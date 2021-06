Les principaux républicains du Sénat exigent que le ministère de la Justice enquête sur les divulgations fiscales ⋆ 10z viral

Un certain nombre de sénateurs républicains de premier plan ont demandé au ministère de la Justice et au FBI d’enquêter sur la divulgation non autorisée de dossiers fiscaux confidentiels publiés la semaine dernière par ProPublica.

Le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, ainsi que les sénateurs Chuck Grassley et Mike Crapo, ont demandé au procureur général Merrick Garland et au directeur du FBI Christopher Wray d’enquêter la semaine dernière sur la fuite des dossiers fiscaux des personnes les plus riches du pays, selon une lettre obtenue par Fox News. Les fuites, qui comprenaient des informations fiscales sur des milliardaires de premier plan tels que Elon Musk, Jeff Bezos, George Soros et Michael Bloomberg, ont été publiées dans un rapport prétendant montrer le taux d’imposition effectif payé par les riches.

“Les contribuables ont le droit de s’attendre à ce que les informations qu’ils fournissent à l’IRS ne soient divulguées qu’avec l’autorisation du contribuable ou de la loi”, ont écrit les sénateurs, demandant que les responsables des fuites soient “punis dans toute la mesure permise par la loi . “

Les vingt-cinq Américains les plus riches ont ajouté 401 milliards de dollars à leur valeur nette de 2014 à 2018 tout en payant 13,6 milliards de dollars d’impôts fédéraux sur le revenu, selon le rapport de ProPublica. Warren Buffet aurait été le plus radin, ne payant que 23,7 millions de dollars d’impôts sur le revenu malgré la croissance de sa fortune de 24,3 milliards de dollars.

« La divulgation non autorisée de déclarations ou d’informations sur les déclarations est un crime, passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans et/ou d’une amende de 5 000 $ », ont averti les sénateurs dans la lettre.

Les sénateurs ont également fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les fuites étaient motivées par des considérations politiques, affirmant que “la violation impunie de l’article 6130 pour faire avancer un programme politique lié à la politique fiscale engendrera une invasion continue de la vie privée des Américains pour faire avancer toutes sortes d’objectifs partisans”.

« Les Américains ordinaires qui transmettent leurs informations personnelles à l’IRS parce qu’ils iront en prison s’ils ne le font pas, ont toutes les raisons de craindre qu’ils ne soient eux aussi victimes des machinations politiques d’activistes à l’intérieur et à l’extérieur de l’IRS. » ils ont ajouté.

Les sénateurs ont fait valoir que « les conservateurs en particulier ont des raisons de craindre » en référence à l’IRS de l’administration Obama soumettant les organisations conservatrices à un examen minutieux, écrivant : dans ce pays.”

Les républicains ont également reconnu la possibilité que les fuites soient le résultat d’une cyberattaque.

Le procureur général Merrick Garland a déjà déclaré qu’enquêter sur les fuites était une priorité pour le ministère de la Justice, tandis que le commissaire aux impôts Charles Rettig a annoncé mardi dernier que l’Internal Revenue Service renverrait l’affaire au FBI.

L’IRS n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

