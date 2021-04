Les principes économiques ne peuvent pas être dérivés des principes comptables ⋆ .

(anyaberkut / iStock / .)

Les identités comptables ne nous disent pas comment fonctionne réellement l’économie.

Chaque fois que le discours public se tourne vers l’économie, les résultats ont tendance à être douloureux. Les économistes ne cessent de s’arracher les cheveux sur la politisation de la discipline. Mais récemment, les choses ont empiré encore plus que d’habitude. Il n’est pas exagéré de dire que les délibérations économiques d’aujourd’hui sont vides de sens, par rapport à il y a quelques années. De façon effroyable, certaines attaques contre une économie saine viennent des économistes eux-mêmes!

Il y a une erreur particulièrement courante et dommageable. Trop d’observateurs essaient de déduire les principes économiques des principes comptables. C’est carrément faux. La raison est simple: l’économie n’est pas la comptabilité. Les économistes essaient de comprendre les relations causales entre le commerce et le gouvernement. Les comptables documentent les stocks et les flux de manière ordonnée. L’économie utilise évidemment la comptabilité, et la comptabilité peut être améliorée grâce à la connaissance de l’économie, mais ce n’est pas la même chose.

Les abus les plus flagrants de l’économie que nous voyons aujourd’hui commencent par une identité comptable – une véritable déclaration ou équation – mais se terminent par une affirmation économique absurde. Surtout, une identité est vraie par construction. Sur la base des définitions des variables, la formulation doit être ainsi. Mais cela ne dit rien sur le monde réel. Il ne rend certainement pas compte des relations causales entre ces variables.

Voici un exemple: si vous avez suivi un cours d’introduction à l’économie, cette équation vous est probablement familière: Y = C + I + G + (X-IM). En clair: le produit intérieur brut (PIB, dans cette équation «Y») est la somme de la consommation (C), de l’investissement (I), des dépenses publiques (G) et des exportations nettes (X-IM). C’est le fondement de la comptabilité du revenu national, et c’est vrai par construction. Le PIB est défini comme la somme de ces éléments. Rien dans cette équation ne nous dit comment fonctionne réellement l’économie.

Mais vous ne le sauriez pas, en fonction de la fréquence à laquelle il est mal utilisé. Voici un cas de gauche: parce que les dépenses publiques entrent positivement dans le PIB, l’augmentation des dépenses publiques augmente le PIB. Simple, non? Pas si vite. L’effet sur la production d’un plan de relance, par exemple, dépend de la manière dont l’augmentation des dépenses publiques affecte d’autres variables du PIB. Si l’économie fonctionne au plein emploi – si les intrants productifs sont utilisés aussi efficacement que possible, compte tenu des compromis et des contraintes existants – alors l’Oncle Sam dépense davantage n’augmente pas la taille du gâteau économique. Il ne fait que redistribuer les tranches existantes à l’Oncle Sam, ou à quiconque finance l’Oncle Sam. Plus de consommation du secteur public signifie moins de consommation du secteur privé. Voilà pour le stimulus!

Voici un cas de droite: il est à la mode parmi les conservateurs d’aujourd’hui d’être un sceptique du commerce international. Le «creusement» de notre «base manufacturière» montre soi-disant les maux du libre-échange. Les adeptes du protectionnisme pointent fréquemment le signe des importations dans l’équation du PIB. “Voir?” ils pleurent. «Les importations sont soustraites. Par conséquent, les importations réduisent le PIB! » Vérification des faits: faux. L’achat d’une voiture de sport italienne ne réduit pas le PIB américain de 100 000 dollars. Nous soustrayons les importations du PIB pour éviter un double comptage. L’idée est de capturer les dépenses consacrées à la production intérieure uniquement. Pour des raisons comptables et non économiques, nous déduisons les importations. Acheter à l’étranger ne nous rend pas plus pauvres. Si quoi que ce soit, cela nous rend plus riches. Il y a des exceptions, mais en général, vous allez vous ridiculiser si vous ignorez l’avantage comparatif.

Les identités comptables peuvent être extrêmement utiles pour l’économie, bien sûr. Voici une autre déclaration de macro-comptabilité qui a été utilisée à bon escient: MV = Py. C’est la fameuse équation d’échange, la coqueluche des monétaristes. M est la masse monétaire; V la vitesse de la monnaie (son taux de rotation); P le niveau des prix; et y est le PIB réel (corrigé de l’inflation). Cette équation est basée sur une tautologie: la vitesse de la monnaie est définie comme le rapport du PIB nominal (PIB réel multiplié par le niveau des prix) à la masse monétaire.

L’équation d’échange est le fondement d’une importante théorie économique, la théorie quantitative de la monnaie. Mais voici la clé: QTM introduit une prémisse spécifique, qui peut être testée empiriquement. Il suppose que la vitesse de l’argent est stable dans le temps. L’implication de QTM est simple: un lien direct entre la masse monétaire et le niveau des prix. En termes simples, l’impression de monnaie provoque de l’inflation. Cela se qualifie comme une véritable théorie économique parce que l’hypothèse sur la vitesse nous permet de faire une déclaration causale.

QTM était la base de la célèbre règle de croissance monétaire de Milton Friedman, une proposition que la Fed augmente la masse monétaire d’un certain pourcentage chaque année. Friedman pensait que cela favoriserait la stabilité économique. Et cette approche fonctionne. . . en supposant que la vitesse reste inchangée. Si ce n’est pas le cas, la croissance monétaire constante de la Fed n’apprivois pas le cycle économique. Il s’avère que la vitesse de la monnaie est restée assez stable pendant un certain temps, avant de se déstabiliser dans les années 80 en raison des innovations du secteur financier. À leur honneur, Friedman et d’autres monétaristes se sont éloignés de leur règle préférée une fois qu’il est devenu clair que la théorie derrière elle était basée sur une prémisse dépassée.

La comptabilité est un outil utile. Nous ne pourrions pas faire de l’économie sans cela. Mais la comptabilité et l’économie ont des objectifs fondamentalement différents. Vous ne pouvez pas compter sur le premier pour faire le travail du second. Raisonner à partir d’une identité comptable implique de se faufiler dans une théorie économique, et généralement une théorie furtive est une mauvaise théorie. Et lorsque l’analyse est politiquement motivée, comme cela est trop courant, le tout est sans valeur. Ne laissez pas les hacks partisans s’en tirer avec cette astuce. Quand ils font cela à l’économie, cela déprécie le débat public.

Note de l’éditeur: cet article a été mis à jour depuis sa publication originale.