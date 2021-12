Les prix de l’acier pourraient rester stables pendant un trimestre : VR Sharma, directeur général, JSPL

Le directeur général de JSPL, VR Sharma, a déclaré à Surya Sarathi Ray que les prix nationaux de l’acier resteraient stables au moins jusqu’au prochain trimestre.

Les exportations et les importations d’acier fini en novembre 2021 ont diminué de 31,6 % et 17,5 %, respectivement, par rapport à octobre 2021. À 8,47 mt, la consommation en novembre a également diminué de 8 % par rapport au même mois de l’année dernière et de 1,5 % par rapport à octobre 2021. Un prix déclin suivi. Dans une interview, le directeur général de JSPL, VR Sharma, a déclaré à Surya Sarathi Ray que les prix nationaux de l’acier resteraient stables au moins jusqu’au prochain trimestre. Extraits édités :

Pourquoi les prix baissent-ils ?

Les prix baissent à mesure que le coût des intrants comme le charbon à coke, le minerai de fer et la ferraille a baissé. Nous l’avons transmis aux consommateurs.

De combien a été la baisse de prix en décembre ?

Il n’y a pas eu de baisse de prix en décembre. La baisse totale des prix au cours des trois derniers mois est d’environ 2 500 Rs la tonne. Désormais, les prix sont stables. Le prix du HRC est désormais de Rs 66 500 sur le marché de Mumbai et de Rs 66 000 à Delhi.

Quelle est la perspective ?

Le prix est stable maintenant. Ces derniers temps, le prix du minerai de fer a augmenté. Auparavant, il est tombé à 110 $/tonne sur le marché international, il est maintenant remonté à 130 $/tonne. De même, les prix de la ferraille se sont raffermis de 20 à 25 $ la tonne. Le prix du charbon à coke a baissé pendant un certain temps pendant 2-3 semaines, mais a encore augmenté de 20 $ la tonne à 340-350 $/tonne. Ainsi, ces développements tiendront le prix pour le moment. Il n’y aura pas de réduction supplémentaire. Il durera.

Combien de temps durera-t-il ?

Il se maintiendra au moins pour le prochain trimestre. Il n’y aura pas non plus d’augmentation des prix.

Mais les prix des intrants augmentent.

Nous suivons un modèle. Donc, même si les prix du minerai de fer augmentent, nous n’allons pas augmenter le prix immédiatement. Nous attendrons 15 à 20 jours pour voir l’impact. De même, s’il y a une baisse du coût des intrants, nous verrons l’impact sur le coût de production avant de prendre un appel.

Les exportations sont en baisse, la consommation intérieure aussi…

Les prix ne peuvent pas perpétuellement monter et monter pour n’importe quel article. Il doit y avoir une pause. Et cela a déjà eu lieu. Il existe également une certaine ambiguïté sur le marché international. Pendant la période de Noël, cette chose se produit chaque année lorsque les clients partent en vacances, puis reviennent après la première semaine de janvier. Ainsi, ces 15 jours sont toujours un temps de travail en moins. La plupart des aciéries sont déjà réservées et à mesure que le monde s’ouvre, l’entreprise va redémarrer.

Sommes-nous encore en train de perdre sur le marché d’exportation à cause de la Chine ?

Non, la Chine est désormais un importateur net. Ils ne représentent aucune menace. Afin d’atteindre leur taux d’émission de carbone, ils importent des produits semi-finis, de sorte qu’ils n’ont pas à faire fondre du minerai de fer pour fabriquer de l’acier. L’émission maximale a lieu dans le haut fourneau. Ils essaient de réduire leur production de haut fourneau et pour compenser, ils importent des produits semi-finis.

Qu’en est-il de la demande intérieure ?

La demande intérieure était en baisse pour deux raisons : il y avait une interdiction de construire dans la RCN, puis il y avait de fortes pluies et une situation semblable à des inondations dans le sud, en particulier dans le Tamil Nadu et le Karnataka. La pluie a perturbé l’activité de construction et de fabrication. Mais, comme les pluies ont disparu, la construction dans la RCN a commencé. Cependant, il faudra au moins 10 à 15 jours pour que le travail revienne.

Quelle est la gravité de la menace Omicron ?

Nous ne voyons pas Omicron comme une menace car la plupart des gens sont déjà vaccinés. Les affaires seront comme d’habitude. La situation est maintenant différente d’avril-mai. En avril-mai, nous n’étions pas prêts et les gens n’étaient pas vaccinés. Maintenant, plus de 60 crore de personnes sont vaccinées avec les deux doses.

Quelle est votre liste de souhaits Budget?

Le ministre des Finances a déjà dit que le gouvernement travaillera à l’amélioration des infrastructures. Ainsi, lorsque la croissance des infrastructures sera stimulée, cela sera de bon augure pour la sidérurgie. Nous n’attendons aucun changement de droits ni aucune incitation fiscale de la part du budget.

JSPL optera-t-elle pour le schéma PLI ?

Le gouvernement a déjà pris une déclaration de nous tous quant aux nouveaux produits que nous allons produire. Dans le cadre de ce programme, JSPL a l’intention de produire des rails spéciaux, des produits revêtus, de l’acier à haute résistance, de l’acier allié à haute résistance, de l’acier et des ronds de forge, des ronds de qualité automatique.

Quelle est la capacité totale envisagée par JSPL d’ici 2030 ?

Notre souhait est d’atteindre 50 millions de tonnes par an (mtpa) d’ici 2030. D’ici 2026, nous voulons être quelque part autour de 23-24 mtpa. Nous avons maintenant une capacité de neuf mtpa. Nous ajoutons une capacité de 6 mtpa d’ici la fin de 2023 à Angul et à Raigarh avec un investissement de Rs 18 000 crore.

Alors que toutes les expansions seront principalement des friches industrielles, une nouvelle usine de 6 mtpa pourrait voir le jour à Krishnapattanam. Nous avons les 800 acres de terre du gouvernement d’Andhra Pradesh. Après l’agrandissement de l’usine d’Angul, nous nous pencherons là-dessus. L’investissement dans l’usine proposée dépendra de sa configuration.

