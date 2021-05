Les prix de la farine de soja ont doublé; le gouvernement devrait autoriser l’importation à un droit nul: AIPBA

Le gouvernement devrait freiner la spéculation sur le marché à terme en augmentant la marge monétaire sur les contrats à terme de soja de 30 pour cent, a-t-il déclaré.

Exprimant sa préoccupation face à la hausse des prix des aliments pour animaux sur le marché intérieur, l’Association indienne des éleveurs de volailles (AIPBA) a demandé dimanche au gouvernement de réduire à zéro les droits d’importation sur le tourteau de soja pendant au moins cinq mois.

La farine de soja reste la source de protéines la plus courante pour tous les aliments composés pour la volaille, les bovins laitiers et les porcs dans le pays et dans le monde.

Dans une lettre adressée au ministre de l’Union de l’élevage, de l’élevage, de la production laitière et de la pêche Giriraj Singh, le président de l’AIPBA, Bahadur Ali, a déclaré: «Il y a une grave pénurie de soja dans la chaîne d’approvisionnement, entraînant une escalade massive des prix. La seule option est désormais d’assurer l’importation pour refroidir les prix et sauver les éleveurs. »

Les prix intérieurs du soja, à partir duquel le tourteau de soja est fabriqué, ont doublé en un an pour atteindre 81 000 Rs la tonne, contre 36 420 Rs la tonne. Mais, sur le marché mondial, les prix du soja et du tourteau de soja sont la moitié des prix indiens, a-t-il déclaré.

Cette hausse des prix est «insoutenable» et tue les petits agriculteurs en raison d’une demande réduite et d’un risque élevé. La plupart des agriculteurs ne placent pas de nouveaux poussins dans les agriculteurs, a-t-il ajouté.

Cherchant une intervention urgente du gouvernement, le président de l’AIPBA a exigé une réduction des droits d’importation sur le soja à zéro pendant cinq mois jusqu’à ce que la récolte commence en Inde. Cela n’aura aucun impact sur les prix des agriculteurs car les prix du marché mondial ne sont pas inférieurs au prix de soutien minimum.

L’association a également demandé au Centre de veiller à ce que les principaux États producteurs de soja émettent des commandes pour vérifier la thésaurisation du soja et obligent tous les propriétaires d’entrepôts à déclarer les stocks disponibles. Le Madhya Pradesh, le Maharashtra et le Rajasthan sont les principaux États producteurs de soja qui produisent 98% du soja en Inde.

Le gouvernement devrait freiner la spéculation sur le marché à terme en augmentant la marge monétaire sur les contrats à terme de soja de 30 pour cent, a-t-il déclaré.

Cela mis à part, le gouvernement devrait minimiser la distorsion des échanges et son impact sur les agriculteurs en autorisant uniquement les usines d’aliments pour animaux enregistrées à la TPS à importer la farine de soja dans des conditions spécifiées, a-t-il déclaré dans la lettre.

«À moins que des décisions rapides ne soient prises à cet égard, les secteurs de l’élevage et les éleveurs subiront une autre perte financière massive, peu de temps après d’énormes pertes subies lors de la première vague de COVID-19 et des verrouillages ultérieurs», a noté l’association.

