Les prix de l’App Store baissent au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et dans d’autres pays, plus

Dans un article publié aujourd’hui sur le site Web d’Apple Developer, Apple a annoncé que les prix des applications et des achats intégrés, à l’exclusion des abonnements, diminueraient au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et dans tous les territoires qui utilisent l’euro. Cela est dû aux changements de taxes ou de taux de change.

Apple écrit qu’au cours des « prochains jours », les prix des achats intégrés et des applications diminueront dans :

Afrique du Sud Royaume-Uni Tous les territoires qui utilisent l’euro

Apple dit également que les prix vont augmenter en Géorgie et au Tadjikistan :

Les prix augmenteront en Géorgie et au Tadjikistan. Les augmentations tiennent également compte des modifications fiscales suivantes, et l’Annexe B de l’Accord sur les applications payantes a été mise à jour pour indiquer qu’Apple perçoit et verse les taxes applicables dans ces emplacements.

Géorgie : Nouvelle taxe sur la valeur ajoutée de 18%

Tadjikistan : Nouvelle taxe sur la valeur ajoutée de 18 % qui s’applique aux développeurs basés en dehors du Tadjikistan