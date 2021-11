Les principaux prétendants mis en garde contre quatre alternatives de transfert malgré l’approbation de la star d’Arsenal

Il n’est peut-être pas acquis d’avance que Mohamed Elneny quittera Arsenal pour Galatasaray après que son agent ait fourni la dernière mise à jour sur son avenir.

Elneny est dans la dernière année de son contrat avec Arsenal et il y a des doutes sur son avenir. Il a joué régulièrement la saison dernière mais n’a pas commencé un match de Premier League cette saison.

L’international égyptien était lié à un déménagement en Turquie – où il a déjà passé du temps en prêt avec Besiktas – après la fermeture du mercato estival en Angleterre. Mais même avec le délai prolongé de la Super Lig, il n’a pas pu obtenir une sortie.

Néanmoins, il est resté sur le radar de plusieurs côtés là-bas. Galatasaray a été considéré comme le favori et il a même été question d’un accord sur les conditions personnelles.

L’agent d’Elneny a maintenant révélé que son client voulait représenter Galatasaray. Cependant, il les a avertis qu’il pourrait très facilement se retrouver ailleurs en Turquie.

« Galatasaray est un très grand club ; il se porte bien dans les coupes d’Europe et Galatasaray est l’un des plus grands prétendants au championnat chaque année », a déclaré William d’Avila à Radyospor (dans des citations traduites sur Sport Witness).

« C’est une bonne opportunité pour Elneny, donc il veut jouer pour Galatasaray.

« Je vois Galatasaray chaque semaine. Nous avons déjà de bonnes relations, mais je vois plus d’un joueur.

« Le contrat de Mohamed Elneny expire à la fin de la saison, il pourrait donc effectuer un transfert avantageux en janvier ou signer un accord de pré-contrat avec une équipe pour la saison suivante.

« Il est donc important d’y penser, car il est libre l’été prochain – il obtient le statut de libre. Bien sûr, il veut venir en Turquie.

« En dehors de Galatasaray, Fenerbahce, Basaksehir, Besiktas ou Trabzonspor s’intéressent à Elneny.

« Je ne peux pas répondre à cette question si Galatasaray est la seule option en Turquie. Bien sûr Galatasaray a un intérêt car il sera joueur autonome, c’est un bon footballeur, il connaît la Turquie, il est avantageux qu’il connaisse la Turquie.

« Je peux dire que Galatasaray est une option importante pour lui, mais je ne peux pas en dire plus car il est trop tôt pour en parler. »

Arsenal doit peser s’il doit garder Elneny jusqu’à la fin de son contrat ou essayer de retirer une somme minime en janvier.

Ils le perdront de toute façon pendant une courte période en hiver en raison de son implication à la Coupe d’Afrique des nations.

Le milieu de terrain est une zone dans laquelle ils pourraient donc rester légers, avec Granit Xhaka actuellement blessé, Ainsley Maitland-Niles cherchant également une sortie et Thomas Partey également prêt pour la CAN.

Arsenal impliqué dans la course des attaquants

Malgré leur besoin de renforts au milieu de terrain, la première position qu’Arsenal pourrait chercher à renforcer en janvier est l’attaque.

Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah sont tous deux en fin de contrat à la fin de la saison. Bien que le club soit ouvert à leur séjour, chacun peut chercher des opportunités ailleurs.

De même, le jeune Folarin Balogun pourrait essayer de partir en prêt pour plus de temps de jeu.

Arsenal pourrait donc se retrouver avec juste Pierre-Emerick Aubameyang et Gabriel Martinelli en tête. Mais le premier a perdu une certaine forme et le second n’a pas toujours joué au centre cette saison.

Dans cet esprit, Arsenal devra peut-être reconstituer son attaque. Un récent rapport a révélé ils ont dépassé West Ham dans la course pour signer l’attaquant de Genk Paul Onuachu.

Les Hammers ont désigné Onuachu comme leur cible numéro un pour janvier. À ce moment-là, un an se sera écoulé depuis qu’ils ont vendu Sébastien Haller sans trouver de remplaçant.

Mais Arsenal pourrait contrecarrer leurs espoirs d’attirer Onuachu après qu’il soit apparu qu’ils avaient fait leur propre approche.

Le Nigérian de 27 ans a également révélé son admiration pour Arsenal par le passé. Par conséquent, ils peuvent avoir l’avantage d’obtenir sa signature.

Ce serait l’une des nombreuses affaires que le club devrait garder à l’esprit à l’approche de la prochaine fenêtre de transfert.

