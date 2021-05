Les prix de l’essence montent en flèche pour les automobilistes lors de la plus forte hausse en une décennie | Royaume-Uni | Nouvelles

Le coût moyen de l’essence au Royaume-Uni est passé à 129 pence par litre depuis mai de l’année dernière, soit une augmentation de 22 pence. Les experts ont suggéré que l’augmentation des coûts de l’essence est due à la baisse de l’utilisation des routes et à la hausse du prix du pétrole.

Les données sur les prix à la pompe à essence ont été publiées par la Fondation RAC, une agence de politique des transports, qui a déclaré que la hausse des prix avait marqué la plus forte augmentation d’une année sur l’autre depuis cinq ans.

Auparavant, la plus forte hausse annuelle des prix avait eu lieu en février 2019, lorsque les coûts à la pompe ont bondi de 18 pence par litre.

La Fondation RAC a également déclaré que le coût de l’essence avait augmenté pour le sixième mois consécutif en avril à une moyenne de 127 pence par litre.

Ils pensent que mai sera probablement la septième augmentation mensuelle consécutive des prix à la pompe à essence.

S’adressant au Telegraph, un porte-parole de la société de dépannage RAC a partagé le coût sous-jacent des stations-service qui a récemment baissé.

Cependant, ils ont ajouté qu’il n’est pas clair si d’autres facteurs pourraient signifier que les coûts ne sont pas répercutés sur les automobilistes.

Il a déclaré au point de vente: «Nous avons eu six mois de hausse des prix et nous en aurons probablement un septième.

“Cela pourrait toucher à sa fin, mais les petits détaillants ont été pressés.”

Le mois dernier, le porte-parole de RAC Fuel, Simon Williams, a déclaré au site Web Motor1 que la reprise après la pandémie de coronavirus alimentait la hausse des prix.

Cependant, il a déclaré que les choses seraient pires sans la force relative de la devise britannique par rapport au dollar, la devise dans laquelle le pétrole est négocié.

Il a déclaré au site Web: «Avril marque six mois de hausse des prix du pétrole et, malheureusement, il n’y a pas de fin en vue car le pétrole se rapproche dangereusement des 70 $ le baril – quelque chose que nous n’avons pas vu depuis plus de deux ans.

« Si le pétrole dépasse ce seuil, cela entraînera inévitablement d’autres mauvaises nouvelles pour les conducteurs à la pompe.

«Avec l’assouplissement des restrictions de verrouillage, il est très frustrant pour les conducteurs de devoir maintenant faire face à des prix du carburant encore plus élevés au moment où beaucoup conduiront beaucoup plus.

“Mais malheureusement, c’est le fait même que les gens conduisent plus qui fait monter les prix du pétrole alors que la demande de pétrole – et à son tour de carburant – commence à dépasser l’offre.”

