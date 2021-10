Les prix de l’essence et du diesel ont augmenté pour la 4e journée consécutive ; L’essence franchit la barre des 120 Rs au Madhya Pradesh

Le prix de l’essence a été augmenté à 25 reprises depuis le 28 septembre, date à laquelle a pris fin une interruption de trois semaines dans la révision des taux. Au total, les prix ont augmenté de Rs 8,15 le litre.

Dimanche, les prix de l’essence et du diesel ont été augmentés pour la quatrième journée consécutive de 35 paise par litre chacun, poussant les taux de pompage à un nouveau record à travers le pays avec des États à forte incidence de taxes locales tels que le Madhya Pradesh ayant le carburant le plus cher. Le prix de l’essence à Delhi a atteint son plus haut niveau jamais enregistré de 109,34 Rs le litre et de 115,15 Rs le litre à Mumbai, selon une notification de prix des détaillants de carburant appartenant à l’État. Le diesel coûte désormais Rs 98,07 le litre à Delhi et Rs 106,23 à Mumbai.

Il s’agit du quatrième jour consécutif de hausse des prix. Il n’y a eu aucun changement dans les tarifs entre le 25 et le 27 octobre, avant quoi les prix ont été augmentés de 35 paise par litre chacun pendant quatre jours consécutifs.

Alors que l’essence a déjà atteint la barre des 100 roupies le litre ou plus dans toutes les grandes villes du pays, le diesel a atteint ce niveau dans plus d’une douzaine d’États. Les taux de diesel ont franchi ce niveau dans des endroits allant de Jalandhar au Pendjab à Gangtok au Sikkim. Les prix diffèrent d’un État à l’autre, en fonction de l’incidence des taxes locales et du coût du transport.

Les deux facteurs ont conduit le prix de l’essence à franchir la barre des 120 roupies le litre dans des endroits tels que Panna, Satna, Rewa, Shahdol, Chhindwara et Balaghat dans le Madhya Pradesh. Le même niveau a également été franchi dans deux villes frontalières du Rajasthan – Ganganagar et Hanumangarh.

Ganganagar a le carburant le plus cher du pays, l’essence coûtant 121,52 Rs le litre et le diesel 112,44 Rs le litre. Le prix de l’essence a été augmenté à 25 reprises depuis le 28 septembre, date à laquelle une interruption de trois semaines dans la révision des taux a pris fin. Au total, les prix ont augmenté de Rs 8,15 le litre.

Les tarifs du diesel ont été augmentés de 9,45 Rs le litre lors de 28 hausses depuis le 24 septembre. Avant cela, le prix de l’essence avait été augmenté de 11,44 Rs le litre entre le 4 mai et le 17 juillet. Le tarif du diesel avait augmenté de 9,14 Rs le litre pendant cette période.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.