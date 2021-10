Les prix affinables (FINE) montent en flèche à plus de 200% en une semaine

Le prix affinable (FINE) monte en flèche à plus de 200% en une semaine.

En une semaine, FINE est passé de 0,23 $ à 0,65 $.

Pour Refinable (FINE) le mois d’octobre semble être agréable.

La plate-forme définitive pour créer, découvrir, échanger et exploiter tout contenu numérique sur la blockchain est affinable. En une semaine, le prix des produits raffinés (FINE) a grimpé de plus de 200 %.

En conséquence, Refinable vise à devenir le hub NFT définitif sur Binance Smart Chain (BSC) en offrant aux créateurs un débouché qu’ils peuvent utiliser pour créer leurs propres NFT et les mettre entre les mains des utilisateurs. Finalement, grâce à Refinable, les créateurs peuvent facilement tokeniser leur contenu et le distribuer aux utilisateurs finaux via divers mécanismes, tels que des enchères, des cadeaux et des redevances. Le jeton utilitaire natif de Refinable est FINE.

État actuel du marché de FINE

De plus, selon CoinMarketCap, le prix FINE s’est négocié à 0,6843 $ avec un volume de négociation sur 24 heures de 7 065 715 $. Au cours des 7 derniers jours, FINE a grimpé en flèche de plus de 200 %. Plus encore, l’offre circulante de FINE est de 41 059 833,00 FINE. Refinable (FINE) peut être échangé dans les principaux échanges cryptographiques tels que ZT, Gate.io, LBank, BitMart et PancakeSwap (V2).

De plus, le graphique ci-dessus montre clairement la tendance haussière des 7 derniers jours. En une semaine, FINE est passé de 0,23 $ à 0,65 $. De plus, si cette tendance haussière était continue, nous pouvons nous attendre à d’autres flambées de prix dans les prochains jours, et FINE atteindra également bientôt son nouveau plus haut historique (ATH).

En fait, pour Refinable (FINE) le mois d’octobre semble être agréable. Avec de nombreuses annonces, mises à niveau et mises à jour telles que Digital Art Fair Asa, Sotheby’s, l’intégration Ethereum, la prise en charge multichaîne, le partenariat Pyro World, le partenariat Supra Oracles et bien d’autres sont en cours.

Désormais, tout cela pourrait être la raison du gain de prix de FINE. Et si cela continue, FINE pourrait bientôt atteindre un nouveau record absolu (ATH).