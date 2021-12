Les priorités du nouveau président de la FIA en sport automobile

Vendredi à Paris, les membres du club FIA ont voté massivement en faveur du changement en élisant Mohammed Ben Sulayem président de l’instance dirigeante de l’automobile mondiale jusqu’à la réunion équivalente en 2025.

La « liste » désignée des Émirats – comme l’exigent les statuts de la FIA – était composée de Carmelo Sanz de Barros en tant que président du Sénat de la FIA, de Robert Reid en tant que vice-président (sport) et de Tim Shearman en tant qu’équivalent pour la mobilité.

Après avoir remporté les suffrages à 62 % contre 36 % de Graham Stoker (2% d’abstention), ils succèdent à Jean Todt et son équipe, le Français ayant dirigé la FIA depuis 2009, date à laquelle il avait remplacé Max Mosley en pleine crise économique mondiale. Todt laisse des chaussures massives à remplir, ayant totalement restructuré le corps selon les lignes commerciales décrites ici.

Pourtant, il y a place à l’amélioration, et Ben Sulayem pense qu’un changement total fournira la voie optimale pour le progrès et le développement du sport automobile. Pour commencer, le joueur de 60 ans, dont l’expérience dans le sport automobile se situe au Moyen-Orient et en rallye WRC suivi de l’administration du club régional, s’est engagé à nommer un PDG « pour fournir une approche intégrée et alignée ».

Ben Sulayem a parcouru la première piste de F1 du Moyen-Orient en 2004Ainsi, diverses activités et décisions quotidiennes ne pèseront plus sur le président, le libérant ainsi de se concentrer sur ses deux rôles principaux : présider plus de 200 clubs dans 140 pays tout en augmentant le Les profils internationaux du sport, de la mobilité et de la sécurité routière de la FIA face aux énormes défis sociétaux en matière d’utilisation de la route et de durabilité.

En tant que premier président non européen élu de la FIA au cours de ses 117 ans d’histoire, les Émirats sont manifestement forts en matière de changement culturel, et en plus du rôle de PDG, il a l’intention de nommer un responsable de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion pour s’assurer que tous les groupes démographiques sont correctement représentés et que l’égalité des chances soit offerte à tous, que ce soit dans les disciplines sportives et/ou de mobilité, qu’il s’agisse de compétition ou d’autres rôles.

L’ancien PDG de la F1, Bernie Ecclestone, est un supporter et sa femme Fabiana est l’une des sept vice-présidents sportifs nommés en tant que délégué pour l’Amérique du Sud. Les autres sont Anna Nordkvist (Suède), l’Espagnol Manuel Avino, l’ancien patron du karting de la CIK Abdulla Al Khalifa (Bahreïn), le Mozambicain Rodrigo Ferreira Rocha, Daniel Coen (Costa Rica) et le Singapourien Lung-Nien Lee.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Les statuts de la FIA prévoient l’élection de 14 membres au Conseil mondial du sport automobile. Eric Barrabino (Monaco), Wayne Christie (Nouvelle-Zélande), Garry Connelly (Australie), Saudi Prince Khalid, Viktor Kiryanov (Russie), Tom Kristensen (Danemark), Barbadian Andrew Mallalieu, Amina Mohamed (Kenya), Rado Raspit (Slovénie) , David Richards (GB), George Silbermann (USA), Jan Stovicek (République tchèque), Serkan Yazici (Turquie), Tao Zhang (Chine) obtiennent les voix.

Ben Sulayem a un objectif ambitieux de doubler la participation au sport automobile. Sur la liste, trois doivent être mentionnés séparément : Connelly, qui est également un commissaire senior de la FIA ; Kristensen, auparavant membre du WMSC en tant que représentant des conducteurs et lors de cette élection s’est présenté en tant que vice-président de Stoker (sport) ; et Mohamed, initialement nommé par Stoker comme vice-président mais maintenant dans le cabinet de Ben Sulayem car les statuts exigent trois femmes membres du WMSC et sa liste ne comptait que deux femmes.

