Les principaux points à retenir de B Word – Crypto nouveaux médias

Hébergé par le Crypto Council for Innovation et sponsorisé par Square et ARK Invest, “The B Word” était un événement en ligne centré sur Bitcoin d’une journée qui a été diffusé mercredi, visant à “corriger les récits grand public autour de Bitcoin, expliquer comment les institutions peuvent l’adopter, et sensibiliser les secteurs du réseau qui ont besoin de soutien.

Bien qu’il y ait eu de nombreux orateurs profonds et des discussions stimulantes tout au long de la conférence, les deux premières pistes présentaient certaines des contributions les plus importantes au discours public actuel autour de Bitcoin. Ils font bien de répondre et d’atténuer les préoccupations populaires qui ont entaché l’image du réseau au cours des derniers mois tout en recentrant l’attention du téléspectateur sur ce qui fait de Bitcoin une technologie si importante.

Le contenu le plus important de ces deux pistes est résumé ci-dessous, y compris les détails clés de la discussion tant attendue entre Elon Musk, Cathie Wood et Jack Dorsey.

Nic Carter : Démystifier le « Bitcoin gaspille de l’énergie »

Pour commencer le premier morceau intitulé “Demystifying Bitcoin”, le co-fondateur de Coin Metrics Nic Carter a abordé et démystifié la critique populaire selon laquelle Bitcoin gaspille de l’énergie ou est nocif pour l’environnement.

Il commence par définir le « gaspillage » en termes de coûts et d’avantages. Quelque chose ne peut être considéré comme un gaspillage que si les ressources qu’il consomme l’emportent sur l’utilité qu’il fournit – et Bitcoin a certainement une utilité :

“En tant que réseau monétaire mondial neutre, Bitcoin a un droit valable sur certaines des ressources de la société.”

Source : Business Insider

Bitcoin est également remarquablement, et de plus en plus, alimenté par une énergie durable – et les mineurs sont en fait incités à le faire. Les chiffres de Carter vont de 34 à 46 % d’utilisation d’énergie durable tout en n’étant responsable que de 0,1 % des émissions mondiales de CO2.

De plus, alors que les mineurs sont maintenant éjectés de Chine, la puissance de hachage est désormais susceptible de se concentrer dans des zones plus stables politiquement et moins intensives en carbone telles que les États-Unis, le Canada et l’Europe du Nord. Cela réduira sans aucun doute l’intensité carbone sur le réseau à long terme.

Arjun Balaji : démystifier « Le bitcoin n’est pas évolutif »

Une autre section de la piste 1 a été hébergée par Arjun Balaji de Paradigm, où il a réfuté l’idée que Bitcoin ne peut pas évoluer pour régler des transactions pour des milliards de personnes.

Il a rejeté l’idée que Bitcoin doit augmenter sa taille de bloc pour prendre en charge un volume de transactions plus important, car cela sacrifierait la décentralisation de Bitcoin en rendant difficile pour une personne moyenne d’exécuter un nœud complet.

Au lieu de cela, il propose que Bitcoin puisse évoluer à travers les couches. Des technologies telles que l’assurance de règlement à grande échelle du réseau Lightning via un règlement différé, qui est finalement sécurisé par la couche de base.

“Bitcoin est un réseau de règlement qui s’échelonne comme un oignon, en” couches “.”

Parallèlement à d’autres technologies telles que les chaînes latérales et les banques Bitcoin, les utilisateurs disposent d’une polyvalence en termes de méthodes qu’ils utilisent pour régler les transactions, qui présentent toutes des compromis différents en matière de décentralisation, de sécurité et d’évolutivité.

Nate Madrey : Démystifier « La propriété de Bitcoin est concentrée »

La piste 1 présentait une autre section cruciale de Nate Madrey, analyste de recherche chez Coin Metrics, qui réfute l’idée que Bitcoin est trop concentré entre les mains des baleines.

Cette notion est souvent mise en avant par des titres trompeurs basés sur des données de blockchain accessibles au public montrant relativement peu d’adresses contenant des quantités massives de Bitcoin.

Cependant, une adresse Bitcoin ne représente pas nécessairement un individu. Il peut s’agir d’un échange, d’une institution ou d’un portefeuille multisig utilisant une seule adresse pour représenter des centaines, voire des milliers d’individus. En outre, bon nombre des adresses « baleines » susmentionnées sont des portefeuilles morts, probablement détenus par des personnes qui ont accumulé beaucoup de bitcoins il y a longtemps mais qui ont perdu leurs clés depuis.

