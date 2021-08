Les prix de l’huile comestible resteront élevés jusqu’à l’arrivée de la nouvelle récolte en novembre

in

Il est peu probable que les taux baissent de sitôt, car l’Inde répond à plus de la moitié de la demande intérieure grâce aux importations, a déclaré BV Mehta, directeur exécutif de la Solvent Extractors Association of India (SEA).

Les prix de l’huile comestible devraient rester élevés jusqu’à l’arrivée de la nouvelle récolte d’octobre à novembre, ont déclaré des responsables de l’industrie.

Les huiles comme la moutarde, l’arachide ou la palme, consommées dans le pays, et les huiles de soja et de tournesol utilisées commercialement ont connu une forte augmentation des prix au cours des six derniers mois malgré les efforts du gouvernement pour modérer les taux en réduisant les prélèvements fiscaux élevés.

Sur le marché international, les prix des huiles comestibles ont fortement augmenté en raison de divers facteurs. Le prix du pétrole de soja a augmenté en raison des efforts déployés pour fabriquer du biodiesel renouvelable à partir de celui-ci aux États-Unis, au Brésil et dans d’autres pays, a-t-il déclaré. Les prix de l’huile de soja étant élevés, les prix de l’huile de palme ont également augmenté. Lorsque l’huile de soja est vendue à 1 300 $ la tonne, l’huile de palme sera inférieure de 100 à 150 $ la tonne. Ainsi, les prix du soja et de l’huile de tournesol font également monter les prix de l’huile de palme, a-t-il déclaré.

« De plus, les conditions qui devaient s’améliorer au second semestre n’ont pas beaucoup changé. Le tournesol au Royaume-Uni sera récolté en août et le broyage commencera à partir de septembre et, par conséquent, les prix devraient baisser au cours des quatre prochains mois environ », a déclaré Mehta.

« L’épidémie de corona a affecté le travail en Malaisie et il y a eu une plus grande consommation d’huile de soja dans la fabrication de biodiesel. Sur les 250 millions de tonnes d’huile de tourteau de soja disponibles dans le monde, environ 50 millions de tonnes ont été détournées vers le biodiesel, ce qui a entraîné une réduction de la disponibilité d’huile comestible sur le marché, ce qui a exercé une pression sur le sentiment général », a-t-il déclaré.

Les prix moyens des huiles comestibles sur les marchés de détail ont augmenté jusqu’à 52 % en juillet par rapport à l’année précédente, selon les données officielles. Dans une réponse écrite à Rajya Sabha, le ministre d’État à l’Alimentation et à la Consommation, Ashwini Kumar Choubey, a déclaré que le gouvernement avait pris plusieurs mesures concernant les produits alimentaires essentiels comme les légumineuses et l’huile comestible pour freiner la hausse des prix à la suite de la pandémie de COVID. . Selon les données partagées par le ministre, les prix de détail mensuels moyens de l’huile d’arachide ont augmenté de 19,24 % en juillet par rapport au même mois de l’année dernière. Les prix de l’huile de moutarde ont augmenté de 39,03 %, de vanaspati de 46,01 %, de l’huile de soja de 48,07 %, de l’huile de tournesol de 51,62 % et de l’huile de palme de 44,42 % au cours de la période sous revue.

« Pour assouplir les prix des huiles comestibles, la taxe sur l’huile de palme brute (CPO) a été réduite de 5 % du 30 juin 2021 au 30 septembre 2021. Cette réduction a ramené le taux d’imposition effectif sur l’huile de palme brute à 30,25 % par rapport au précédent. 35,75 %. En outre, le droit sur l’huile de palme raffinée/palmoléine a été réduit de 45 % à 37,5% », a déclaré Choubey. Une politique d’importation révisée pour l’huile de palme raffinée blanchie désodorisée (RBD) et la palmoléine RBD a été mise en place à partir du 30 juin 2021 en vertu de laquelle ces articles sont passés de la catégorie restreinte à la catégorie gratuite, a-t-il ajouté.

