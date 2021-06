Les prises intelligentes Kasa de TP-Link atteignent un nouveau prix bas historique pour Prime Day – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les prises intelligentes Wi-Fi sont parmi les options les plus abordables en ce qui concerne les appareils domestiques intelligents, mais les modèles de haute qualité des grandes marques peuvent être coûteux. Prises intelligentes Kasa de TP-Link sont de loin les prises intelligentes les plus vendues et les mieux notées, et la dernière version encore plus compacte est maintenant en vente pour Prime Day au prix le plus bas jamais enregistré. Pour faire court, il faudrait être fou pour laisser passer cette offre !

Visite Le hub Prime Day 2021 d’Amazon pour voir toutes les dernières offres Prime Day, et nous avons rassemblé toutes les meilleures affaires ici dans cette méga-liste d’offres Prime Day.

Parmi les lecteurs de . Deals, les meilleures offres Prime Day à ce jour ont été ARGENT GRATUIT d’Amazon (envoyez-vous une carte-cadeau électronique de 40 $, obtenez un crédit Amazon gratuit de 10 $), des remises importantes sur à peu près tous les appareils Apple populaires auxquels vous pouvez penser comprenant AirPods Pro et le Apple Watch (plus AirPod 2 au prix le plus bas de 2021 !), un nouveau prix bas de tous les temps sur le nouveau chaud Prises intelligentes TP-Link Kasa que tout le monde aime tellement, le meilleur Offres de pot instantané de l’année avec des prix commençant à seulement 49,99 $, le caméra sans fil folle qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour un prix record de 28,85 $, Amazon Fire TV Stick Lite pour un nouveau prix bas historique de 17,99 $ et le Fire TV Stick 4K pour un plus bas historique de 24,99 $ au lieu de 50 $, le nouveau chaud Ring Video Doorbell pour 44,99 $ avec un Echo Dot gratuit, les 80 $ Écho Show 5 pour le prix le plus bas de 44,99 $, un Pack Echo Show 5 et Blink Mini Cam pour seulement 10 $ de plus, le best-seller Point d’écho pour seulement 19,99 $, le nouveau Point d’écho de 4e génération à moitié prix à 24,99 $, incroyable Offres casques Sony à partir de 78 $, un Ordinateur portable Windows 10 fourni avec un microSDXC de 128 Go pour seulement 219,99 $, les 50 $ Écho automatique qui ajoute Alexa mains libres à votre voiture pour un prix record de 14,99 $ ou 98 $ Forfait Echo Auto avec 6 mois d’Amazon Music Unlimited pour le même prix fou de 14,99 $, plus de la moitié Enceintes Bluetooth portables JBL, le meilleur Offres Roomba de l’année à partir de 199,99 $, Amazon Véritables écouteurs sans fil Echo Buds à partir de seulement 79,99 $ au lieu de 120 $, et bien plus encore.

En plus de tout cela, il y a quelque chose d’autre que nos lecteurs ont vraiment chargé cette année.

Les prises intelligentes Wi-Fi ajoutent une connectivité et un contrôle sans fil aux appareils « muets » de votre maison qui ne sont pas déjà connectés à Internet. Branchez-en un dans une lampe, par exemple, et vous pourrez l’allumer et l’éteindre à l’aide de votre smartphone ou même de votre voix, à condition que votre prise intelligente prenne en charge un assistant vocal comme Alexa. Bien sûr, ce ne sont que les bases et à peu près toutes les prises intelligentes de la planète ont ces bases couvertes.

Quiconque recherche des fonctionnalités plus avancées, une application de haute qualité et des tonnes d’intégration avec les systèmes de maison intelligente et d’autres plates-formes intelligentes, vous avez besoin d’une prise intelligente d’une grande marque comme TP-Link. Cela signifie généralement dépenser plus de 20 $ ou même 25 $ par prise intelligente, mais il y a actuellement une vente exceptionnelle sur Amazon qui change tout cela. Prises intelligentes Kasa de TP-Link sont largement présentées comme les prises intelligentes les plus chaudes du marché, et vous devez généralement payer un joli centime pour les obtenir. Prenez dès maintenant un pack de 4 sur Amazon, et vous ne paierez que 6,07 $ par prise intelligente !

6,07 $ pièce est assez proche de ce que vous paieriez pour des prises intelligentes bon marché fabriquées par des marques dont vous n’avez même jamais entendu parler, mais ces Prises intelligentes Kasa sont les meilleurs dans l’entreprise. C’est une offre que vous ne voulez certainement pas manquer – consultez-la ci-dessous avec une multitude d’autres bonnes affaires sur les gadgets pour la maison intelligente Kasa.

