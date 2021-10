Les prix de l’essence et du diesel ont encore augmenté aujourd’hui: Akhilesh Yadav s’en prend au gouvernement du BJP

La remarque sur la hausse des prix du pétrole a été faite par le ministre de l’Uttar Pradesh, Upendra Tiwari, qui a affirmé que 95 pour cent des gens n’ont pas besoin d’essence. (PTI)

Prix ​​du pétrole aujourd’hui : le chef du parti Samajwadi et ancien ministre en chef de l’Uttar Pradesh Akhilesh Yadav a critiqué aujourd’hui le BJP au pouvoir à propos de la remarque du ministre d’État concernant les prix du pétrole. S’adressant au BJP, Yadav a déclaré que même le ministre n’aura plus besoin d’essence maintenant car les gens le feront marcher après les prochaines élections.

« Le ministre de l’UP BJP a déclaré que l’essence chère ne dérange pas le grand public car 95% de la population n’a pas besoin d’essence. Maintenant, même le ministre n’en aura plus besoin parce que le public le fera marcher. La vérité est que 95% des gens n’ont pas besoin du BJP. Thar fonctionne au diesel, non ? a déclaré Akhilesh Yadav se référant à l’incident de Lakhimpur Kheri dans lequel quatre agriculteurs ont été fauchés par un SUV Thar appartenant au fils d’un leader du BJP.

के भाजपाई मंत्री जी ने कहा कि महँगे पेट्रोल से आम जनता को फ़र्क़ नहीं पड़ता क्योंकि 95% जनता को पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है। मंत्री जी को भी नहीं पड़ेगी क्योंकि जनता उनको पैदल कर देगी। तो ये है कि 95% जनता को भाजपा की ज़रूरत नहीं है। ‘थार’ ? – Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) 22 octobre 2021

La remarque sur la hausse des prix du pétrole a été faite par le ministre de l’Uttar Pradesh, Upendra Tiwari, qui a affirmé que 95 pour cent des gens n’ont pas besoin d’essence. Il a également fait une comparaison bizarre en disant que les prix du carburant n’avaient pas augmenté en termes réels par rapport au revenu par habitant en 2014. Le gouvernement BJP est arrivé au pouvoir dans le Centre en 2014.

«Aujourd’hui, il n’y a qu’une poignée de personnes qui voyagent dans des véhicules à quatre roues et utilisent de l’essence. À l’heure actuelle, 95 pour cent des gens n’ont pas besoin d’essence », a déclaré Tiwari hier.

Les prix de l’essence ont franchi Rs 100 le litre dans la plupart des régions du pays, et le diesel se rapproche de cette marque. Dans le Madhya Pradesh, les prix de l’essence et du diesel sont respectivement de 115,62 roupies le litre et 104,98 roupies. À Delhi, les prix de l’essence et du diesel ont également augmenté aujourd’hui. Maintenant, l’essence coûte Rs 106,89 le litre, en hausse de Rs 0,35 et le diesel coûte Rs 95,62 le litre, en hausse de Rs 0,35.

Hier, le parti du Congrès avait également critiqué le gouvernement du BJP pour une hausse ininterrompue des prix de l’essence et du diesel. Le Congrès l’avait qualifié de butin du BJP.

