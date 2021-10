Les prix de Kishu Inu Crypto s’échauffent alors que KISHU rejoint le pack Puppy

Comme si la frénésie des pupcoins n’était pas assez compliquée, un autre nom s’est ajouté au peloton, celui qui a commencé à attirer l’attention en mai 2021. Ces derniers mois ont vu ce nom – et son leader Dogecoin (CCC :DOGE-USD) – lutte pour rester à flot. Cependant, grâce à la montée des Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) et nouveau venu Floki Inu (CCC :FLOKI-USD), la meute est de retour aujourd’hui et travaille dur pour démontrer qu’elle est là pour rester. Ce type de battage publicitaire a permis à un autre pupcoin de sortir à nouveau la tête de la niche. Se souvenir du Kishu Inu (CCC :KISHU-USD) crypto ? Il est de retour et prêt à rugir.

Source : Shutterstock

Kishu Inu Crypto est de retour

« La crypto Kishu Inu a atteint de nouveaux sommets et montre maintenant son truc comme des fusées de volume de négociation », a annoncé Brenden Rearick d’InvestorPlace début mai. À l’époque, le jeton pariait de devenir la prochaine sensation cryptographique, visant essentiellement à accomplir ce que nous avons vu cet automne de Floki Inu. Des mois plus tard, cependant, la crypto Kishu Inu fait un retour impressionnant.

Au moment de l’article de Rearick, Kishu se négociait à 0,00000001 $ pièce bien que certains experts aient indiqué qu’il pourrait augmenter considérablement dans les années à venir. Au moment d’écrire ces lignes, les prix ont augmenté de près de 25% au cours des dernières 24 heures. Et malgré quelques baisses, le jeton a été principalement dans le vert la semaine dernière.

L’équipe à l’origine du jeton le décrit comme « une crypto-monnaie décentralisée et axée sur la communauté avec des récompenses instantanées grâce aux utilisateurs actifs », ce qui évoque à nouveau des images de Floki Inu et Shiba Inu. Chaque transaction Kishu génère une récompense de 2% pour les détenteurs. Il peut être acheté sur Uniswap (CCC :UNI-USD) et Gate.io mais aussi sur des bourses plus petites telles que OKex, 1 POUCE (CCC :1 POUCE-USD), Poloniex et Un gros.

Ce que cela veut dire

La leçon ici est dans la dynamique du marché. La frénésie des pupcoins nous a appris que les sensations de jetons cryptographiques ne sont rien sinon imprévisibles, car les investisseurs se sont émerveillés et se sont adaptés aux montées de Shiba et de Floki tandis que Dogecoin a couru pour couvrir le terrain qu’il a perdu depuis sa première montée de 2021.

La crypto Kishu Inu a disparu de la conversation lorsque DOGE a commencé à perdre de son élan, mais le jeton n’est allé nulle part et maintenant il fait des heures supplémentaires pour rattraper le terrain qu’il a perdu. Maintenant que la concurrence a augmenté, il sera intéressant de voir comment Kishu se comporte face à Floki Inu, un jeton lancé plus récemment. L’équipe Floki vient d’annoncer que le jeton sera diffusé sur les principaux réseaux de télévision des États-Unis pendant la période des fêtes. Ce type de battage publicitaire pourrait être difficile à égaler.

Maintenant que Kishu est de retour, les investisseurs devraient certainement regarder pour voir où cela va aller. Il augmentera probablement tant que la frénésie des pupcoins se poursuivra, la question est de savoir combien de temps et dans quelle mesure.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.