Les prises intelligentes Alexa avec 5 500 notes Amazon 5 étoiles sont de 4,49 $ aujourd’hui

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les gadgets pour la maison intelligente comme les prises intelligentes Alexa peuvent ajouter beaucoup de confort à votre vie en simplifiant les tâches quotidiennes. C’est pourquoi tout le monde les aime tant. En plus de cela, c’est tellement cool de pouvoir contrôler les choses avec votre smartphone ou une commande vocale. Nous vivons vraiment dans le futur ! Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous trouverez de nombreuses offres sur les gadgets pour la maison intelligente. Par exemple, Ampoules intelligentes LED TP-Link Kasa avez moins de 12 $ ou obtenez Ampoules Kasa multicolores pour 9 $ chacun au lieu de 25 $.

Ces offres sont excellentes, mais il y a une bonne affaire que nos lecteurs affluent vers Amazon pour acheter. Il offre une belle remise sur ce qui pourrait très bien être le type d’appareil domestique intelligent le plus populaire sur le marché. C’est vrai, nous parlons de prises intelligentes Alexa, et populaires Prises Wi-Fi intelligentes Esicoo sont en vente pour seulement 4,49 $ chacun aujourd’hui.

Smart Plug ESICOO – Plug A Certified Compatible avec Alexa, Echo et Google Home – Seulement WiFi 2.4G… Prix catalogue : 24,97 $ Prix : 17,97 $ Vous économisez : 7,00 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

La meilleure offre d’Amazon sur les prises intelligentes Alexa

Source de l’image : Amazon

Bien sûr, nous aimons les serrures intelligentes et les gadgets intelligents pour la maison comme le Ouvre-porte de garage intelligent MyQ. Il vous permet de contrôler votre porte de garage à l’aide de votre smartphone ou même de votre voix. Il est de nouveau en vente pour moins de 25 $ après avoir été épuisé la dernière fois lors du Prime Day. De plus, vous pouvez obtenir un crédit Amazon de 30 $ si vous profitez de la promotion Key qu’Amazon est en cours en ce moment ! Maintenant, il y a autre chose en vente qui est un ajout beaucoup plus simple à toute maison intelligente. Il va sans dire que nous parlons de prises intelligentes. Et Amazon organise une incroyable vente à durée limitée sur Prises Wi-Fi intelligentes Esicoo.

Ces plugs avec 5 500 notes Amazon 5 étoiles sont actuellement en vente à un prix incroyablement bas !

Il ne fait aucun doute que ce sont parmi les prises intelligentes les plus appréciées sur l’ensemble du site d’Amazon. Faites simplement défiler les critiques et les évaluations d’Amazon sur la page du produit et vous verrez à quel point les gens les aiment. Des milliers d’acheteurs Amazon aiment tellement ces bouchons qu’ils ont attribué 5 étoiles au produit. Cela devrait aller de soi, mais ce n’est pas une mince affaire pour un nouveau produit. Bien sûr, qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer quand vous pouvez vous procurer un pack de 4 au prix de détail complet pour seulement 33 $ ?

Ce prix est plus que correct. Mais vous ne paierez pas autant pour le moment si vous obtenez un pack de 4 pendant qu’ils sont en vente.

Smart Plug ESICOO – Plug A Certified Compatible avec Alexa, Echo et Google Home – Seulement WiFi 2.4G… Prix catalogue : 24,97 $ Prix : 17,97 $ Vous économisez : 7,00 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Vente spéciale Amazon

Le prix normal de 8,25 $ par prise est en effet une aubaine pour des prises aussi populaires et fiables que Prises Wi-Fi intelligentes Esicoo. Heck, la propre prise intelligente Alexa d’Amazon coûte 25 $ pour une seule! Mais si vous achetez un pack de 4 prises populaires d’Aoyocr aujourd’hui, vous paierez beaucoup moins. Un nouveau prix de détail inférieur plus un coupon de 7 $ réduisent votre coût à seulement 4,49 $ par prise. C’est incroyable pour les prises intelligentes avec 5 500 avis Amazon 5 étoiles !

