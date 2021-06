Les prix de l’iPhone 13 pourraient avoir fuité trois mois plus tôt – .

L’été a officiellement commencé dans l’hémisphère nord, ce qui signifie que nous sommes un pas de plus vers le dévoilement d’un iPhone cet automne. Apple devrait dévoiler l’iPhone 13 en septembre (contrairement à la révélation retardée d’octobre de l’année dernière causée par la pandémie de COVID), mais comme c’est devenu la tendance ces dernières années, la plupart des informations que la société envisage de partager ont fuité.

La société d’intelligence de marché TrendForce a publié lundi un rapport dans lequel le groupe prévoit que la production annuelle totale d’iPhone augmentera de 12,3% en 2021 pour atteindre 223 millions d’unités. Le rapport comprend également un certain nombre de détails sur le nouveau modèle, qu’il appelle à plusieurs reprises l’iPhone 12 plutôt que l’iPhone 13. Apple a pratiquement abandonné la marque «S» sur ses appareils ces dernières années, mais peut-être la superstition entourant le le numéro 13 va changer cela.

Reflétant d’autres fuites et rapports, TrendForce affirme que l’iPhone 12s comportera une encoche plus petite en haut de l’écran en raison de la taille réduite du boîtier du capteur. Pratiquement tous les rendus divulgués et les rumeurs crédibles suggèrent que l’encoche changera de taille pour la première fois depuis ses débuts sur l’iPhone X, et ce n’est que le dernier rapport pour corroborer ces rumeurs.

Mis à part la plus petite encoche sur l’écran des prochains iPhone 12, TrendForce indique que “les autres mises à niveau concerneront principalement l’optimisation des fonctions et fonctionnalités existantes”, et également que “le degré d’innovation n’est pas particulièrement important en termes d’apparence, et les quatre nouveaux modèles peuvent être considérés comme une extension de la série iPhone 12. “

L’absence de modifications significatives du matériel amène également TrendForce à croire qu'”Apple poursuivra la stratégie de prix proactive qu’elle a adoptée en 2020 afin de maintenir sa part de marché sur les smartphones haut de gamme”. TrendForce note que les prix des composants clés utilisés pour construire des smartphones ont augmenté en raison des contraintes d’approvisionnement rencontrées dans le monde entier, mais les prix des modèles de la série iPhone 12s devraient être les mêmes que ceux de la série iPhone 12.

Voici les prix de chacun des modèles d’iPhone 12 au lancement l’automne dernier :

iPhone 12 mini: 699 $

iPhone 12: 799 $

iPhone 12 Pro: 999 $

iPhone 12 Pro Max: 1 099 $

TrendForce a également inclus des détails supplémentaires sur les mises à niveau matérielles de l’iPhone 12 :

La série iPhone 12s comprendra les processeurs A15 fabriqués au nœud 5 nm+ de TSMC. En ce qui concerne l’affichage, les nouveaux modèles seront équipés de panneaux AMOLED flexibles avec technologie d’écran tactile On-cell; les deux modèles Pro disposeront également d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À en juger par les prix de départ de la série iPhone 12s ainsi que les différences entre les prix de détail des différents modèles, TrendForce s’attend à ce que les capacités de mémoire des nouveaux combinés restent les mêmes que celles de leurs homologues de l’iPhone 12. Sur le plan de la caméra, Apple a mis à niveau les caméras principales de tous les combinés iPhone 12s pour inclure des technologies de stabilisation d’image par déplacement de capteur. Pour les modèles Pro, non seulement leurs appareils photo ultra-larges sont désormais équipés d’un objectif 6P (ce qui est une mise à niveau par rapport à la génération précédente), mais ils sont également capables de fonctions de mise au point automatique. Notamment, il convient de souligner que les scanners LiDAR ne sont disponibles que dans les modèles Pro.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Apple ajouterait un modèle de 1 To à la gamme d’iPhone 2021, mais le rapport de TrendForce suggère le contraire. Le groupe s’attend à ce que l’iPhone 12s représente près de 39% du volume de production annuel d’Apple en 2021, et bien qu’il y aura un iPhone 12s mini, la société se concentrerait sur les ventes de l’iPhone 12s, de l’iPhone 12s Pro, et iPhone 12s Pro Max.