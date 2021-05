Les prix de l’or et de l’argent chutent sur de faibles signaux internationaux; vérifier les stratégies de trading MCX or, argent, COMEX

Les échanges d’or du COMEX ont peu changé près de 1790 $ / oz après un gain de 1,4% hier. Image: .

Les prix de l’or se sont négociés de plat à négatif mardi, après les prix internationaux alors que le dollar est plus fort et les commentaires du président de la Fed américaine Jerome Powell sur l’économie ont pesé sur l’attrait des valeurs refuge du métal jaune. Les contrats à terme sur l’or MCX de juin s’échangeaient 34 roupies à 47 285 roupies les 10 grammes, contre la clôture précédente de 47 319 roupies. Les contrats à terme sur l’argent de juillet se situaient à 70 738 roupies par kg, en baisse de 162 roupies ou 0,23%. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent se sont terminés à Rs 70 900 par kg. À l’échelle mondiale, l’or au comptant a reculé de 0,2% à 1 789,02 $ l’once. Le métal a touché son plus haut depuis le 25 février, à 1797,75 $ lundi. Les contrats à terme sur l’or américains ont chuté de 0,2% à 1788,80 $ l’once, selon ..

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Les contrats à terme sur l’or ont enregistré un gain solide et respectable hier, le contrat COMEX ayant gagné 25 $ et en MCX, malgré une forte roupie, le MCX Gold a gagné près de Rs.400 par rapport à l’ouverture d’hier. Le facteur qui a contribué au gain d’hier était la faiblesse du dollar américain et les rendements légèrement inférieurs des bons du Trésor américain. L’activité manufacturière américaine d’IHS Markit plus faible que prévu a poussé le dollar américain à la baisse. Les perspectives d’inflation de Yellen ont aidé à maintenir un plafond sur les rendements obligataires, car elle pense que le programme d’infrastructure massif n’aura pas d’impact sur l’inflation car le programme serait étalé sur les dix prochaines années. Cela a contribué à déplacer une partie du sentiment du marché obligataire vers le marché de l’or et c’est pourquoi nous constatons une nouvelle demande d’or.

Bien que les prix de l’or aient été incapables de franchir les 1 800 dollars l’once, je suis toujours optimiste que ce niveau finira par se briser. Les principales données macroéconomiques pour l’or seront publiées ce vendredi qui est le rapport sur l’emploi aux États-Unis d’avril. Les hedge funds augmentent leurs paris baissiers car l’or est incapable de franchir le niveau de 1800 $, mais nous pensons que la marée sera inversée une fois que l’or se maintiendra au-dessus du niveau de 1800 $. Dans MCX, nous recommandons toujours d’acheter sur des creux proches de Rs 47 000 avec un objectif attendu de Rs 47 700 et un stoploss de Rs 46 500. Le support à court terme pour l’or est de Rs 46 450 et tout élan à la hausse ne changera que si l’or ferme en dessous de ce niveau.

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Aujourd’hui, nous nous attendons à ce que le prix MCX Gold de juin se négocie positivement pour l’intraday. Hier, il a brusquement fermé au-dessus de la moyenne mobile de 20 jours et aujourd’hui, il est susceptible de passer au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Sur le graphique horaire, les prix de MCX GOLD ont clôturé au-dessus des moyennes clés, ce qui aidera les prix à augmenter davantage. Une fois que les prix commencent à s’échanger au-dessus du niveau de 47 500, les prix sont susceptibles de franchir le niveau de 48 000. À la baisse, 46 800 seront le principal support du prix. Sur le front du Comex, le prix de l’or fera face à une forte résistance à 1800 $ / once et à une cassure au-dessus de laquelle, la prochaine étape du rallye se dirigera vers 1850 $ / once dans les prochaines sessions.

Les prix du MCX SILVER Jul sont à la hausse pour l’intraday. L’indicateur RSI sur le graphique journalier s’est déplacé dans la zone positive suggérant une forte dynamique à la hausse. Au-dessus du récent sommet de 71 500 niveaux, nous pourrions voir les prix se diriger vers 74 000 niveaux lors des prochaines séances de trading. À la baisse, la moyenne mobile à 20 jours sera le support clé qui est maintenant vu au niveau de 69 000. Sur le front du Comex, le prix de l’argent fera face à une forte zone d’obstacles à 27,00 $ / once sur une base de clôture quotidienne et à une cassure au-dessus de laquelle, la prochaine étape du rallye se dirigera vers des niveaux de 27,50 $ à 28,00 $ / once dans les prochaines séances de négociation.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, VP- Head Commodity Research chez Kotak Securities

Les échanges d’or du COMEX ont peu changé près de 1790 $ / oz après un gain de 1,4% hier. L’or a stagné après avoir échoué à franchir le niveau de 1 800 $ / oz et la volatilité du dollar américain. La devise américaine a chuté hier sur des données décevantes et des commentaires prudents des responsables de la Fed, mais elle a légèrement augmenté aujourd’hui, soutenue par l’optimisme général des États-Unis. Au milieu d’autres facteurs, le soutien de la montée des cas de virus et la politique monétaire souple des principales banques centrales est contrecarré par un plus faible intérêt des investisseurs et des inquiétudes concernant la demande indienne. L’agitation du dollar américain alors que les acteurs du marché évaluent l’orientation de la politique monétaire de la Fed peut maintenir la volatilité de l’or, mais le biais général peut être à la hausse car les banques centrales peuvent maintenir une position accommodante.

Jigar Trivedi, analyste de recherche fondamentale, Anand Rathi Shares and Stock Brokers

MCX Gold a atteint un sommet de plus de deux mois lors de la session précédente après que l’enquête ISM PMI ait montré que le secteur manufacturier américain avait progressé à un rythme plus doux en avril, en raison de taux de croissance plus lents pour les nouvelles commandes et l’emploi. L’or gagnait déjà en raison de la baisse des rendements du Trésor américain et des inquiétudes croissantes concernant la crise des coronavirus. Le taux quotidien moyen de nouveaux cas de COVID-19 dans le monde est supérieur à 800 000 depuis plus d’une semaine, l’Inde signalant plus de 300 000 nouvelles infections pour le 12e jour consécutif. Les investisseurs attendent maintenant une série de données économiques américaines cette semaine, y compris la masse salariale non agricole. MCX Silver Juillet a également grimpé au-dessus de Rs. 70 000. Les attentes d’une demande industrielle accrue alors que la reprise économique s’accélère et qu’un dollar plus faible a offert un soutien durable. Étant donné que le métal jaune a fortement gagné lors de la séance précédente, il peut subir une petite correction mais le ton est positif et nous recommandons d’être long à chaque creux. En raison de la hausse de la demande industrielle, l’argent a également pris de l’ampleur et nous restons optimistes pour l’argent.

