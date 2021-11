Les prix de l’essence et du diesel ont baissé alors que les gens giflaient le BJP dans les sondages, selon le Congrès ; exige une nouvelle réduction des taux de carburant

Le parti du Congrès a déclaré que le gouvernement Modi ne peut désormais pas tromper le peuple avec ses « jumlas », comme les gens peuvent désormais le voir à travers leur propagande.

Le parti du Congrès a déclaré aujourd’hui que la baisse des prix de l’essence et du diesel n’est intervenue qu’après que les gens ont montré un miroir au BJP et giflé le parti au pouvoir dans les sondages récemment organisés. Le principal parti d’opposition a demandé au gouvernement Modi de réduire davantage les droits d’accise pour soulager la population. Le gouvernement Modi avait réduit les droits d’accise sur l’essence de 5 Rs le litre et celui sur le diesel de 10 Rs le litre hier. Suite à cela, plusieurs États avaient encore réduit la TVA, réduisant encore les prix du carburant.

«À l’époque de l’UPA (2014), le prix du pétrole brut par baril était de 105,71 $, le prix de l’essence était de 71,41 Rs et celui du diesel de 55,49 Rs le litre à l’époque. Ensuite, le gouvernement prélevait des accises de 9,48 Rs sur l’essence et de 3,56 Rs sur le diesel. Modi ji a augmenté les accises sur l’essence à 32,90 Rs et sur le diesel à 31,80 Rs et aujourd’hui, il a réduit les accises sur l’essence de 5 Rs et celles sur le diesel de 10 Rs par litre. Quel soulagement apportera-t-il ? Nous réitérons que le gouvernement devrait réduire l’accise qu’il a augmentée jusqu’à présent. Une chose est maintenant devenue claire pour tous : pour réduire l’inflation, vous devrez vaincre le BJP. Les habitants du Rajasthan, de l’Himachal, du Madhya Pradesh, du Karnataka et de Dadra & Nagar Haveli ont giflé le BJP et ont réduit les prix un jour après », a déclaré Pawan Khera, porte-parole national du Congrès.

2014 – मूल्य 105,71 $

– 71.41, -₹55.49

आज – 85 $

– 109.69

– ₹98.42

यूपीए – accises पेट्रोल ₹9.48

– ₹3,56

आज – accises पेट्रोल 32,90 (-₹5= ₹27,90)

31,80 (-₹10= ₹21,80)

उप चुनाव के नतीजे आए। हराओ, घटाओ pic.twitter.com/ZzQSpYirw8 – Pawan Khera (@Pawankhera) 3 novembre 2021

Le parti du Congrès a déclaré que le gouvernement Modi ne peut désormais pas tromper le peuple avec ses « jumlas », comme les gens peuvent désormais le voir à travers leur propagande. « Essayez tout ce qu’ils peuvent, mais le gouvernement Modi ne peut pas tromper notre peuple avec ses jumlas. Une réduction des droits d’accise de seulement 5 ou 10 roupies n’allègera pas le fardeau inimaginable qu’ils leur ont imposé. Nation voit à travers leur propagande. La nation crie à l’unisson – Bhajpa Harao, Mehangai Hatao », a déclaré le Congrès.

Essayez tout ce qu’ils peuvent, mais le gouvernement Modi ne peut pas tromper notre peuple avec ses jumlas. Une réduction des droits d’accise de seulement 5 ou 10 roupies n’allègera pas le fardeau inimaginable qu’ils leur ont imposé. Nation voit à travers leur propagande.

La nation crie à l’unisson- #भाजपा_हराओ_महंगाई_हटाओ pic.twitter.com/b4kF2R7EIJ – Congrès (@INCIndia) 4 novembre 2021

Non seulement le Congrès, le CPI-M a également critiqué le Centre pour l’inflation. Le ministre des Finances du Kerala, KN Balagopal, a déclaré hier que la décision du Centre de réduire légèrement les droits d’accise sur l’essence et le diesel est une mesure temporaire pour sauver la face et jeter de la poussière aux yeux de la population.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.