Les prix de l’acier en baisse par rapport aux sommets historiques

in

Mais les prix de l’acier ont baissé par rapport aux sommets historiques de juillet 2021 malgré la légère hausse des prix mondiaux de l’acier.

Les prix des échanges de HRC indiens ont augmenté de 1 400 Rs/t ww à 65 000 à 66 000 Rs/t (à Mumbai) au cours de la semaine se terminant le 30 juillet, alors que les consommateurs ont repris leurs achats en prévision des hausses de prix en août 2021.

Mais les prix de l’acier ont baissé par rapport aux sommets historiques de juillet 2021 malgré la légère hausse des prix mondiaux de l’acier.

En juillet 2021 (jusqu’au 30 juillet), les prix de l’acier ont chuté d’environ 3,5 % mm et étaient inférieurs de 3 % au sommet.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.