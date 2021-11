Les prisons américaines sont confrontées à une pénurie de personnel alors que les agents correctionnels démissionnent en masse au milieu de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a entraîné de graves pénuries de personnel dans les prisons américaines, car les agents de correction, épuisés par les bas salaires et la nature exténuante du travail, ont démissionné en masse.

La situation devient dramatique alors que les populations carcérales, qui ont chuté pendant la pandémie, sont à nouveau en augmentation. Avoir moins de gardes signifie des conditions plus dangereuses et pour les officiers laissés pour compte, l’aggravation des pénuries a rendu un travail déjà difficile insupportable, disent beaucoup.

Lance Lowry, un agent correctionnel récemment retraité du pénitencier de l’État du Texas, tient son badge d’identification sur le porche de sa maison, le 27 octobre 2021, à Huntsville, au Texas. (Photo AP/Michael Wyke)

En Géorgie, certaines prisons font état de taux de vacance allant jusqu’à 70 %. Au Nebraska, les heures supplémentaires ont quadruplé depuis 2010, car moins d’agents sont obligés de travailler plus longtemps. La Floride a temporairement fermé trois prisons sur plus de 140 établissements en raison d’un manque de personnel, et les taux de vacance y ont presque doublé l’année dernière.

Au Kansas, Jeff Zmuda, secrétaire du Département des affaires correctionnelles de l’État, a déclaré devant la législature que les problèmes actuels ne ressemblent à aucun de ceux qu’il a connus au cours de sa carrière. Le Kansas compte plus de 400 emplois non pourvus pour les agents en uniforme, un nombre qu’il s’attend à ce qu’il augmente au cours des prochains mois, car les travailleurs sont attirés par d’autres employeurs qui paient mieux.

Dans cette image du 28 juillet 2021 réalisée à partir d’une vidéo prise par une caméra de sécurité fixe aérienne, des gardiens du pénitencier de l’État de l’Ohio mettent fin à une bagarre entre deux détenus à Youngstown, dans l’Ohio. (Département de réadaptation et de correction de l’Ohio via AP)

De nombreux agents correctionnels ont déclaré qu’ils étaient obligés de faire plus d’heures supplémentaires car moins de personnes se présentaient pour les quarts de travail. Au Texas, les gardes ont travaillé jusqu’à 16 heures par jour.

À l’intérieur des prisons, les pénuries croissantes entraînent une augmentation des confinements. Les restrictions qui auraient pu commencer pour arrêter la propagation du COVID-19 se sont poursuivies car il n’y a pas assez de gardes pour superviser les activités. Certaines personnes incarcérées disent qu’elles ne peuvent pas suivre de cours, participer à des séances de thérapie de groupe, ni même s’entraîner dans la cour de récréation ou prendre une douche.

En juillet, la Géorgie avait un taux de roulement annuel de 56% pour les agents de correction, et 40% de ces emplois étaient vacants, selon les documents du département. Le ministère américain de la Justice a annoncé une enquête sur le service pénitentiaire en septembre, citant le manque de personnel comme principale préoccupation.

Pendant ce temps, les services correctionnels disent qu’ils essaient plus que jamais de recruter de nouveaux employés. D’autres offrent des avantages tels que des primes à l’embauche, un meilleur salaire dans les unités critiques, des augmentations de salaire plus tôt ou des congés supplémentaires pour les employés actuels qui parrainent de nouvelles recrues.

D’autres secteurs de l’économie – de la construction à la restauration en passant par la vente au détail – ont du mal à embaucher et à garder du personnel. Près de 3% des travailleurs américains, 4,3 millions, ont quitté leur emploi en août, selon de nouvelles données du Bureau of Labor Statistics des États-Unis.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.