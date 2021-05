Les priorités financières des Indiens qui évoluent avec le sentiment d’épargne gagnent en influence: enquête KPMG

70 pour cent des répondants de tous les groupes d’âge sont préoccupés par leurs finances futures, contre 49 pour cent dans le monde.

Le caractère inattendu, l’ampleur et la gravité de la pandémie mondiale ont conduit à une anxiété accrue au sujet des finances personnelles dans tous les groupes démographiques. Surtout pour les jeunes qui venaient de faire leur incursion sur le marché du travail, le manque d’expérience professionnelle préalable (et donc d’économies) combiné à des perspectives économiques gravement compromises rendent la situation particulièrement précaire.

À la lumière de cela, KPMG en Inde a mené une enquête auprès des consommateurs – Me, My Life, My Wallet Report 3.0 – pour capturer le comportement et les choix des consommateurs qui émergent dans le nouvel âge de l’Inde. Cela comprenait 2164 répondants dans les marchés urbains et semi-urbains en deux phases.

Les principales conclusions de l’enquête sont les suivantes:

# Plus de 85 pour cent des répondants sont susceptibles de s’en tenir à leur plan d’épargne même avec une baisse de 10 pour cent de leurs revenus, indiquant le «sentiment d’épargne».

# 70 pour cent des répondants de tous les groupes d’âge sont préoccupés par leurs finances futures, contre 49 pour cent dans le monde. 30 pour cent des répondants se concentrent sur leurs finances actuelles contre 51 pour cent dans le monde. Cela indique également que les économies sont désormais un facteur important pris en compte par les Indiens après la pandémie.

# Fait intéressant, des sentiments d’économie et des modèles de dépenses similaires ont été observés dans les villes de niveau 1 et de niveau 2. 74% des intervenants urbains de niveau 1 et 63% des intervenants de niveau 2 ont accordé plus de priorité à leurs finances futures par rapport aux finances actuelles, ce qui indique le sentiment d’économie dans tous les segments de la ville. Si le revenu devait diminuer de 10%, les répondants des niveaux 1 et 2 affichent des tendances similaires en ce qui concerne la réduction des dépenses en électronique, en épargne ou en investissement, en santé personnelle, en articles ménagers, en vêtements et en articles similaires.

# 78 pour cent de la génération X (de 37 à 53 ans) et 70 pour cent de la génération du millénaire (de 17 à 36 ans) sont plus préoccupés par leurs finances futures, ce qui indique la culture d’épargne qui affecte tous les groupes démographiques.

Afin de réduire les coûts initiaux et d’économiser davantage, l’économie partagée est en hausse, les nouveaux modèles de partage / location étant préférés dans des catégories telles que les vêtements, les mobiles, l’électronique et les voitures. Sur le total des répondants qui sont à l’aise pour partager / louer des vêtements et des téléphones portables, 70% d’entre eux sont formés par la génération Y (17 à 36 ans) et la génération Z (7 à 16 ans). De même, sur l’ensemble des répondants qui sont à l’aise pour partager / louer une voiture, 60 pour cent d’entre eux sont formés par la génération Y (17 à 36 ans) et la génération Z (7 à 16 ans).

1. Les priorités financières évoluent au fur et à mesure que le sentiment d’épargne prend de l’ampleur

Une analyse plus approfondie de la démographie plus jeune a spécifiquement révélé:

Environ 50% des personnes interrogées ont commencé à investir davantage dans les instruments d’épargne après la pandémie.

Avec une prise de conscience croissante de la sécurité personnelle et du bien-être, les options de mobilité partagée subissent une baisse, 69% des répondants interrogés ayant suggéré qu’ils n’étaient pas aussi enclins à de telles options après le COVID-19.

2. La dichotomie confidentialité et personnalisation des données

La personnalisation est devenue une partie intégrante de la démographie par âge. Les entreprises sont de plus en plus efficaces pour exploiter les données disponibles sur les préférences et les habitudes d’achat des consommateurs pour créer des propositions sur mesure.

L’enquête souligne que si la jeune génération est plus disposée à échanger la vie privée et les données personnelles en échange d’un niveau de service plus élevé et d’une plus grande personnalisation, la génération plus âgée recherche plus de sécurité des données et hésite à partager des données aussi facilement.

81 pour cent de tous les répondants s’attendent à un service client personnalisé, la génération X (37-53 ans) constituant le groupe d’âge majoritaire (88 pour cent). Seuls 33 pour cent de tous les répondants sont à l’aise de partager des données avec les entreprises au lieu d’une meilleure expérience client. et la personnalisation, contre 15 pour cent pour les États-Unis et 10 pour cent pour le Royaume-Uni, 11 pour cent des répondants étaient moins à l’aise avec le partage de leurs données personnelles, 10 pour cent des répondants qui ont manifesté un refus total du partage de données et 21 pour cent des répondants considérer la sécurité des données comme une caractéristique importante qui doit être explicitement clarifiée par la marque avant tout échange. Cela indique ainsi que les consommateurs sont plus informés qu’auparavant et que la confidentialité des données gagne en importance dans leur esprit.Parmi les plus jeunes, environ 67% des personnes interrogées ne sont pas à l’aise avec les marques qui suivent l’activité numérique pour une plus grande personnalisation, tandis que 47% le souhaitent. pour payer une prime pour la confidentialité des données.

