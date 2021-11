Les prix de la PS5, de la Xbox Series X et du GPU sont toujours à la hausse

Sony, Microsoft, Nvidia et AMD disent qu’ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre une console ou une carte graphique entre vos mains. Mais à en juger par les prix de revente eBay, leur meilleur ne sera pas assez bon cette saison des vacances. Un an après que la prochaine génération de jeux était censée arriver (narrateur : ce n’est pas le cas), les gens déboursent toujours des centaines de dollars sur le PDSF pour une PlayStation 5 ou une Xbox Series X, et ils paient souvent encore le double de ce qu’un nouveau La carte graphique du PC était à l’origine censée coûter.

Vous vous souvenez de mars 2020, quand je vous ai dit que les deux cartes graphiques de la photo ci-dessus valaient 2 570 $ combinés sur le marché libre ? C’était un bond choquant par rapport au total de 1 660 $ qu’ils pouvaient récupérer en décembre 2020, déjà bien au-dessus de leur PDSF de 1 078 $. Mais huit mois plus tard, cette même photo contient désormais 2 605 $ de GPU sur le marché de l’occasion. Ils n’ont pas plongé du tout.

La PlayStation 5 et la Xbox Series X affichent également des prix plus élevés cette semaine qu’en mars 2020 – si vous prenez la route du scalper, vous pouvez vous attendre à payer plus de 800 $ en moyenne pour ce qui aurait dû être une console de jeu à 500 $.

Telles sont les principales conclusions de notre dernière plongée dans les données de vente d’eBay, mais voici l’ensemble que vous pouvez analyser vous-même. Il comprend les derniers prix de la rue pour chaque console et carte graphique publiée cette génération, après avoir filtré un certain nombre de contrefaçons, de lots, de valeurs aberrantes (un AMD RX 6800 aurait été vendu pour 8 260 $) et d’autres annonces eBay qui ont brouillé les données.

Prix ​​​​de rue GPU, PS5, Xbox: novembre 2021

Article Prix catalogue Prix de vente (21 novembre) Prix de vente (21 mars) Prix de vente (20 décembre) Valeur actuelle Article Prix de liste Prix de vente (21 novembre) Prix de vente (21 mars) Prix de vente (20 décembre) Valeur actuelle PS5 (disque) 499 $

870 $

833 $ 1 024 $ 1,74 x PS5 (numérique) 399 $

806 $

754 $ 990 $ 2,02 x Xbox Series X 499 $

856 $

805 $ 835 $ 1,72 x Xbox Series S 299 $

346 $

432 $ 471 $ 1,16x Nvidia RTX 3090 1 499 $

2 947 $

2 985 $ 2 076 $ 1,97x Nvidia RTX 3080 Ti 1 199 $

1 941 $

N/A N/A 1,62x Nvidia RTX 3080 699 $

1 773 $

2 160 $ ​​1 227 $ 2,54x Nvidia RTX 3070 Ti 599 $

1 208 $

S.O. S.O. 2.02x Nvidia RTX 3070 499 $

1 210 $

1 239 $ 819 $ 2,42x Nvidia RTX 3060 Ti 399 $

979 $

1 226 $ 675 $ 2,45 x Nvidia RTX 3060 329 $

749 $

828 $ N/A 2,28x AMD RX 6900 XT 999 $

1 577 $

1 841 $ N’a pas vérifié 1,58x AMD RX 6800 XT 649 $

1 341 $

1 555 $ 1 232 $ 2,07x AMD RX 6800 579 $

1 395 $

1 331 $ 841 $ 2,41x AMD RX 6700 XT 479 $

955 $

1 169 $ S.O. 1,99x AMD RX 6600 XT 379 $

683 $

S.O. S.O. 1,8x AMD RX 6600 329 $

$592

N/A N/A 1,8x Une « valeur actuelle » de 1,74x signifie que la PS5 vaut actuellement 1,74 fois son PDSF, en moyenne.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique, une PS5 ne vaut plus 1 000 $ comme en décembre 2020, mais l’édition numérique PS5 sans disque peut toujours atteindre le double de son prix demandé sur eBay, et même la Xbox Series X semble être légèrement plus souhaitable qu’avant. Le seul point positif est la Xbox Series S moins chère, qui est finalement tombée à seulement 50 $ environ par rapport à son prix catalogue initial de 300 $.

