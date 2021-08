Les principaux organes de presse continuent de donner du temps d’antenne au message déséquilibré des conspirationnistes – RedState ⋆ .

Si leurs opinions extrêmes sont si dangereuses, peut-être que ne pas les mettre en évidence est la voie à suivre…?

Ce n’est pas par le biais d’un réseau complexe de salles de réunion clandestines, ni de canaux vidéo sur des sites Web propriétaires, ni de politiques adoptées en catimini par des politiciens aux intentions cachées. Non, le meilleur moyen pour les groupes conspirationnistes marginaux de faire passer leur message et de le faire amplifier au grand public est de passer par les médias grand public. Il reste le paradoxe de la presse que ceux qui s’opposent le plus bruyamment à ces sources dangereuses continuent de diffuser leur message.

Qanon et d’autres sont régulièrement diabolisés par des journalistes sages et sophistiqués et pourtant, la principale méthode pour entendre ces messages et théories dérangeants reste d’être à l’écoute de CNN. Cette semaine, avec des problèmes peut-être plus importants qui se déroulent dans le paysage de l’actualité, on nous a présenté davantage de ces missives prétendument dangereuses.

Nous avons vu au fil des ans que le mouvement suprémaciste blanc, bien qu’insidieux et ignorant, a également été extrêmement surgonflé en ce qui concerne sa portée et son niveau d’influence. Il y a eu un certain nombre de fois qu’un rassemblement a été organisé par ces adeptes de l’intolérance, seulement pour voir les médias sur place pour couvrir l’événement étaient plus nombreux que ceux présents. C’est donc avec une curiosité instillée que Vice News a ressenti le besoin de faire une couverture complète de ces imbéciles racistes cette semaine.

Un exemple qu’ils donnent a eu cette livraison de « l’extrême droite », faisant l’éloge de la prise de contrôle de l’Afghanistan par les forces talibanes. « Ces agriculteurs et ces hommes peu formés se sont battus pour reprendre leur nation [world governments]. Ils reprirent leur religion nationale comme loi et exécutèrent les dissidents. Difficile de ne pas respecter ça. Maintenant, regardez jusqu’où ils ont dû être enfoncés dans le terrier du lapin suprémaciste blanc pour trouver cette pépite ; le message a été posté depuis le compte d’un rando qui serait lié à un ancien Réseau Proud Boys, sur Telegram.

Il reste à débattre du nombre de couches retirées de la conscience dominante de ce message particulier, mais grâce à Vice, il est maintenant élevé sur une place publique plus large. Le même article met en lumière un message faisant l’éloge de la chute des forces de la coalition dans ce pays. Il vient de « Un blog lié à des membres d’organisations terroristes néo-nazies. »

Quelques jours plus tard, Vice était de retour, cette fois concentré sur les délires de « certains adeptes de Qanon ». Les sources irréprochables disaient que toute la débâcle de l’Afghanistan n’est qu’un canular élaboré – au diable de nombreuses preuves. Cette dernière théorie est livrée, nous dit-on, par « explod[ing] sur les chaînes QAnon sur des plateformes comme Telegram et Gab après avoir été boosté par Ron Watkins, l’ancien administrateur de 8kun, le site Web qui a facilité la montée de QAnon.

L’écrivain David Gilbert a décrit ce qu’il a appelé une série de théories du complot sans fondement, mais elles n’étaient pas si sans fondement qu’il a évité de les livrer aux lecteurs. Non, au lieu de cela, il a énuméré plusieurs de ces théories en détail, avec des captures d’écran de quelques exemples.

Mais, comme je l’ai mentionné plus tôt, le meilleur est peut-être de CNN, où leur journaliste Internet résident, Donie O’Sullivan, est devenu leur correspondant de facto Qanon/conspiration.

O’Sullivan était à l’Iowa State Fair cette semaine et tout en rapportant de nombreux faits mystérieux (Donie a mangé son premier corndog !), il a également trouvé des adeptes de Qanon et d’autres théories dans la foule qui s’est rassemblée pour entendre Marjorie Taylor Greene parler à la Festival. Le journaliste de CNN a eu un obsessionnel – tout droit sorti de Central Casting – de se moquer de la façon dont cela pourrait inspirer ceux des États-Unis à entreprendre une purge similaire.

C’est le fonds de commerce d’O’Sullivan, sondant les foules lors d’événements ciblés et trouvant ceux qui sont prêts à passer devant la caméra avec leurs théories cinglées. Il est ensuite présenté comme si c’était la pensée dominante lors de l’événement. Donie, après avoir essuyé la graisse de son franc frit sur un bâton, s’étire pour suggérer que l’éloge du renversement du gouvernement est un sujet de discussion conservateur régulier – mais il laisse ensuite échapper à quel point cet état d’esprit est raréfié dans le mélange.

C’est la deuxième fois en quelques mois seulement que je rencontre des Américains qui considèrent les renversements de gouvernements étrangers comme presque une source d’inspiration. Il y a quelques mois, c’était la Birmanie. https://t.co/1n7v96dbRJ – Donie O’Sullivan (@donie) 20 août 2021

Ce… n’est pas vraiment impressionnant. Ces pensées extrémistes sont si omniprésentes qu’O’Sullivan a réussi à trouver, euh, deux exemples complets de ce qui se passe – au cours de quelques mois. Ce n’est guère une poussée de fanatisme qui rapportera tous les koozies à la bière que vous vendez sur votre compte CafePress “Q The Rebellion”.

Les médias restent déterminés à couvrir ces conspirations car c’est leur tentative abrégée de présenter tous ceux de droite comme de dangereux cinglés qui adhèrent à des récits dangereux. Bien sûr, étant donné la réalité de la plupart des médias conservateurs qui donnent peu ou pas d’avis sur ces thèmes, cela signifie que la principale source pour entendre ces conspirations reste la presse grand public.