3. Passer au numérique à travers les données démographiques

L’acceptation et les attentes des canaux numériques à cette époque et à cette époque gagnent progressivement du terrain en Inde. Par défaut, plutôt que par conception, la population plus âgée de l’Inde a dû adopter un mode de vie axé sur le numérique. Les Indiens, de tous âges, sont assez facilement familiarisés avec les appels vidéo, les services bancaires en ligne, les épiceries en ligne et les plateformes de streaming. Il ne s’agissait pas d’un phénomène purement urbain, car l’augmentation de la sophistication numérique de la cohorte plus âgée a également été observée dans les petites villes de l’Inde.

Points saillants:

49% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient devenues à l’aise pour utiliser les options de paiement numérique pour faire leurs achats, contre 22% dans le monde. Certains d’entre eux ont également révélé que l’absence d’une passerelle de paiement de confiance affecterait dans une large mesure leur décision d’achat.Sur les attentes en matière d’expérience numérique des détaillants, 60% de tous les répondants présentaient une plus grande affinité pour la réalité augmentée / virtuelle, les robots cognitifs interactifs. 78% des personnes interrogées estiment que la disponibilité des applications de téléphonie mobile et l’interactivité des magasins de smartphones devraient désormais les inclure dans leurs offres de base Plus de 50% des répondants souhaitent être les premiers à acheter un nouvel appareil lorsque il sort (contre 26% dans le monde).

4. Les causes sociales comptent pour les nouveaux consommateurs conscients

Les consommateurs en Inde sont peut-être encore à un stade naissant de leur évolution en ce qui concerne l’achat de besoins de base par rapport aux folies de luxe, mais COVID-19 a certainement accéléré leurs progrès pour devenir plus conscients de leur rôle dans l’écosystème. Les engagements communautaires sociaux et les dossiers environnementaux d’une organisation ont également commencé à influencer les décisions d’achat des Indiens du nouvel âge. Faits saillants de l’enquête:

90% de tous les répondants affirment que l’intégrité d’une entreprise compte beaucoup pour eux en matière de service à la clientèle.La majorité des répondants ont montré leur comportement évolué pour soutenir une cause, une marque ou un détaillant qui redonne à la société. 84% des personnes interrogées préfèrent acheter auprès de marques dont les actions correspondent à leurs croyances et valeurs fondamentales (contre 80% dans le monde) .Sur l’ensemble des répondants de la génération Y (17-36 ans), 95% acceptent de payer une prime pour un détaillant éthique, alors que seulement 74% de la génération Z (7 à 16 ans) partagent le même avis.

5. S’adapter à la nouvelle routine normalisée

Le travail à domicile a brouillé les frontières entre le temps consacré au travail et le temps personnel. De plus, les déplacements étaient limités, les personnes passant un temps disproportionné à la maison. Cela a conduit à de nouvelles formations routinières et à de nouveaux modèles de comportement chez les consommateurs. Voici un aperçu de certains des développements clés observés dans le cadre de la jeune étude démographique:

Heures de travail: 85 pour cent des répondants ont constaté une augmentation de leurs heures de travail, entraînant une réduction de leur temps personnel ou de loisirs. 36 pour cent des consommateurs ont révélé que ce changement affectait dans une large mesure leur comportement d’achat tandis que pour 56 pour cent des consommateurs, la réduction du temps de loisir avait un certain impact sur leur routine d’achat. Achats dans cette catégorie.Activités de loisirs: Comme on pouvait s’y attendre, 81% des répondants se sentent mal à l’aise d’entrer dans un théâtre tandis que 60% ont indiqué qu’ils acceptaient de manger au restaurant maintenant. Il a également été observé que la génération X (37-53 ans) était plus mal à l’aise de visiter un centre commercial puisque 61% d’entre elles partageaient ce sentiment contre 49% des Millennials (17-36 ans).

6. Vocal for Local gains mindshare

En gardant Atma-Nirbhar Bharat et l’initiative Make in India au centre, la préférence pour l’achat de produits et services localisés prend de l’ampleur chez les Indiens. En mettant l’accent sur l’amélioration de nos capacités de fabrication, l’appel aux initiatives locales pourrait contribuer grandement à faire de l’Inde une destination manufacturière mondiale.

Environ 60% des personnes interrogées ont manifesté une participation active au remplacement des marques étrangères par des produits locaux. 41 pour cent des personnes interrogées de tous les groupes d’âge sont disposées à payer une prime pour les produits indigènes. Parmi les facteurs qui ont régi la décision d’achat d’une entreprise de produits indigènes; L’examen des prix et des produits s’est démarqué comme les facteurs de décision les plus importants (77% des répondants), suivis de la composition du produit-ingrédients utilisés (55% des répondants), tandis que l’emballage était le facteur le moins déterminant lors d’un achat.

Commentant l’enquête, Harsha Razdan, associé et responsable des marchés de consommation et des activités Internet chez KPMG en Inde, a déclaré: «Les sentiments des consommateurs ont changé de manière multiple au cours des derniers mois dans le scénario actuel. À l’avenir, les organisations doivent évaluer et investir dans l’étude des profils des consommateurs, en gardant à l’esprit une vue d’ensemble. Nous espérons que ce rapport présentera aux chefs d’entreprise ces changements de comportement des consommateurs et les aidera à prendre leurs décisions de manière significative. »

