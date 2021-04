Les prix de l’or chutent jeudi après avoir atteint leur plus haut depuis un mois lors de la session précédente; L’argent du MCX s’effondre

Lors de la session précédente, les prix de l’or ont bondi en raison de la faiblesse de la roupie indienne par rapport au dollar américain

Les prix de l’or s’échangeaient à la baisse sur les marchés indiens jeudi après avoir atteint un sommet d’un mois de 46 400 roupies lors de la session précédente. Sur MCX, les contrats à terme sur l’or de juin s’échangeaient Rs 110 ou 0,24 pour cent à Rs 46.252 pour 10 grammes par rapport à la clôture précédente de Rs 46.362. Les contrats à terme Silver May se situaient à 66 400 roupies par kg, en baisse de 234 roupies ou 0,35 pour cent, par rapport à une clôture précédente de 66 634 roupies sur la bourse des marchandises multiples. L’or MCX a atteint un record de Rs 56.191 pour 10 grammes l’année dernière en août. Depuis, le métal jaune connaît une volatilité.

D’un niveau record, les prix de l’or ont chuté de 9 939 roupies par 10 grammes ou 17,68 pour cent. L’or a quant à lui rebondi par rapport aux creux autour de 1686 $, mais n’a pas réussi à maintenir l’élan à la hausse, a déclaré Bhavik Patel, analyste principal de la recherche technique chez Tradebulls Securities. L’or a repris sa position au-dessus de 1700 $, la Fed restant indifférente à l’inflation ou à la hausse des rendements obligataires. Bien que les rendements obligataires américains aient augmenté, la dernière réunion de la Fed américaine a montré que la banque centrale américaine n’est pas pressée de changer sa politique monétaire ultra-accommodante actuelle, positive pour l’or. «À moyen terme, l’or est actuellement dans une période d’incertitude alors que les haussiers et les baissiers se battent pour le contrôle. Dans MCX, l’or a fait un double creux autour de Rs 44 150 et a réussi à franchir la fourchette de négociation étroite de Rs 44 300 à 45 300 à laquelle il était bloqué pendant la majeure partie du mois de mars », a déclaré Patel à Financial Express Online.

Bhavik Patel a également déclaré que la cassure de la fourchette dicte que la tendance à court terme est haussière et que les investisseurs devraient maintenir leur stratégie d’achat sur les creux. « Tout inconvénient proche de Rs 45 700 serait un niveau idéal pour les positions longues avec un objectif attendu de Rs 46 500 et un stop loss de Rs 45 400 », a-t-il ajouté.

À l’échelle mondiale, les prix de l’or se sont stabilisés après des chutes précoces jeudi, alors que les acteurs du marché pesaient l’engagement de la Réserve fédérale américaine à maintenir les taux d’intérêt bas pendant un certain temps contre une inflation probablement plus élevée. L’or au comptant est resté stable à 1737,89 $ l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or américains ont chuté de 0,1% à 1739,20 $ l’once, selon ..

Hier, les prix de l’or ont bondi en raison de la faiblesse de la roupie indienne par rapport au dollar américain. La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a également annoncé que son taux directeur resterait inchangé et conserverait sa position accommodante jusqu’à ce que les perspectives de reprise durable soient bien garanties. «MCX Gold June a donné une cassure au-dessus du niveau de 46000, indiquant une tendance positive à se maintenir aux niveaux de 46400-46700. Le soutien est à des niveaux de 45950 à 45800 », a déclaré Kshitij Purohit, principale matières premières et devises chez CapitalVia Global Research, à Financial Express Online. En outre, le procès-verbal de la réunion du FOMC hier soir est arrivé et les membres de la Réserve fédérale ont recommandé à l’unanimité de laisser le taux des fonds fédéraux proche de zéro. «La première fourchette à court terme va de 47200 à 44600 et 46600 – 46700 est la première cible à la hausse et la résistance potentielle», a ajouté Purohit.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.