Seuls les fumeurs contractent la MPOC.

FAIT: Bien que le tabagisme puisse causer la MPOC, environ 24 % des personnes atteintes de MPOC n’ont jamais fumé. En outre, environ 1% des personnes atteintes de MPOC peuvent l’avoir en raison d’une maladie génétique appelée déficit en alpha-1 antitrypsine.

La MPOC est causée par l’exposition au fil du temps à des irritants tels que des gaz et des particules, comme la fumée de cigarette ou des vapeurs chimiques et de la poussière au travail.

MYTHE #2 : La MPOC n’affecte que les poumons.

FAIT: Si vous souffrez de MPOC, votre cœur travaille plus fort pour respirer afin que votre corps reçoive l’oxygène dont il a besoin. Cela expose les personnes atteintes de MPOC à un risque accru de crise cardiaque et de maladie cardiaque.

De plus, votre capacité à être active peut être limitée avec la MPOC, ce qui peut affecter votre santé mentale si vous êtes moins en mesure de suivre vos amis et votre famille.

MYTHE #3 : Si vous souffrez de MPOC, vous ne pouvez pas faire d’exercice.

FAIT: L’exercice modéré est important pour aider à réduire les symptômes de la MPOC et à renforcer votre cœur. Si vous êtes essoufflé lorsque vous commencez à faire de l’exercice, parlez à votre médecin des mesures que vous pouvez prendre pour développer votre endurance. Recherchez une réadaptation pulmonaire, où un inhalothérapeute peut vous enseigner des techniques de respiration, des exercices spéciaux et un plan de nutrition. Comme toujours, parlez-en à votre médecin avant de commencer tout type d’exercice.

MYTHE N°4 : Il n’existe aucun traitement efficace contre la MPOC.

FAIT: La MPOC est traitable. Bien que le traitement ne puisse pas réparer les dommages causés à vos poumons, le traitement peut contrôler vos symptômes et vous aider à vous sentir mieux. Le traitement peut également prévenir tout dommage futur à vos poumons.

Si vous recevez un diagnostic de MPOC, vous devez prendre des mesures pour arrêter de fumer, avoir une alimentation saine, faire de l’exercice régulièrement et vous tenir au courant de vos vaccins contre la grippe et la pneumonie en plus de suivre le traitement et les médicaments prescrits par votre médecin.

MYTHE #5 : Il n’y a aucun avantage à arrêter de fumer si vous souffrez de MPOC.

FAIT: Cesser de fumer ralentira la progression de la MPOC, ce qui signifie qu’il n’est jamais trop tard pour arrêter. Bien que les lésions pulmonaires causées par la MPOC ne soient pas réversibles, vous pouvez l’empêcher de s’aggraver. De plus, si vous arrêtez de fumer suffisamment tôt, une fonction pulmonaire proche de la normale peut revenir.

Pour les personnes atteintes de MPOC, il est important de prendre des mesures pour aider votre corps à gérer la maladie. Conserver votre énergie est important, car la respiration prend plus d’énergie pour les personnes atteintes de MPOC. Évitez les efforts extrêmes comme les travaux de jardinage et le levage de charges lourdes, et prévoyez des périodes de repos pendant la journée.

Les personnes atteintes de MPOC sont plus susceptibles de contracter des infections respiratoires, il est donc important de prendre des mesures pour éviter de tomber malade, notamment en se lavant les mains et en se faisant vacciner contre la grippe tous les ans et contre la pneumonie tous les cinq ans. Si vous pensez que vous tombez malade, parlez-en à votre médecin.

Maintenir un poids santé peut également aider votre cœur et vos poumons, ainsi que boire beaucoup d’eau.

MYTHE #6 Le poids corporel n’affecte pas la MPOC

FAIT: Ce n’est pas vrai. Le Dr Schachter nous a dit que le fait de porter un excès de poids peut augmenter le handicap associé à la MPOC.

À l’inverse, si les personnes ont un poids corporel inférieur à modéré, cela peut être « un signe d’emphysème et indique également un mauvais pronostic ».

MYTHE #7 La MPOC est une condamnation à mort

Vous ne pouvez pas inverser la MPOC, mais cela ne signifie pas non plus que votre vie est terminée.

FAIT: Les personnes qui arrêtent de fumer, font beaucoup d’exercice et prennent bien soin d’elles ont souvent un bon pronostic. Avec les bons médicaments et les bons changements de mode de vie, vous pouvez gérer votre MPOC et mener une vie active.

Cependant, pour toute maladie chronique, il s’agit souvent d’obtenir le bon type de soutien pour rester positif et suffisamment motivé pour gérer la maladie.

MYTHE N°8 : RIEN NE PEUT ÊTRE FAIT POUR TRAITER LA MPOC

FAIT: Bien qu’il n’existe actuellement aucun remède contre la MPOC, avec l’aide de votre médecin, elle peut être gérée efficacement pour trouver le soutien et les options de traitement qui vous conviennent.

MYTHE N°9 : JE SUIS SEUL À FAIRE FACE À LA BPCO

FAIT: On estime que 384 millions de personnes vivent avec des symptômes de BPCO dans le monde. 14 groupes de patients atteints de MPOC dans le monde offrent des conseils et un soutien pour vous aider à vivre avec cette maladie.

(L’auteur est pneumologue, Sri Balaji Action Medical Institute, New Delhi. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas le position ou politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.