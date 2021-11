Les prix de l’immobilier pourraient augmenter de 10 à 15 % en FY23 : Credai

Suggérant des mesures d’allègement, Patodia a déclaré que le gouvernement peut envisager d’autoriser un crédit de taxe sur les intrants pour les projets immobiliers et/ou de rationaliser la TPS sur diverses matières premières de construction par rapport à leurs taux actuels.

Les prix de l’immobilier devraient augmenter de l’ordre de 10 à 15 % au cours des 3 à 6 prochains mois, car les développeurs ne sont pas en mesure d’absorber davantage la hausse des prix des matières premières clés comme l’acier, le ciment, le cuivre, le PVC, etc. sur le fardeau des acheteurs, l’organe suprême des promoteurs immobiliers, a déclaré mardi Credai.

« C’est une préoccupation majeure et nous pensons que les coûts de construction ont augmenté d’environ 25 à 30 %, ce qui pourrait avoir une incidence sur les prix des appartements sur un certain temps. Au cours des 3 à 6 prochains mois, nous nous attendons à ce que les prix de l’immobilier augmentent de 10 à 15 %. Au cours des 5 à 6 dernières années, les prix n’ont pas augmenté », a déclaré à FE le président national de Credai, Harsh Vardhan Patodia.

Ce sera une hausse des prix pondérée. Par exemple, pour le marché haut de gamme, les prix peuvent ne pas augmenter autant. Cependant, pour les projets de logements abordables, le pourcentage d’augmentation des prix peut être légèrement plus élevé, a-t-il ajouté.

Credai a jugé que la hausse des prix des barres d’acier et du ciment avait ajouté de l’huile sur le feu. En outre, les prix des plastiques, des polymères artificiels et des résines, utilisés dans la tuyauterie et l’isolation ont augmenté rapidement au cours des 8 à 12 derniers mois. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement aggravent également la situation.

Par exemple, les prix de diverses qualités d’acier ont augmenté de l’ordre de 60 à 100 % entre juillet 2020 et mai 2021. Suite à la hausse des prix de mai 2021, le prix de la bobine laminée à chaud (HRC) est passé à Rs 72 000 par tonne, le plus élevé depuis 2008. En juillet 2020, le HRC était au prix de Rs 36 500 la tonne. De même, les prix du ciment ont augmenté de plus de 50 à 70 % de 2020 à 2021. Le prix de détail moyen du ciment est actuellement de 420 Rs le sac, alors qu’il était de 280 Rs au cours de l’exercice 20. Beaucoup craignent que ce prix n’augmente. plus loin dans les prochains mois.

Le directeur général de Trehan Developers, Saransh Trehan, a souligné que les coûts de construction ont augmenté de 10 à 20 % par rapport à l’année dernière. « Les développeurs n’ont aucune marge de manœuvre pour absorber cette augmentation du coût des matières premières, les développeurs devront contre leur gré compenser l’augmentation des coûts en augmentant le prix dans une certaine mesure », a-t-il ajouté.

Le promoteur immobilier de luxe, PDG de Silverglades, Anubhav Jain, a déclaré que les coûts des matières premières du ciment et de l’acier ont considérablement augmenté au cours des derniers mois. « Étant donné que la plupart des développeurs opèrent sur des marges très minces dans les conditions actuelles du marché, la pression sur les prix est énorme. Nous évaluons le coût de nos intrants, si besoin est, nous devrons également augmenter le prix », a-t-il déclaré.

Suggérant des mesures d’allègement, Patodia a déclaré que le gouvernement peut envisager d’autoriser un crédit de taxe sur les intrants pour les projets immobiliers et/ou de rationaliser la TPS sur diverses matières premières de construction par rapport à leurs taux actuels.