De plus, par rapport à d’autres crypto-monnaies telles que Ethereum et Dogecoin, Bitcoin a la distribution la plus égale de tous à travers différents centiles. Cela est en grande partie dû au mécanisme de consensus de preuve de travail de Bitcoin, qui oblige les premiers destinataires de Bitcoin – les mineurs – à vendre rapidement une grande partie de leur Bitcoin afin de couvrir les coûts de fonctionnement de leurs opérations, ce qui contribue à diffuser Bitcoin sur le marché libre.

« La conversation » : Cathie Wood ; Jack Dorsey et Elon Musk

Alors que les spectateurs attendaient avec impatience cet événement, s’attendant à un débat acharné entre les deux magnats de la technologie, la réalité était une discussion modérée entre trois personnes en faveur du développement et de l’adoption de Bitcoin, y compris Musk.

Les trois ont commencé par expliquer ce qui a déclenché leur intérêt initial pour Bitcoin. Pour Cathie Wood, PDG d’Ark Invest, c’était une combinaison d’innovation perturbatrice, d’économie et du malentendu massif qui l’entourait.

Musk, Technoking of Tesla, a déclaré qu’il souhaitait soutenir quelque chose qui améliore la qualité de l’information qui soutient l’économie.

Dorsey, PDG de Square et Twitter, dit qu’il a vu “une chance de remplacer toute la fondation” du système financier, qu’il dit “cause[s] tant de distraction et tant de coût” lorsqu’il a rencontré Bitcoin en 2009,

Dorsey a expliqué pourquoi Bitcoin « change tout » en référence aux commentaires précédents. Parce que n’importe qui peut vérifier les transactions, et le réseau n’est contrôlé par aucun état particulier. Il le voit comme la future monnaie d’Internet.

« N’importe qui peut le posséder. Ils peuvent le vérifier eux-mêmes. Vous n’avez pas besoin d’avoir confiance en vous, et n’importe quelle personne en particulier peut aider à en piloter l’avenir, et en même temps, elle n’est contrôlée par aucun État, banque ou entreprise… c’est une belle chose. »- Jack Dorsey

Wood voit l’avantage de Bitcoin du point de vue d’un économiste. Interrogé par le modérateur Steve Lee sur le plafond d’approvisionnement de 21 millions de Bitcoin, Wood a expliqué que cela permet à Bitcoin de jouer un rôle de réserve de valeur – l’un des trois rôles de l’argent – en empêchant l’inflation. Elle pense également que le rôle de moyen d’échange sera assuré par Bitcoin, car les applications sont construites sur son protocole.

« Le premier système monétaire mondial basé sur des règles… c’est une très grande idée » – Cathie Wood

Musk, étonnamment, avait une opinion positive de Bitcoin lors de cette conférence, par rapport à certaines de ses récentes rhétoriques sur Twitter sur le sujet. Tout en critiquant sa petite taille de bloc, il a reconnu qu’une solution de deuxième couche correctement mise en œuvre permettrait au bitcoin de “s’adapter pour effectuer un grand nombre de transactions”.

Plus particulièrement, il a également reconnu que Bitcoin revenait rapidement aux sources d’énergie renouvelables pour l’exploitation minière et qu’il pourrait donc ouvrir Tesla à accepter à nouveau les achats en BTC.

Actuellement, les trois conférenciers s’accordent à dire que la convivialité du réseau Bitcoin est un peu un problème. Cependant, des solutions sont déjà en cours d’élaboration par les développeurs, y compris Dorsey’s Square, qui construit actuellement un portefeuille matériel Bitcoin.

Conclusion : Optimisme pour l’avenir de Bitcoin

En conclusion, tous les trois ont déclaré ce qu’ils espèrent voir de Bitcoin à l’avenir. Wood espère une “convergence entre la blockchain et l’IA pour changer le monde d’une manière que nous ne pouvons même pas imaginer”. Musk aimerait voir la crypto-monnaie généralement “améliorer l’efficacité du système d’information que nous appelons argent”, conduisant à un “meilleur niveau de vie”. Les espoirs de Jack Dorsey sont les plus grands de tous :

« Mon espoir est que [Bitcoin] contribue à créer la paix dans le monde. Nous avons tous ces monopoles de la violence, et les distractions au sein de nos systèmes monétaires sont réelles. »

La discussion a rempli l’objectif principal de la conférence : « expliquer comment les institutions peuvent adopter Bitcoin et comment nous pouvons tous soutenir le réseau ». Voir ces acteurs majeurs affirmer leur soutien au réseau, lui consacrer des ressources et dissiper les idées fausses courantes qui l’entourent, peut même redonner confiance au marché Bitcoin.

Les enregistrements de chaque morceau de la conférence « The B Word » peuvent être trouvés ici.