Il y a quelques découvertes surprenantes du côté du GPU, comme la façon dont le RTX 3070 récupère actuellement plus que le 3070 Ti, bien qu’il soit un peu moins puissant pour les jeux. (Peut-être que les gens préfèrent la consommation d’énergie réduite du 3070, son cadre plus petit et, dans certains cas, le manque de nerfs d’extraction de crypto-monnaie.) pour les jeux et l’exploitation minière d’après ce que j’ai entendu.

Là encore, la 3060 Ti Founders Edition est plus demandée que jamais – la carte de 400 $ rapporte maintenant 1 447 $ en moyenne, bien que je ne l’aie pas détaillé dans le graphique. C’est l’un des meilleurs choix pour les petits cas, donc je ne suis pas totalement surpris.

Les prix de vente bruts ne disent pas tout, cependant. Comme en mars, j’ai également compilé un tableau du nombre de consoles et de composants changés de mains sur eBay la semaine dernière, et c’est intrigant : moins de la moitié des PS5 de Sony bougent, mais maintenant presque deux fois plus de cartes graphiques Nvidia.

Combien de PS5, Xbox, GPU ont changé de mains en une semaine ?

Article mars 2021 déc. 2020 Article mars 2021 déc. 2020 PS5 (disque)

1 898

3 651 PS5 (numérique)

422

1 633 Xbox Series X

518

1 518 Xbox Series S

199

960 Nvidia RTX 3090

428

372 Nvidia RTX 3080 Ti

465

Sans objet Nvidia RTX 3080

556

384 Nvidia RTX 3070 Ti

341

Sans objet Nvidia RTX 3070

673

505 Nvidia RTX 3060 Ti

750

141 Nvidia RTX 3060

639

782 AMD RX 6900 XT

63

106 AMD RX 6800 XT

91

107 AMD RX 6800

28

83 AMD RX 6700 XT

165

98 AMD RX 6600 XT

204

Sans objet AMD RX 6600

112

N / A

Des chiffres de vente d’occasion plus faibles pour les consoles ne signifient pas nécessairement une offre plus faible – en fait, cela pourrait facilement signifier le contraire. Peut-être que plus de gens obtiennent satisfaction en dehors d’eBay, n’ayant jamais besoin d’un scalper, car Sony et Microsoft permettent à plus de gens d’acheter ces consoles au détail à la place. Mais du côté du GPU, nous pouvons également voir à quel point peu de cartes graphiques AMD changent de mains par rapport à Nvidia, avec l’excellente Radeon RX 6800 d’origine à peine un blip.

Malheureusement, il n’y a pas de fin en vue pour la grande pénurie de GPU, vous ne devriez donc pas vous attendre à une baisse des prix de si tôt. Nvidia et AMD s’attendent à ce qu’il persiste pendant la majeure partie de 2022, et Intel a suggéré le mois dernier qu’il ne serait probablement pas résolu avant 2023. La pénurie de puces est un problème compliqué, et il faut du temps pour créer des usines supplémentaires pour satisfaire la demande.

Au cours de la dernière année, en utilisant un ensemble très particulier de compétences que j’ai acquises au cours d’une longue carrière en tant que chasseur d’affaires, j’ai réussi à acheter une PS5 à 499 $ et une édition du fondateur Nvidia RTX 3060 Ti à 399 $ au PDSF. Ils valent environ 2 317 $ aujourd’hui, pas que je prévois de vendre. En espérant que lors du prochain enregistrement, ces prix auront considérablement baissé.