Les prix de Floki Inu montent en flèche grâce à 2 grands partenariats de football

Floki Inu (CCC :FLOKI-USD) les prix ont grimpé de 3o% de plus au cours des dernières 24 heures sur un volume de 17% supérieur à la normale. Cette tendance à la hausse des prix fait suite à l’annonce du partenariat de Floki Inu avec deux clubs de football. L’équipe Floki prévoit également d’étendre sa campagne marketing au Nigeria, un point chaud pour les passionnés de crypto.

Source : Shutterstock

Plongeons dans les détails de ces catalyseurs majeurs.

Les nouvelles envoient des prix Floki Inu en hausse

L’équipe Floki Inu a annoncé via Twitter que FLOKI s’associe au Kerala Blasters FC, l’une des équipes de football les plus populaires d’Inde. L’équipe participe à la très compétitive Indian Super League (ISL). L’équipe Floki a précisé que l’ISL est la cinquième ligue de football la plus populaire au monde, avec plus de 130 millions de fans.

À la suite de ce partenariat, Floki sera le nouveau « sponsor des manches » des Blasters, ce qui signifie que le logo Floki Inu apparaîtra sur les manches des maillots des joueurs des Blasters lors de la compétition. De plus, le logo sera affiché sur l’écran LED des Blasters pendant tous les matchs à domicile. Ce partenariat attirera sans aucun doute plus d’attention sur la crypto populaire.

L’équipe Floki Inu a également récemment annoncé un partenariat avec l’équipe de football espagnole Cádiz CF. L’équipe fait partie de la division La Liga, la troisième plus grande ligue de football professionnel au monde. Le logo Floki sera présent sur les manches des maillots des joueurs jusqu’en mai 2022, qui marque la fin de la saison en cours.

Selon l’équipe Floki, la Liga compte une audience cumulée de plus de 2,8 milliards de téléspectateurs mondiaux au cours de sa haute saison et est en concurrence avec les grands géants du football, tels que l’Atletico Madrid, Barcelone et le Real Madrid. En effet, FLOKI sera une crypto à surveiller au fur et à mesure que la saison de football progressera cette année et la prochaine.

Floki Inu va « devenir grand public au Nigeria »

Floki Inu est resté occupé. L’équipe de direction a également annoncé qu’elle lancerait une campagne marketing agressive de trois mois dans tout le Nigeria. Selon les données du Forum économique mondial, le Nigeria a le pourcentage le plus élevé d’utilisateurs de crypto au monde ; le chiffre s’élève à un impressionnant 32% de la population. La campagne verra Floki figurer dans les plus grandes plateformes d’information et publications commerciales et financières du Nigéria.

La crypto sur le thème du chien prévoit également de s’associer à 16 influenceurs numériques pour faire connaître Floki. La campagne devrait générer plus de 93 millions de vues d’ici février 2022. Tous les yeux sont rivés sur Floki Inu alors qu’elle continue d’étendre son exposition et ses développements à la vitesse de la lumière.

A la date de publication, Eddie Pan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.