les prix augmenteront de 0,6 point sur 10 ans

Les gouvernement et les syndicats ont conclu un accord pour augmenter les cotisations sociales des travailleurs et ainsi payer les futurs retraite, comme rendu public par la Sécurité sociale dans un communiqué. La l’employeur, quant à lui, s’est démarqué du pacte et a paraphé son deuxième grand « non » au gouvernement depuis un mois et demi, après le refus de soutenir l’augmentation du salaire minimum de 950 à 965 euros pour cette année. Le ministère de la Sécurité sociale et les centrales ont continué à déposer des informations et ont fini par conclure les pourparlers peu après six heures de l’après-midi. Les détails de l’accord final ne sont pas encore connus, mais la dernière proposition envisageait une 0,6 point d’augmentation des frais pendant 10 ans, à partir de l’année prochaine et jusqu’en 2032. Et la répartition sera 0,5 point pour l’entreprise et 0,1 point pour le travailleur.

L’effet sur la poche des entreprises et des travailleurs de cette mesure sera le suivant, en prenant un cas pratique comme exemple. Pour un travailleur qui perçoit le salaire le plus fréquent en Espagne, environ 1 500 euros bruts par mois, l’entreprise doit payer 7,5 euros de plus par mois et le salarié sera déduit de son salaire net 1,5 euros de plus par mois.

Les négociations ont évolué contre la montre et en moins de deux semaines le gouvernement a bouclé l’accord pour ce nouveau mécanisme d’équilibre des comptes de la Sécurité sociale. L’équipe du ministre José Luís Escrivá l’a présenté aux agents sociaux le 3 novembre et ce lundi 15 a clôturé les pourparlers avec le soutien des syndicats, et non de l’association patronale. Escrivá a concentré les conversations au cours de ces deux semaines et il avait été marqué comme limite maximale ce lundi. Maintenant, l’accord conclu avec CCOO et UGT sera présenté par l’exécutif au Congrès et l’ajoutera via un amendement à la loi sur les retraites qui est déjà en cours. Et qu’il contient, entre autres, que les retraites augmentent chaque année en fonction de l’augmentation de l’IPC et du paquet de sanctions pour retraite anticipée et d’incitations à prolonger la vie active au-delà de l’âge légal de la retraite.

Cette augmentation des revenus vise à alimenter une tirelire de retraite pour amortir l’augmentation progressive des dépenses publiques sur la masse salariale des retraites lorsque la génération du baby-boom prendra progressivement sa retraite. L’objectif est lever environ 2 600 millions d’euros par an, qui, ajouté aux revenus financiers que pourrait générer la gestion dudit fonds, pourrait laisser un chiffre final d’environ 50 000 millions d’euros d’ici 2032 ; selon les calculs officiels de la Sécurité sociale.

L’employeur n’est pas marqué

Les employeurs n’ont pas été satisfaits dès le départ d’assumer une augmentation des coûts de main-d’œuvre. L’approche du gouvernement actuel consistait à consolider le système public de retraite en augmentant les revenus, et non en réduisant les dépenses comme le proposait le PP. La dernière proposition de Escriva envisage une augmentation des cotisations sociales de 0,6 point entre 2023 et 2032. Et, lors de la dernière réunion, la Sécurité sociale a mis sur la table trois options pour répartir cette augmentation des coûts entre employeurs et travailleurs ; comme l’expliquent les sources du dialogue social. Une option envisageait une répartition équitable, trois dixièmes pour l’entreprise et trois dixièmes pour les travailleurs. Un autre était de quatre dixièmes pour l’entreprise et deux pour les travailleurs. Et le troisième était de cinq dixièmes pour l’entreprise et un pour les travailleurs. Enfin et après le limogeage de l’association patronale, cette dernière a fini par s’imposer, la moins favorable aux employeurs.

« Le comité exécutif de la CEOE a rejeté aujourd’hui la proposition du gouvernement concernant la Mécanisme d’équité intergénérationnelle des retraites », lit-on dans la déclaration publiée par les employeurs espagnols. Le CEOE est exclu de cette partie de l’accord pour remplacer le facteur de durabilité approuvé – qui n’a jamais été mis en œuvre – par le PP. La sécurité sociale a clôturé les discussions avec eux et ils ont continué bilatéralement avec les syndicats, sans introduire de changements importants dans le format final. Escrivá a critiqué l’association patronale, lui reprochant de « n’avoir présenté aucun élément supplémentaire » au cours des pourparlers. Et il a rejeté que cette augmentation des cotisations entraver la création d’emplois, comme l’a soutenu l’employeur. […] en Espagne le coût du travail par heure travaillée est de 21 euros et la moyenne de l’Union européenne se situe entre 25 et 26 euros. Nous n’avons pas augmenté les coûts de main-d’œuvre depuis près d’une décennie », a-t-il déclaré aux journalistes peu de temps après l’annonce de l’accord.

Le deuxième volet de l’accord sur les retraites clôturé ce lundi ouvre un scénario mal défini. Celui-ci serait activé si les mesures officialisées jusqu’à présent de la « réforme Escrivá » n’équilibrent pas les comptes de la Sécurité sociale avant le départ à la retraite des « baby-boomers ». En d’autres termes, les dépenses publiques dépassent les prévisions que l’exécutif réexaminera périodiquement. Dans ce cas et après négociation avec les parties représentées au Pacte de Tolède et les agents sociaux, le gouvernement s’engage à négocier de nouvelles mesures qui « visent soit à réduire le pourcentage des dépenses de retraite par rapport au PIB, soit à augmenter le taux de cotisation ou d’autres formules alternatives pour augmenter les revenus », selon ce qui a été a déclaré l’exécutif dans un communiqué.

La Banque d’Espagne doute de la « réforme Escrivá »

Le gouverneur de la Banque d’Espagne, Pablo Hernández de Cos, a insisté sur le fait que les réformes des retraites de 2011 et 2013 ont servi à « garantir » la durabilité des retraites dans des scénarios économiques et démographiques « prudents ». La décision du Parlement de les réévaluer en fonction de l’évolution de l’IPC et d’éliminer le facteur de durabilité, a-t-il averti, augmenter les dépenses publiques de quatre à cinq points de pourcentage du PIB si elles ne sont pas compensées par d’autres mesures. « C’est la vérité, ce sont les chiffres, maintenant c’est au pouvoir politique » de chercher des mesures pour rendre le système à nouveau viable, a-t-il conclu ; comme le rapporte Pablo Allende Salazar.