Il reste à nommer un remplaçant en tant que représentant des pilotes pour Kristensen, neuf fois vainqueur du Mans, la présidente de Women in Motorsport (Michelle Mouton démissionne) et les présidents de la CIK et des commissions constructeurs. Le président de la F1 (actuellement Stefano Domenicali) est membre de droit, tandis que le patron de l’équipe Ferrari (actuellement Mattia Binotto) remplace le représentant de la commission constructeur lorsque des éléments F1 sont déposés.

Cependant, le manifeste sportif de Ben Sulayem, qui présente la feuille de route du sport automobile jusqu’à la fin de 2025 et – s’ils sont réélus – au-delà, est d’un intérêt immédiat plus grand pour les lecteurs de .. Il incombera à Reid, champion du monde de rallye copilote de Richard Burns en 2001 et administrateur chevronné du sport automobile, d’agir conformément aux engagements pris dans le document.

Jusqu’à cette semaine, Reid était président de la commission FIA sur les routes fermées (rallyes) et siégeait à la commission internationale de révision et de sécurité du code sportif. Depuis sa retraite de la compétition, il a agi en tant que consultant en performance à la fois à titre individuel et pour Motorsport UK, présidé par son ancien patron de rallye Subaru David Richards – qui était un partisan influent de Ben Sulayem et est maintenant membre du WMSC.

Outre l’accent mis sur le développement local et régional du sport automobile – une bonne nouvelle pour la F1 et d’autres championnats du monde car cela implique qu’ils les laisseront tout seuls – et lesdites initiatives de diversité, le manifeste donne la priorité à un doublement de la participation mondiale au sport automobile d’ici quatre ans, valorisation des clubs issus des séries internationales et intensification du lobbying pour le sport automobile au niveau politique.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

L’équipe présidentielle a déclaré qu’elle atteindrait ces objectifs en introduisant une gouvernance révisée à redéfinir au sein de la FIA, en développant de nouveaux publics pour assurer la croissance à long terme du sport automobile, en adoptant les technologies numériques, en se concentrant sur la croissance, en améliorant l’engagement mondial avec les autorités réglementaires mondiales et en renforçant cohésion entre sport et mobilité.

Hamilton était absent lors de la remise des prix de fin d’année de la FIA. Parmi cette liste, ceux qui affectent le plus la F1 sont les deux premiers, en particulier compte tenu des événements récents et des allégations ultérieures selon lesquelles le besoin de « spectacle » a dépassé l’intégrité sportive. En effet, Ben Sulayem et Reid affrontent leur première épreuve lorsque la non-présentation de Mercedes et Lewis Hamilton au gala est portée devant eux par le secrétaire général aux sports Peter Bayer. Collectivement, ils doivent décider si des mesures sont prises contre le septuple champion du monde.

Le président de la FIA a le pouvoir de changer la direction de la F1 bien que le détenteur des droits commerciaux (Liberty) résistera évidemment à tout mouvement qui pourrait nuire commercialement au sport ; De même, la FIA doit rester ferme face à toute pression possible de Liberty pour introduire des réglementations fantaisistes. Ainsi, il s’agit d’un bel équilibre, un exercice que l’équipe de Todt a habilement parcouru pendant près de 12 ans, pour trébucher lors de la course finale.

La gestion de « l’exercice d’analyse et de clarification » annoncé par Todt sur les événements d’Abou Dhabi sera cruciale pour la crédibilité de la nouvelle administration. Faites trop peu et ils sapent la F1 ; y aller brutalement et ils sapent leurs propres réglementations ; ne rien faire et ils perdent la confiance que les fans ont encore dans la FIA.

Ainsi, un premier test fascinant des capacités de Ben Sulayem et Reid à naviguer sur des routes plus agitées que celles auxquelles ils ont été confrontés au cours de leur carrière en rallye vous attend.

Actualités FocusParcourir tous les articles de News Focus

Partagez cet article . avec votre réseau :