Les prix de l’or dépassent Rs 47 000, l’argent près de Rs 70 000; voici comment l’or et l’argent sur MCX peuvent s’échanger aujourd’hui

Selon un analyste, l’or MCX de juin se situe entre 47 500 Rs et 46 500 Rs; et ça peut continuer pendant un moment

Les prix de l’or s’échangeaient à la hausse en Inde jeudi, en raison d’un dollar américain plus faible. Les contrats à terme sur l’or MCX de juin s’échangeaient Rs 77 ou 0,16 pour cent de plus à Rs 47 077 par 10 grammes, par rapport à la clôture précédente de Rs 47 000. Les contrats à terme sur l’argent de juillet se situaient à 69 677 roupies par kg, en hausse de 58 roupies sur la bourse de produits multiples. Les contrats à terme sur l’argent se sont terminés à Rs 69 619 par kg lors de la session précédente. Le 4 mai 2021, le président Biden a présenté son plan pour l’économie, il a d’abord proposé 2000 milliards de dollars pour moderniser les infrastructures américaines, un deuxième stimulus de 1,8 billion de dollars pour un plan familial américain pour la classe moyenne, et troisièmement, il a annoncé une augmentation des taux d’imposition. «Celles-ci affaibliraient la croissance économique à long terme, donc les prix de l’or montent en flèche», a déclaré Rajesh Palviya, responsable de la recherche technique et des produits dérivés chez Axis Securities Ltd à Financial Express Online.

Palviya a déclaré que techniquement l’or MCX June se situait entre 47 500 Rs et 46 500 Rs, et que cela pourrait continuer pendant un certain temps. Cependant, une cassure en dessous de Rs 46 500 pousserait les prix vers Rs 45 500 les 10 grammes, car la marchandise se négocie en dessous de sa résistance majeure de 100 et 200 jours SMA. «Alternativement, une cassure au-dessus de 47500 ouvrirait des portes à la hausse», a-t-il déclaré.

L’or MCX a connu une volatilité depuis qu’il a atteint un sommet historique de 56 191 roupies par 10 grammes en août 2020. Les analystes estiment que la tendance de l’or est positive en raison de la faiblesse du dollar américain et de la baisse des rendements obligataires. Cependant, l’augmentation des cas de COVID-19 peut soutenir la demande d’ETF d’or. Les banques centrales sont également un acheteur net d’or cette année. «Nous nous attendons à ce qu’il augmente encore, les traders peuvent opter pour un« achat »d’or pour l’objectif de Rs 47 500 par 10 grammes à court terme. Nous recommandons d’acheter de l’or à court et à long terme », a déclaré Anuj Gupta, vice-président – Recherche sur les matières premières et les devises, IIFL Securities, à Financial Express Online.

À l’échelle mondiale, les prix de l’or ont légèrement baissé jeudi en raison d’un dollar plus fort, tandis que les investisseurs attendaient la publication des données sur la masse salariale non agricole aux États-Unis pour avril, attendue plus tard cette semaine. L’or au comptant était en baisse de 0,1% à 1 785,05 $ l’once. Les contrats à terme sur l’or aux États-Unis étaient stables à 1 785,10 $ l’once.

Vue technique intrajournalière or, argent

«Aujourd’hui, nous prévoyons que le prix du MCX Gold en juin s’échangera latéralement pour l’intraday. Les prix s’échangent en dessous des principales moyennes mobiles », a déclaré NS Ramaswamy, responsable des matières premières chez Ventura Securities à Financial Express Online. il a ajouté que la moyenne mobile de 20 jours est vue au niveau de 47.150. À la baisse, le niveau de support clé est vu au niveau de 46 600 pour l’intraday. Si les prix de l’or parviennent à dépasser Rs 47,150 par 10 grammes dans la session d’aujourd’hui, alors les prix peuvent se diriger vers Rs 47 500 par 10 grammes.

Ramaswamy a déclaré que les prix de l’argent MCX en juillet se maintenaient au-dessus de la moyenne mobile de 20 jours qui est maintenant vue près de 68 400 roupies par kg et constitue le principal soutien des prix. Sur le graphique horaire, les prix MCX Silver feront face à une résistance immédiate proche de Rs 70 000. Au-dessus de ce niveau, les prix devraient se diriger vers Rs 71 000 lors de la séance d’aujourd’hui, a-t-il ajouté.

(Les opinions dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.