Les prix de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Mini India ont été réduits jusqu’à Rs 10 000 sur Flipkart, Amazon ; Des détails

Les iPhone 12 Mini et iPhone 12 à double SIM (Nano + eSIM) arborent des écrans OLED Super Retina XDR, qui sont protégés par le verre Ceramic Shield d’Apple.

L’iPhone 12 Series a obtenu une baisse de prix sur Flipkart et Amazon, rendant l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini moins chers de près de Rs 10 000.

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini sont livrés avec la puce A14 Bionic d’Apple, offrant à la fois la 5G et la 4G LTE.

PRIX iPHONE 12 SUR AMAZON, FLIPKART

L’iPhone 12, qui se vend à Rs 65 900, coûte désormais Rs 53 999 pour la variante 64 Go sur Flipkart. Sur Amazon, le smartphone est coté à Rs 63 900. Apple a réduit les prix globaux de l’iPhone 12 Series après le lancement de l’iPhone 13 Series.

La variante 1Phone 12 128 Go est cotée à Rs 64 999 sur Flipkart, alors qu’elle se vend sur Amazon et les points de vente au détail pour 70 900.

PRIX MINI iPHONE 12 SUR AMAZON, FLIPKART

L’iPhone 12 Mini est répertorié sur Flipkart pour Rs 40 999 pour la variante 64 Go. Le smartphone a un prix de Rs 53 900 sur Amazon, tandis que le prix de vente au détail est de Rs 59 900. Flipkart propose des remises sur la variante 128 Go, qui se vend à Rs 54 999. Le prix de vente au détail et celui sur Amazon est de 64 900.

CARACTÉRISTIQUES DE L’iPHONE 12, DE L’iPHONE 12 MINI

Les iPhone 12 Mini et iPhone 12 à double SIM (Nano + eSIM) arborent des écrans OLED Super Retina XDR, qui sont protégés par le verre Ceramic Shield d’Apple. L’iPhone 12 a un écran de 6,1 pouces, tandis que l’iPhone 12 Mini a un écran plus petit de 5,4 pouces. Les deux variantes ne sont pas livrées avec un chargeur et prennent en charge la charge MagSafe à l’aide des chargeurs sans fil de la société.

Apple a lancé les smartphones avec iOS 14 en 2020. Il a mis à jour le système d’exploitation vers iOS 15 en 2021. L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini sont tous deux livrés avec une connectivité 5G, une mise à niveau sur les anciens modèles d’iPhone dotés de la connectivité 4G LTE. L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini sont dotés de deux caméras arrière de 12 mégapixels et comprennent respectivement une caméra grand angle et une caméra ultra grand angle.

