Les prix ARIA 2021 seront diffusés en tant qu’événement numérique sans catégories de genre

Il a été annoncé que la cérémonie annuelle des ARIA Awards en Australie aura lieu le 24 novembre de cette année, avec des changements essentiels et progressifs apportés à la configuration traditionnelle du spectacle.

Pour la première fois, les ARIA Awards de cette année supprimeront leurs catégories basées sur le genre, comme décidé par l’ARIA Voting Academy. Au lieu de voter pour la meilleure artiste féminine et le meilleur artiste masculin, les deux catégories ont été regroupées dans la catégorie du meilleur artiste dans l’ensemble. La nouvelle catégorie comprendra dix nominés au lieu des cinq habituels.

“Cela garantira que tous les artistes ont la possibilité d’obtenir la reconnaissance qu’ils méritent pour leur travail sur une plate-forme égale”, lit-on dans une déclaration des ARIA Awards, exprimant l’espoir de refléter la diversité de l’industrie de la musique moderne avec des progrès vers l’égalité.

Dans une interview avec Billboard, Annabelle Herd, PDG d’ARIA, a déclaré : « Le temps de séparer les artistes en fonction de catégories de genre qui excluent complètement les artistes non binaires est révolu. L’industrie de la musique exige un espace plus égal, inclusif, sûr et solidaire pour tout le monde et ARIA travaille dur pour y parvenir à travers les ARIA Awards et tout ce que nous faisons.

De plus, les ARIA Awards 2021 se tiendront comme un événement numérique innovant plutôt qu’une cérémonie de remise des prix en personne. “Nous vivons toujours une pandémie”, a déclaré Herd à Billboard. « Même si nous souhaitons que ce soit différent, il n’est tout simplement pas possible de se réunir pour un événement en personne. »

La cérémonie sera diffusée en streaming en partenariat avec YouTube Music avec un accès disponible via la plateforme. Dans son interview, Herd a déclaré que l’émission “essayera différentes choses que nous n’avons jamais essayées auparavant” tout en tirant le meilleur parti des activations spéciales que YouTube a à offrir.

Les nominés pour l’ARIA 2021 seront annoncés le mercredi 6 octobre. Parmi les anciens lauréats et nominés figurent des artistes australiens comme Apprivoiser Impala, Ruel, Flume et Troye Sivan ainsi que des artistes internationaux tels que Justin Bieber, The Weeknd, Halsey, Taylor Swift, et plus encore.

En savoir plus sur le site officiel des ARIA Awards.