Les priorités de transfert de Tottenham et un éventuel retour de Christian Eriksen

Lors d’une journée chargée pour Tottenham Hotspur, le manager Antonio Conte a déclaré que la porte était ouverte au retour de Christian Eriksen et le journaliste italien Fabrizio Romano a parlé des priorités de transfert de Tottenham consistant à signer un nouveau défenseur central, un milieu de terrain central ainsi qu’un arrière droit alors que l’Italien cherche à améliorer son équipe.

Les priorités de transfert de Tottenham

Romano parle des objectifs de transfert de Tottenham

Selon Romano, les cibles que Tottenham envisage dans la fenêtre de transfert de janvier renforcent tout autour la défense. Les Spurs ont fait venir Cristian Romero d’Atalanta dans la fenêtre de transfert d’été, mais il s’est blessé.

S’exprimant sur le podcast Last Word on Spurs, Romano a commencé: « Oui, en parlant de Tottenham, ils opteront pour un défenseur central, la priorité est un défenseur central, mais voyons également s’ils choisiront un ailier. »

Adama Traoré

Les Spurs sont liés au milieu de terrain des Wolverhampton Wanderers Adama Traoré depuis un certain temps et Romano a déclaré que le directeur du football de Tottenham, Fabio Paratici, était particulièrement attaché au joueur.

Il a ajouté : « Nous avons eu beaucoup de rumeurs sur Adama Traoré, il est super apprécié par Fabio Paratici le directeur sportif de Tottenham, mais ça ne va pas être facile », a-t-il ajouté.

Conte aime avoir un arrière trois avec des ailiers rapides tandis qu’à l’arrière gauche, il a Sergio Reguilon. Cependant, à l’arrière droit, Emerson Royal a eu du mal avec son dernier ballon et Japhet Tanaganga n’a pas impressionné le nouveau patron des Spurs, c’est là que Traoré pourrait entrer.

Ce que Conte recherche, c’est la force en profondeur et la défaite de Chelsea a montré le manque surprenant de cela, Conte admettant que le club est loin derrière ses rivaux londoniens.

Christian Eriksen

Eriksen était un favori des fans à Tottenham et Conte a fait parler de lui en affirmant que la porte est toujours ouverte pour que le Danois revienne aux Spurs. Eriksen a vu son contrat résilié à l’Inter Milan à la suite de problèmes cardiaques qui l’ont amené à être équipé d’un stimulateur cardiaque après s’être effondré à l’Euro 2020.

Interrogé sur Eriksen lors d’une conférence de presse, parlant à ESPN, Conte a déclaré: « Nous parlons d’un joueur vraiment important, mais surtout d’un homme de haut niveau, et de ce qui s’est passé [last] l’été n’a pas été bon pour les gens qui travaillent avec lui et ceux qui le connaissent.

« J’avais peur à ce moment-là et maintenant le revoir prêt à jouer au football est une excellente nouvelle, et je pense que pour Christian la porte est toujours ouverte. »

Photo principale

