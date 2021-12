Les prix à la pompe restent élevés alors que les Britanniques commencent à rentrer chez eux pour Noël – « Détaillants gourmands » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le RAC a constaté que les derniers prix de l’essence et du diesel sont restés à des niveaux élevés depuis un pic fait suite à des pénuries de carburant plus tôt cette année. Les conducteurs remplissant leur voiture avec de l’essence sans plomb paieront en moyenne 146 pence par litre.

Les voitures diesel paieront un peu plus, avec un prix moyen par litre estimé à 149 pence.

Les conducteurs de super sans plomb devront creuser encore plus profondément dans leurs poches, avec un prix moyen de 158 pence le litre.

Cela se compare à environ 118 pence par litre pour le diesel et 114 pence par litre pour le sans plomb à Noël dernier.

En fait, le Times affirme qu’il en coûterait désormais environ 80 £ pour faire le plein d’une voiture familiale moyenne de 55 litres, contre 63 £ en décembre 2020.

Le taux enregistré en novembre a battu le précédent record du RAC en avril 2012, lorsque le sans plomb coûtait 141 pence par litre et le diesel à 148 pence par litre.

Mais le Times a également révélé que les détaillants gagnent 16 pence par litre sur l’essence sans plomb et 13 pence par litre sur le diesel.

S’adressant au journal grand format, le porte-parole du RAC en matière de carburant, Simon Williams, a déclaré: « Le » cadeau « des détaillants aux conducteurs ce Noël est de profiter d’eux [drivers] comme jamais auparavant.

« Les détaillants ont ouvertement résisté aux réductions importantes à la pompe que le prix de gros méritait au profit de réductions quotidiennes insignifiantes. »

Les supermarchés représentent environ la moitié de toutes les ventes de carburant.

On dit que le volume et la fréquence des ventes des supermarchés pourraient leur permettre de répercuter les économies sur le prix de gros.

Parlant de cette décision potentielle, M. Williams a déclaré au Times : « S’ils devaient le faire, comme ils l’ont fait par le passé, cela obligerait alors d’autres détaillants à faire de même, en baissant les prix pour les conducteurs du monde entier.

« Au lieu de cela, nous n’avons pratiquement aucune concurrence dans la vente au détail de carburant maintenant, au détriment des conducteurs. »