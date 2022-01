Les prix de l’iPhone 14 pourraient finir par être plus élevés que prévu

Depuis qu’Apple a introduit l’encoche sur l’iPhone X en 2017, nous attendons la prochaine refonte. L’iPhone 13 a une encoche plus petite, mais les rumeurs indiquent un changement beaucoup plus drastique en 2022. Apple abandonnera complètement l’encoche pour une caméra selfie perforée. Ce sera probablement similaire à ce que nous avons vu de Samsung et d’autres fournisseurs Android ces dernières années. Mais selon un nouveau rapport publié cette semaine, Apple pourrait augmenter les prix des nouveaux modèles d’iPhone 14 pour refléter le design amélioré.

Les prix de l’iPhone 14 pourraient être plus élevés que prévu

Les prix des derniers modèles d’iPhone d’Apple sont relativement stables depuis trois générations. En 2019, Apple a lancé l’iPhone 11 mini de 128 Go pour 699 $, l’iPhone 11 pour 799 $, l’iPhone 11 Pro pour 999 $ et l’iPhone 11 Pro Max pour 1 099 $.

Un an plus tard, Apple a augmenté les prix de l’iPhone 12 mini et de l’iPhone 12 débloqués jusqu’à 729 $ et 829 $, respectivement. Ces prix sont restés les mêmes pour les quatre modèles d’iPhone 13 l’automne dernier.

Malgré la domination d’Apple, il doit travailler pour rester compétitif. Il fait face à une concurrence de plus en plus féroce de la part de Samsung, Google, OnePlus et d’un grand nombre de fournisseurs chinois proposant des appareils plus abordables. Cela dit, la société pourrait se préparer à des prix plus élevés. Selon LeaksApplePro sur Twitter, Apple pèse 100 $ pour les quatre modèles d’iPhone 14 :

14 : 799 $

14 maximum : 899 $

14 Pro : 1099 $

14 Pro Max : 1199 $ Apple y réfléchit actuellement. Les coûts de production augmentent et il doit y avoir plus de 100 $ de différence entre le 14 Max et le 14 Pro. Cela a du sens pour moi et je ne m’attendrais pas à des changements. Vous tiendra au courant. – LeaksApplePro (@LeaksApplePro) 9 janvier 2022

Il y a ici une mise en garde très importante. Si vous avez suivi les rumeurs sur l’iPhone 14, vous savez qu’Apple devrait retirer le « mini » cette année.

Les minis iPhone d’Apple n’auraient pas fonctionné au niveau attendu par la société, et donc l’iPhone 13 mini sera le dernier du genre. Pendant ce temps, Apple le remplacera par l’iPhone 14 Max. Comme son nom l’indique, le 14 Max aura le même écran de 6,7 pouces que l’iPhone 14 Pro Max. Mais alors qu’il sera tout aussi gros que le 14 Pro Max, le 14 Max présentera probablement des spécifications et un prix inférieurs. Il conservera également l’encoche, tout comme l’iPhone 14 standard.

Pourquoi Apple commencerait-il à facturer plus ?

Comme l’explique le leaker, les coûts de production de la gamme iPhone 14 seront plus élevés que ceux des générations précédentes. Apple veut maintenir une marge bénéficiaire saine, ce qui peut nécessiter des prix plus élevés. Après tout, le processeur, les caméras et l’écran présenteront tous des améliorations notables.

De nouvelles rumeurs prétendent qu’Apple remplacera l’encoche par une découpe en forme de pilule pour abriter le Face ID et la caméra selfie. Pendant ce temps, le projecteur de points pourrait s’asseoir sous l’écran. Placer des composants sous la vitre serait une entreprise coûteuse, il n’est donc pas étonnant que les prix de l’iPhone 14 augmentent potentiellement. Finalement, ces coûts sont toujours répercutés sur le consommateur.

Plus de fuites sur l’iPhone 14 sont inévitables à mesure que l’année avance. En attendant, nous pourrions obtenir une révélation officielle de l’iPhone dès mars, si l’on en croit les rumeurs.