Les prises intelligentes Kasa très populaires ont atteint un nouveau prix bas historique de 6,25 $ sur Amazon – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Nos lecteurs sont particulièrement avertis, ils font donc toujours le plein de certaines choses lorsqu’ils sont mis en vente avec des remises importantes. À l’heure actuelle, par exemple, le best-seller d’Amazon à 60 $ surmatelas est en vente avec un énorme rabais de 33% qui le réduit à seulement 39,95 $, ce qui est une valeur incroyable pour quelque chose qui peut instantanément transformer n’importe quel vieux matelas miteux en rêve. Le nouveau chaud Jeu de tournevis 22 en 1 Nanch pour seulement 21,99 $ est un autre bon exemple d’accord sur lequel nos lecteurs se lancent, tout comme AirPods Pro pour seulement 197 $ au lieu du prix de détail d’Apple de 249 $. C’est le prix le plus bas de 2021 à ce jour sur Amazon!

Ce n’est cependant que la pointe de l’iceberg, et maintenant l’un des produits les plus populaires que nous couvrons est de retour en stock sur Amazon avec la remise la plus importante jamais vue.

Top Deal du jour Ce gadget à 32 $ est devenu viral sur TikTok et maintenant Amazon ne peut pas le garder en stock! Prix ​​courant: 35,99 $ Prix: 30,99 $ Vous économisez: 5,00 $ (14%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le super-populaire Fiches intelligentes TP-Link Kasa sont les prises intelligentes les plus vendues parmi les lecteurs de . Deals, et il n’est pas très difficile de comprendre pourquoi. Ces prises intelligentes incluent toutes les fonctionnalités auxquelles vous vous attendez ainsi qu’une qualité de construction et une application qui sont à la fois un cran au-dessus des offres concurrentes. Le modèle le plus populaire se vend à 15 $ chacun, mais l’impressionnant contrat Black Friday d’Amazon en novembre a réduit le prix avec une grosse remise.

Ils se sont vendus rapidement à l’époque et ils ont continué à se vendre assez régulièrement depuis. Maintenant, ils sont enfin de nouveau en stock pour encore moins qu’ils ne coûtaient l’année dernière le Black Friday!

L’accord actuel d’Amazon sur Fiches intelligentes TP-Link Kasa se vendra probablement encore une fois maintenant que le chat est sorti du sac. La bonne nouvelle est que si vous manquez l’occasion de les obtenir pour seulement 6,25 $ chacun en Paquets de 4, vous trouverez une autre vente sur Paquets de 2 cela réduit le prix par prise de 15 $ à 8,50 $ chacun. C’est toujours une excellente affaire, vous ne manquerez donc rien même si la première annonce se vend à nouveau.

Prise intelligente Kasa HS103P4, prise Wi-Fi pour maison intelligente Fonctionne avec Alexa, Echo, Google Home et IFTTT, N… Prix courant: 29,99 $ Prix: 24,99 $ (6,25 $ / pièce) Vous économisez: 5,00 $ (17%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Kasa Smart Plug HS103P2, prise Wi-Fi fonctionne avec Alexa, Echo et Google Home et IFTTT, aucune demande de concentrateur… Prix courant: 19,99 $ Prix: 14,99 $ Vous économisez: 5,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici les principaux détails de la liste Amazon de TP-Link:

Commande vocale: les prises intelligentes Kasa qui fonctionnent avec Alexa et Google Home Assistant. Profitez de la commodité mains libres de contrôler tous les appareils électroniques domestiques avec votre voix via Amazon Alexa ou Google Assistant Smart Outlet Control de n’importe où: allumez et éteignez vos appareils électroniques depuis n’importe où avec votre smartphone à l’aide de l’application Case, que vous soyez à à la maison, au bureau ou en vacances Programmation: utilisez une minuterie ou un compte à rebours pour configurer votre prise intelligente wifi pour allumer et éteindre automatiquement tous les appareils électroniques domestiques tels que les lampes, le ventilateur, l’humidificateur, les lumières de Noël, etc. Configuration et utilisation faciles: Connexion Wi-Fi 2,4 GHz requise. Branchez-les, ouvrez l’application de cas, suivez les instructions simples et profitez de Fiable et fiable: Conçu et développé dans la Silicon Valley, Kasa bénéficie de la confiance de plus de 5 millions d’utilisateurs et est le choix du lecteur pour PCMag 2020. Certifié UL pour une utilisation en toute sécurité. Garantie de 2 ans

Prise intelligente Kasa HS103P4, prise Wi-Fi pour maison intelligente Fonctionne avec Alexa, Echo, Google Home et IFTTT, N… Prix courant: 29,99 $ Prix: 24,99 $ (6,25 $ / pièce) Vous économisez: 5,00 $ (17%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Kasa Smart Plug HS103P2, prise Wi-Fi fonctionne avec Alexa, Echo et Google Home et IFTTT, aucune demande de concentrateur… Prix courant: 19,99 $ Prix: 14,99 $ Vous économisez: 5,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.