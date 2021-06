Les prix de l’acier ont à nouveau augmenté, le taux de HRC en hausse de 3 000 roupies/tonne

Jayanta Roy de l’ICRA a déclaré que malgré les préoccupations liées à la demande sur le marché intérieur en raison de la deuxième vague en cours de la pandémie, la dernière augmentation semble être soutenue par des prix internationaux de l’acier dynamiques.

Les prix de gros de l’acier sur le marché intérieur ont connu une hausse de 4,5 à 6,2 % depuis le début du mois en cours. Les prix ont doublé l’année dernière.

Des sources de l’industrie ont déclaré qu’à compter du 1er juin, les sidérurgistes ont augmenté le prix de gros des bobines laminées à chaud (HRC) jusqu’à 3 000 roupies la tonne, le portant à 69 000 roupies la tonne sur le marché de gros de Mumbai. De même, le prix des bobines laminées à froid (CRC) a également été augmenté d’environ 5 000 Rs la tonne à 86 000 Rs la tonne.

Selon SteelMint, le prix du HRC (2,5-8 mm) sur le marché de gros de Mumbai était de 35 900 Rs la tonne en juin 2020. En juin de l’année dernière, le CRC se négociait à 41 700 Rs la tonne.

Les prix internationaux dynamiques, qui ont également augmenté à peu près au même rythme au cours de la dernière année qu’en Inde, poussent les prix intérieurs à la hausse. La vigueur est en grande partie due à une moindre disponibilité du matériau sur le marché international suite à la décision de la plus grande nation sidérurgique, la Chine, de décourager les exportations en retirant 13% de remises de droits sur les exportations. La Chine a également pris la décision de réduire progressivement la production par rapport au niveau actuel pour des raisons environnementales.

Cependant, malgré la dernière vague de hausse des prix, le coût au débarquement de l’acier importé sera toujours supérieur d’environ 10 % aux prix intérieurs.

« L’écart est avantageux pour les utilisateurs d’acier indiens », a déclaré Ranjan Dhar, directeur marketing d’AMNS India. Des sources de l’industrie ont déclaré que l’écart fournirait à l’industrie nationale un coussin pour augmenter davantage les prix vers le milieu du mois en cours.

Les rabais à l’exportation ont réduit les exportations chinoises sur les marchés internationaux, que les acteurs indiens de l’acier cherchent à combler. Avec des prix intérieurs de l’acier inférieurs aux prix internationaux, le risque d’importation sur le marché intérieur indien est largement contenu. Cela a également donné de l’optimisme aux sidérurgistes nationaux pour augmenter les prix.

L’Inde était un exportateur net d’acier fini au cours du premier mois de l’exercice en cours 2021-2022, enregistrant un excédent commercial net de 0,59 million de tonnes en avril 2021. En avril 2021, les exportations d’acier de l’Inde ont augmenté de 121,6% par rapport au même mois. l’année dernière.

Jayanta Roy de l’ICRA a déclaré que malgré les préoccupations liées à la demande sur le marché intérieur en raison de la deuxième vague en cours de la pandémie, la dernière augmentation semble être soutenue par des prix internationaux de l’acier dynamiques.

“Compte tenu de la différence de prix entre les marchés intérieurs et d’exportation, les principaux sidérurgistes indiens pousseraient à des exportations plus élevées pour assurer une utilisation saine de la capacité de leurs usines à l’avenir”, a déclaré Roy.

La consommation intérieure d’acier fini en avril 2021 a enregistré une augmentation de 516,8% par rapport à avril 2020, mais elle a diminué de 25,7% d’un mois sur l’autre.

Rohit Sadka, directeur, India Ratings, a déclaré quelques développements – une augmentation rapide des prix du minerai de fer en raison d’une pénurie d’approvisionnement et d’une pénurie d’acier sur le marché international en raison de la réduction de la production en Chine et de son retrait de la remise à l’exportation aux entreprises locales – font monter les prix de l’acier.

Cependant, a-t-il dit, les prix actuels ne sont pas soutenables à long terme. Le rythme de la hausse des prix pourrait ralentir et une volatilité peut être observée à court ou moyen terme.