Vous commencez tout juste à plonger vos orteils sur le marché de la maison intelligente ? Ou peut-être êtes-vous un vétéran féru de technologie qui y travaille depuis des années. Dans les deux cas, il existe différents types de gadgets connectés dont vous avez absolument besoin dans votre arsenal. Les serrures intelligentes se situent quelque part en haut de la liste, et vous avez des caméras de sécurité à domicile réparties dans votre maison. Si vous ne le faites pas, vous devriez vraiment profiter de la vente d’Amazon sur le nouveau chaud Caméra Wyze v3. C’est tellement génial que cette caméra de premier ordre avec stockage en nuage gratuit et une nouvelle fonctionnalité de vision nocturne couleur folle est disponible pour seulement 35 $ !

Mais les prises intelligentes Alexa sont toujours en tête de liste pour à peu près tout le monde. Pour faire court, vous ne voulez vraiment pas manquer cette bonne affaire.

Cet accord sur Prises Wi-Fi intelligentes Esicoo devrait se terminer le 31 octobre, mais nous doutons que cela dure jusque-là. Le problème potentiel est que ces offres ont tendance à être très populaires auprès de nos lecteurs. Cela signifie qu’il y a toujours une chance que l’accord se vende bien avant son expiration. C’est quelque chose que nous avons vu arriver assez souvent avec des remises importantes comme celle-ci. Dépêchez-vous ou vous pourriez manquer!

Smart Plug ESICOO – Plug A Certified Compatible avec Alexa, Echo et Google Home – Seulement WiFi 2.4G… Prix catalogue : 24,97 $ Prix : 17,97 $ Vous économisez : 7,00 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Faits rapides sur la prise intelligente Wi-Fi Aoycocr

Ces prises intelligentes Wi-Fi les plus vendues fonctionnent avec Amazon Alexa, Google Assistant et les plates-formes de maison intelligente populaires L’application gratuite pour smartphones vous permet de contrôler vos prises intelligentes de n’importe où dans le monde à l’aide de votre iPhone, téléphone Android ou tablette Pas de hub requis Contrôlez vos prises manuellement ou définissez des horaires, des minuteries et des règles Créez des groupes pour contrôler plusieurs prises intelligentes à la fois Facile à installer et à utiliser — le complément parfait à toute configuration de maison intelligente

Smart Plug ESICOO – Plug A Certified Compatible avec Alexa, Echo et Google Home – Seulement WiFi 2.4G… Prix catalogue : 24,97 $ Prix : 17,97 $ Vous économisez : 7,00 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Prises intelligentes TP-Link Kasa également en vente

Prise intelligente Kasa par TP-Link. Source de l’image : TP-Link/Amazon

Si vous cherchez une autre excellente option et que cela ne vous dérange pas de dépenser un peu plus d’argent, nous avons ce qu’il vous faut. Amazon a Prises intelligentes TP-Link Kasa en vente dès maintenant pour seulement 24,95 $ par paquet de 4. C’est 6,24 $ chacun, ce qui est un prix incroyable pour les prises intelligentes Alexa avec 23 000 avis 5 étoiles !

Les prises intelligentes Kasa de TP-Link vous permettent de contrôler à peu près tout dans votre maison à l’aide d’une simple application sur votre smartphone. Elles prennent également en charge le contrôle vocal grâce aux intégrations avec Amazon Alexa et Google Assistant Allumez et éteignez vos appareils avec une simple commande vocale ! Fonctionne avec les lampes, les ventilateurs, les appareils électroménagers, les lumières de Noël et bien plus encore en 1 minute environ Certifié UL pour une utilisation en toute sécurité Garantie de 2 ans fournie par TP-Link

Kasa Smart Plug HS103P4, Smart Home Wi-Fi Outlet Fonctionne avec Alexa, Echo, Google Home & IFTTT, N… Prix catalogue : 29,99 $ Prix : 24,95 $ Vous économisez : 5,04 $ (17 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres pas chères en ligne!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.