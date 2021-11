Les prix de Dogelon Mars Crypto augmentent de 80% alors que le jeton ELON rejoint Meme Frenzy

La course aux pupcoins prend de l’ampleur de semaine en semaine, avec de nouvelles pièces créant des bases de fans rapides et frénétiques et se frayant un chemin vers l’avant du peloton à une vitesse vertigineuse. Alors que les cryptos sur le thème canin continuent de prouver leur succès, de nouveaux challengers tentent de remporter le succès. L’un des jetons les plus récents, et certainement l’un des plus en vogue ces derniers jours, est Mars Dogelon (CCC :ELON-USD). La crypto canine sur le thème de l’espace capitalise sur la fascination des taureaux pupcoin pour EspaceX magnat Elon Musk, et les gains récents prouvent qu’il s’agit d’un effort louable. La crypto Dogelon Mars est l’un des plus gros gagnants de la journée.

Dogecoin (CCC :DOGE-USD) au printemps a finalement provoqué une relation permanente entre Elon Musk et la communauté pupcoin. Le savant de Twitter et le repousseur des limites de l’exploration spatiale est un gros taureau DOGE. En fait, les développeurs de Dogecoin ont annoncé cette année qu’ils travaillaient depuis longtemps avec Musk pour apporter des améliorations au réseau Dogecoin. Sur son chemin vers un sommet historique de 73 cents, Musk a naturellement stimulé des attitudes haussières en utilisant des mèmes pour maintenir l’intérêt pour la pièce.

Bien sûr, portant son logo Shiba Inu, Musk a également pris une fascination pour la race de chien. Ceci, à son tour, donne du fourrage aux développeurs qui cherchent à capitaliser sur les compétences de pompage cryptographique de Musk. D’abord, Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) a recueilli un vaste public en capitalisant sur les tweets de Musk mentionnant la race. Lorsque Musk a adopté un Shiba Inu et l’a nommé Floki, la voie a été ouverte pour le récent succès Floki Inu (CCC :FLOKI-USD). À peu près n’importe quelle mention du chien par Musk est vouée à voir une crypto créée en son honneur, et ils connaissent tous un grand succès en termes de croissance.

Dogelon Mars Crypto établit un pont entre Musk Connection et Pupcoin Trend et monte en flèche à 80%

La crypto Dogelon Mars n’est pas nouvelle, elle est apparue fin avril alors que Dogecoin atteignait des sommets. Cependant, il a récemment capitalisé sur les gains de plusieurs centaines de pour cent entre SHIB et FLOKI.

Dogelon Mars est un jeton déflationniste comme beaucoup de ses pairs. Son offre totale d’un milliard de milliards d’ELON est en diminution permanente, le réseau brûlant des jetons à chaque transaction qui passe. De plus, 500 billions de jetons sont stockés dans un portefeuille appartenant à Ethereum (CCC :ETH-USD) co-fondateur Vitalik Buterin. Cela suit les traces de prédécesseurs comme SHIB, qui ont également offert à Buterin 500 000 milliards de jetons.

Le succès d’ELON est dû en grande partie à la récente tendance des pupcoins. Presque tous les jours au cours du mois dernier, les utilisateurs de Twitter ont vu une tendance différente en pupcoin sur la plate-forme. Et à chaque fois que l’une de ces tendances cryptos, on constate une remontée de la valeur ou du volume des échanges. Ce matin, le jeton Dogelon Mars est la crypto-monnaie à la mode, avec des taureaux tweetant plus de 65 000 messages sur le jeton.

En effet, le moment de la tendance fait des merveilles pour la crypto, qui a déjà une tendance à la hausse cette semaine avant de recevoir ce coup de projecteur. ELON clôture une semaine de gains de 30 % avec une matinée extrêmement fructueuse ; le jeton est en hausse de 80%, le volume des transactions doublant en moyenne. Plus de 422 millions de dollars de jetons ELON s’échangent aujourd’hui, une somme énorme compte tenu de sa valeur d’une fraction de cent.

