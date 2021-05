Les prix à la consommation aux États-Unis enregistrent la plus forte hausse en près de 12 ans alors que les pressions inflationnistes s’intensifient

Un acheteur portant un masque facial en raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) parcourt des jouets dans un magasin Target à King of Prussia, Pennsylvanie, États-Unis

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté le plus en près de 12 ans en avril, la demande en plein essor dans un contexte de réouverture économique poussant contre les contraintes de l’offre, ce qui pourrait alimenter les craintes des marchés financiers d’une longue période de hausse de l’inflation.

Le rapport du ministère du Travail de mercredi a également montré une forte augmentation des pressions sous-jacentes sur les prix. La demande est tirée par près de 6 billions de dollars d’aide gouvernementale depuis le début de la pandémie de COVID-19 aux États-Unis en mars 2020 et la vaccination de plus d’un tiers de la population.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et de nombreux économistes considèrent en grande partie une inflation plus élevée comme transitoire, les chaînes d’approvisionnement devant s’adapter et devenir plus efficaces. Mais on craint que l’inflation ne persiste au milieu des informations selon lesquelles les entreprises augmentent les salaires alors qu’elles se disputent des travailleurs rares.

Bien que les offres d’emploi atteignent un niveau record de 8,1 millions et que près de 10 millions de personnes sont officiellement au chômage, les entreprises se bousculent pour trouver du travail. Des allocations de chômage généreuses, la peur de contracter le COVID-19, les parents toujours à la maison pour s’occuper des enfants et les retraites liées à la pandémie ont été blâmés pour cette déconnexion. Les gains horaires moyens ont bondi en avril.

L’indice des prix à la consommation a bondi de 0,8% le mois dernier, la plus forte hausse depuis juin 2009. L’IPC a augmenté de 0,6% en mars. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 0,4%. Le coût des aliments consommés à domicile a également augmenté de 0,4%. Le coût des aliments consommés hors du domicile a augmenté de 0,3%. Les prix de l’essence ont reculé de 1,4% après avoir accéléré de 9,1% en mars.

Les économistes interrogés par . avaient prévu que l’IPC grimperait de 0,2% en avril.

Au cours des 12 mois d’avril, l’IPC a grimpé de 4,2%. Il s’agissait du gain le plus important depuis septembre 2008 et faisait suite à une augmentation de 2,6% en mars. Le saut reflétait principalement la baisse des faibles lectures du printemps dernier du calcul.

On s’attend à ce que ces effets dits de base poussent l’inflation annuelle encore plus haut dans les mois à venir.

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont prolongé les pertes sur les données, ce qui, selon les investisseurs, pourrait forcer la Fed à relever les taux d’intérêt plus tôt que prévu. Le dollar s’est apprécié par rapport à un panier de devises. Les prix du Trésor américain étaient plus bas.

La Fed a réduit son taux d’intérêt de référence au jour le jour à près de zéro et injecte de l’argent dans l’économie par le biais d’achats d’obligations mensuels. La banque centrale américaine a indiqué qu’elle pourrait tolérer une inflation plus élevée après des années de baisse de l’inflation.

En excluant les composantes volatiles des aliments et de l’énergie, l’IPC a grimpé de 0,9%, le gain le plus important depuis avril 1982. Le soi-disant IPC de base a augmenté de 0,3% en mars. Il y a eu des augmentations des prix des voitures et des camions d’occasion, des abris, des tarifs aériens, des loisirs, de l’assurance des véhicules automobiles ainsi que de l’ameublement.

Au cours des 12 mois d’avril, l’IPC de base a bondi de 3,0% après avoir augmenté de 1,6% en mars.

La Fed suit l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de base pour sa cible d’inflation de 2%, une moyenne flexible. L’indice de base des prix PCE est à 1,8%.