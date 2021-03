Les prix de l’or chutent encore une fois, au-dessus de Rs 11 600 par rapport aux sommets de tous les temps; vérifier la résistance du support MCX gold

L’or sur MCX a atteint un record de Rs 56.191 pour 10 grammes en août de l’année dernière.

Vendredi, les prix de l’or se négociaient à un niveau faible en Inde, suivant des marchés étrangers modérés, les rendements fermes des bons du Trésor américain et le raffermissement du dollar américain ayant entamé le sentiment des investisseurs. Sur MCX, les contrats à terme sur l’or d’avril s’échangeaient Rs 125 ou 0,28 pour cent à Rs 44 570 pour 10 grammes par rapport à la clôture précédente de Rs 44 695. Les contrats à terme Silver May se situaient à 64 821 roupies par kg, en baisse de 48 roupies ou 0,07 pour cent, par rapport à une clôture précédente de 64 869 roupies sur la bourse de produits multiples. L’or sur MCX a atteint un record de Rs 56.191 pour 10 grammes en août de l’année dernière. Depuis, le métal jaune connaît une volatilité. Les prix de l’or du MCX ont plongé de 11 621 Rs le 10 gramme ou 20,68%.

L’or est limité en raison des craintes liées aux virus, de la politique monétaire souple des principales banques centrales, de la pression à la vente sur les marchés boursiers chinois et de la faiblesse de l’intérêt des investisseurs et de la force générale du dollar américain, déclare Ravindra Rao, vice-présidente de la recherche sur les produits de base chez Kotak Titres. « L’or pourrait connaître un commerce instable reflétant le commerce mixte du dollar américain et des rendements obligataires, mais un biais général peut être à la hausse car la position accommodante de la Fed peut apporter un certain soutien », a-t-il ajouté.

L’optimisme quant à la croissance économique américaine nuit à la demande de valeur refuge pour l’or et la tendance haussière de l’indice du dollar maintient le prix de l’or plus bas, déclare Rahul Gupta, responsable de la recherche chez Emkay Global Financial Services. À l’avenir, les tendances générales de l’appétit pour le risque pourraient maintenir l’or sous-tendu, avec des hausses prudentes. «Parce que la tendance de l’or MCX est négative, nous pouvons voir un certain rebond, mais la hausse intrajournalière sera de courte durée. Tant que les prix ne s’échangeront pas en dessous de la résistance cruciale de 46000, la tendance sera négative avec une zone de soutien cruciale de 43550-43000 », a-t-il déclaré à Financial Express Online.

L’or se négocie latéralement à négatif depuis de nombreux jours, les marchés de l’or ayant perdu environ 18% au cours des derniers mois, cependant, la semaine dernière, il s’est échangé de manière saccadée et tente de se stabiliser et les prix de l’or ont baissé mais continuent de se négocier de manière serrée. gamme. «Les prix ont été incapables de croiser la résistance près du 45600 et de revenir à la baisse. Un support solide est observé près des zones 44400 – 44200, le prix semble faible mais le prix restera instable. Le prix augmentera seulement au-dessus des 200 SMA placés à 44800 », a déclaré Kshitij Purohit, Lead Commodities & Currency chez CapitalVia Global Research, à Financial Express Online.

À l’échelle mondiale, l’or au comptant était stable à 1 726,96 $ l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or aux États-Unis étaient stables à 1 725,50 $ l’once. Le métal a atteint son plus bas niveau en une semaine à 1721,46 dollars lors de la session précédente, selon ..

(Les opinions dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

