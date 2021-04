Les prix de l’or chutent pour la quatrième journée consécutive avant la politique de la Fed américaine; en baisse de plus de Rs 8,700 par rapport au niveau record

La faiblesse générale du dollar ne laisse pas les prix de l’or chuter brutalement, mais la tendance est un peu atone avant la politique de la Fed de demain. Image: .

Les prix de l’or ont chuté pour la quatrième journée consécutive en Inde mardi avant la politique fédérale américaine prévue mercredi. Les contrats à terme sur l’or MCX de juin s’échangeaient Rs 34 ou 0,07 pour cent de moins à Rs 47 418 pour 10 10 grammes par rapport à la clôture précédente Rs 47 462. Les contrats à terme MCX Silver May se situaient à 68 630 roupies le kg, en baisse de 50 roupies ou 0,07 pour cent. MCX Silver s’est terminé à Rs 68 680 par kg lors de la session précédente. Les prix de l’or MCX sont en baisse de Rs 8 773 par rapport au record de Rs 56 191 touché en août de l’année dernière. À l’échelle mondiale, les prix de l’or ont peu changé mardi, avant la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. L’or au comptant était stable à 1 780,86 $ l’once. Les contrats à terme sur l’or américain ont peu changé à 1 780,10 $ l’once.

Rahul Gupta, responsable de la recherche, Emkay Global Financial Services

La faiblesse générale du dollar ne laisse pas les prix de l’or chuter brusquement, mais la tendance est un peu atone avant la politique de la Fed de demain. À notre avis, la Fed ne modifiera pas les taux d’intérêt américains, cependant, la conférence de presse de Jerome Powell sera à surveiller pour plus de clarté sur la récente réouverture de l’économie américaine. Des commentaires plus agressifs peuvent faire dérailler la trajectoire ascendante de l’or, tandis que l’inverse est vrai si la banque centrale reste accommodante dans ses perspectives monétaires. L’or MCX se négocie en dessous de la résistance de 48500, si les prix se croisent et se maintiennent au-dessus de ce niveau, les portes seront ouvertes pour 50000-51550. Cependant, à la baisse, le support est situé à 45500-45000 en dessous duquel le prochain support est à 43300.

Anuj Gupta, VP – Recherche sur les matières premières et les devises, IIFL Securities

Pour le trading, les traders peuvent acheter de l’or à Rs 47 300 avec le stoploss de Rs 47 000 et pour l’objectif de Rs 47 800 pour 10 grammes. Ils peuvent également acheter de l’argent à Rs 68,300 avec le stoploss de Rs 67,400 et pour l’objectif de Rs 69,800. La faiblesse du dollar et la baisse des rendements obligataires soutiennent les prix de l’or et de l’argent.

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities Ltd.

Aujourd’hui, techniquement, nous nous attendons à ce que le prix de l’or du MCX en juin se négocie dans un mouvement latéral pour l’intraday. (47 700 à 47 080) Il va éclater de chaque côté dans les prochaines sessions. Sur un graphique horaire, il est suggéré qu’il va prendre un support solide à 200 moyennes mobiles horaires qui viennent autour de 47 080 niveaux et se cassent en dessous de ce qui peut s’attendre à plus de baisse. D’autre part, l’élan à la hausse reprendra une fois que le prix aura clôturé au-dessus de la ligne de canal horaire et de la moyenne mobile sur 50 heures, ce qui équivaut à environ 47720 niveaux.

Les prix du MCX SILVER vont se négocier dans un mouvement lié à la fourchette pour l’intraday (67 900 à 69 700). Il va casser dans les deux sens. Cependant, nous prévoyons que Price devra faire face à une forte zone de résistance à 69 700 niveaux. À la baisse, il faudra un support immédiat à une moyenne mobile de 200 heures, qui se situe autour de 67900 niveaux et une cassure en dessous de laquelle on peut s’attendre à plus de baisse.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, VP-Head Commodity Research, Kotak Securities Ltd

L’or du COMEX se négocie légèrement en baisse de près de 1775 $ / oz après un gain de 0,1% hier. L’or s’est affaibli aujourd’hui alors que l’indice du dollar américain tentait de se remettre du plus bas de mars établi lors de la séance précédente, les acteurs du marché se positionnant pour une décision de la Fed demain. Le prix de l’or est à la hausse des cas de virus, des données économiques mitigées des principales économies et une politique monétaire souple. Cependant, le manque d’achat des investisseurs et les progrès généraux sur le front de la vaccination pèsent sur le prix. L’or, le dollar américain et les rendements obligataires pourraient rester saccadés avant la décision de la Fed, mais le biais général reste à la hausse dans un contexte de virus en hausse et des espoirs d’une politique monétaire souple des principales banques centrales.

(Les opinions dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.