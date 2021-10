Les prix de gros de l’oignon grimpent en raison de la faiblesse des approvisionnements

Les prix de gros moyens de l’oignon à Lasalgaon, le plus grand marché de gros de l’oignon du pays, ont franchi la barre des 3 800 par quintal pour la première fois cette saison, le plus élevé des six derniers mois. Les prix de détail de l’oignon sont passés à 50 ` par kg, contre 35 à 40 roupies par kg auparavant dans les grandes villes comme Delhi et Mumbai en raison des dommages causés aux récoltes par les fortes pluies.

Narendra Wadhavane, secrétaire du Comité du marché des produits agricoles de Lasalgaon (APMC) a attribué cette augmentation à la baisse des approvisionnements due aux pluies incessantes qui ont frappé plusieurs États au cours des quinze dernières semaines. Mercredi, les prix de gros moyens à Lasalgaon ont atteint 3 700 roupies le quintal et étaient de 3 800 dollars le quintal mardi. Le mois dernier, les prix étaient de l’ordre de Rs 1450 le quintal en même temps.

« La première récolte de Kharif qui devait arriver sur le marché à Dusshera a été endommagée en raison de fortes pluies et le stock d’oignons d’été a été à la fois épuisé et endommagé en raison des pluies. Il n’est pas possible pour les agriculteurs de visiter les champs qui sont encore en eau à cause des pluies et, par conséquent, les arrivées sont tombées à quelque 5 400 par quintaux par jour, passant de 15 000 à 20 000 quintaux au début du mois dernier », a déclaré Wadhavane. Les prix devraient se stabiliser une fois que la récolte tardive de Kharif commencera à arriver sur les marchés à partir de la mi-novembre, a-t-il déclaré.

PK Gupta, directeur de la National Horticultural Research and Development Foundation (NHRDF) a qualifié cela de phénomène temporaire. Il y a eu de fortes pluies dans les ceintures de culture d’oignons du Karnataka, de l’Andhra Pradesh, du Gujarat et du Rajasthan, causant des dommages aux premières récoltes de Kharif, a-t-il déclaré. Cependant, la superficie cultivée en oignon a augmenté de près de 25 % cette saison et la récolte tardive de Kharif semble bonne dans l’Andhra Pradesh, le Karnataka et le Telangana. — fe bureau

