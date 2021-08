Les prix de l’or et de l’argent chutent par crainte d’une baisse de la FED ; attendez-vous à ce que les taux de lingots baissent cette semaine

in

Par Tapan Patel

Les prix des matières premières se sont échangés à la baisse, la plupart des matières premières du segment non agro-alimentaire ayant connu des ventes massives après la remontée du dollar. Les prix des lingots ont enregistré la pire journée vendredi, prolongeant la baisse hebdomadaire après les données sur la masse salariale aux États-Unis. Les prix du pétrole brut ont enregistré la pire baisse hebdomadaire en neuf mois, tandis que les métaux de base ont suivi les faibles indices mondiaux de croissance de la demande.

Les prix de l’or ont terminé en baisse, les prix de l’or au comptant au COMEX ayant chuté de 2,82% à 1763 $ l’once pour la semaine, enregistrant la pire semaine des deux derniers mois. Les contrats à terme sur l’or d’octobre chez MCX ont plongé de 2,52% à Rs 46640 par 10 grammes avec une appréciation de la roupie. La roupie au comptant a clôturé en hausse d’environ 0,35% par rapport au dollar pour la semaine. Les avoirs de l’ETF sur l’or ont connu des sorties de fonds alors que les avoirs sur SPDR Gold Shares sont tombés à 1025 tonnes par rapport aux 1031 tonnes de la semaine précédente pour la semaine. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs positions longues nettes de 851 lots la semaine dernière.

Les prix de l’argent ont baissé, les prix au comptant de l’argent au COMEX ayant chuté de 4,55% à 24,33 $ l’once pour la semaine. Le contrat à terme MCX Silver September perd 4,20% à Rs 65000 par KG. Les prix de l’argent se sont négociés sous la pression d’un dollar plus fort et de la vente de métaux de base sur des perspectives de demande plus faibles en raison des inquiétudes croissantes liées au COVID. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs positions longues nettes de 4709 lots la semaine dernière.

Les prix des lingots ont connu une liquidation au cours de la dernière journée de bourse suite à une hausse plus importante que prévu du nombre d’emplois aux États-Unis, ce qui a alimenté les attentes d’une réduction plus rapide de la FED. Le vice-président de la Réserve fédérale américaine a déclaré plus tôt que la Fed pourrait chercher à augmenter les taux d’intérêt avant 2023. Le rapport sur le marché du travail américain de juillet a dépassé les attentes reflétant l’inverse de la tendance signalée par les chiffres de l’ADP. La position belliciste du vice-président de la Fed a fait naître les attentes du marché selon lesquelles la Fed pourrait bientôt dévoiler un calendrier pour dénouer son programme d’achat d’obligations. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont terminé à 1,30%, se remettant des creux de 1,12 % de la semaine. L’indice du dollar s’est apprécié de 0,68% à 92,80, pénalisant les matières premières. Cependant, les inquiétudes croissantes concernant la variante Delta à propagation rapide pourraient limiter la baisse des métaux précieux.

Nous nous attendons à ce que les prix de l’or se négocient à la baisse la semaine prochaine avec une résistance au comptant de l’or du COMEX à 1800 $ l’once et un support à 1750 $ l’once. Chez MCX, les prix de l’or d’octobre ont une résistance à court terme à Rs. 47600 par 10 grammes et support à Rs 46000 par 10 grammes. Le spot d’argent du COMEX a une résistance à court terme à 26,30 $ l’once avec un support à 23,50 $ l’once. MCX Silver September a une résistance importante à Rs 68000 par KG et un support à Rs 63500 par KG.

(Tapan Patel est analyste principal (matières premières) chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

