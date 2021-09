Les prix de l’oignon devraient augmenter de 100% alors que des pluies irrégulières retardent la récolte: Crisil

in

En moyenne, l’Inde consomme environ 13 lakh tonne d’oignon chaque mois.

Les prix de l’oignon devraient augmenter considérablement, avec une mousson erratique entraînant un retard éventuel de la récolte. Le retard dans l’arrivée de la récolte kharif et la durée de conservation plus courte du stock tampon en raison du cyclone Tauktae peuvent entraîner une augmentation des prix, selon une note de recherche de Crisil.

Crisil a déclaré : « La tendance des deux dernières années montre que des pluies intempestives en août-septembre ont entravé la récolte d’oignons, et les prix ont doublé par rapport à 2018, lorsque les conditions étaient normales. Crisil Research prévoit une augmentation de plus de 100 % des prix de l’oignon cette année. Les prix devraient dépasser 30 Rs par kg pour le kharif 2021 en raison des défis rencontrés lors de la transplantation de la culture dans le Maharashtra, bien que cela soit légèrement inférieur à (1-5%) sur une base élevée de kharif 2020. » La note indiquait également que les calamités naturelles ont augmenté la teneur en humidité de la récolte de rabi stockée, raccourcissant ainsi sa durée de conservation. On s’attend à ce que cela prévoie l’arrivée des récoltes de rabi stockées avant la période de soudure, ajoutant aux problèmes d’approvisionnement.

En moyenne, l’Inde consomme environ 13 lakh tonne d’oignon chaque mois. La culture est cultivée en trois saisons : kharif, kharif tardif et rabi pour répondre à cette demande. Cela rend les oignons disponibles pour la plupart de l’année. Le Maharashtra, le Karnataka et l’Andhra Pradesh sont les principaux États producteurs d’oignons kharif, contribuant à plus de 75 % de la production totale d’oignons kharif.

La dynamique de l’offre et des prix du bulbe est principalement dominée par les conditions climatiques, notamment la mousson du sud-ouest. Alors que l’oignon rabi contribue à 70 % de la production totale, la culture kharif joue un rôle essentiel dans le maintien de l’approvisionnement pendant la période de soudure de septembre-novembre.

Selon Crisil, au cours de la saison des fêtes correspondante l’année dernière, les prix de l’oignon avaient doublé par rapport à l’année normale de 2018, principalement en raison de la perturbation de l’approvisionnement causée par une mousson abondante et irrégulière qui a endommagé la récolte kharif dans l’Andhra Pradesh, le Karnataka et le Maharashtra.

La mousson fluctuante devrait poser des défis pour le repiquage de la récolte dans le Maharashtra, qui représente 35% du total des oignons kharif produits dans le pays. “Avec Nashik, qui fournit 37% de l’oignon Kharif produit dans le Maharashtra, confronté à un déficit pluviométrique de 33% au 30 août, suivi de Pune, qui contribue à 13% de l’oignon Kharif produit dans le Maharashtra, de nombreux agriculteurs, qui avaient mis dans l’attente de bons rendements, les pépinières n’ont pas pu transplanter en raison de la mousson erratique. Cela risque de retarder le processus et d’entraîner une arrivée tardive de la récolte d’oignons, creusant ainsi l’écart entre l’offre et la demande pendant les mois de soudure de septembre à novembre », indique la note de Crisil.

