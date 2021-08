Les prix de l’or et de l’argent montent en flèche après les commentaires de la Fed ; attendez-vous à ce que les prix des lingots s’échangent latéralement pour augmenter cette semaine

Le prix de l’or devrait évoluer latéralement pour augmenter cette semaine. (Photo : REUTERS)

Par Tapan Patel

Les prix des matières premières se sont échangés à la hausse, la plupart des matières premières du segment non agricole se ralliant le plus au cours de la dernière séance de bourse de la semaine précédente. Les prix des lingots ont augmenté après le discours de la FED tandis que les métaux de base ont été soutenus par un dollar plus faible et la réouverture des activités portuaires en Chine. Les prix du pétrole brut ont augmenté de plus de 10 % en raison des craintes d’une rupture d’approvisionnement au milieu des menaces d’ouragan dans le golfe du Mexique.

Les prix de l’or se sont échangés à la hausse avec les prix au comptant de l’or au COMEX ont augmenté de 2,05% à 1817,57 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme sur l’or d’octobre chez MCX ont terminé en hausse de 0,81% à Rs 47 538 par 10 grammes, limitant la hausse de l’appréciation de la roupie. La roupie au comptant s’est appréciée de 0,95% par rapport au dollar sur la semaine. Les avoirs de l’ETF sur l’or ont continué à sortir, les avoirs sur les actions aurifères SPDR ayant chuté à leur plus bas niveau depuis avril de l’année dernière, à 1002 tonnes contre 1012 tonnes la semaine précédente pour la semaine. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs positions longues nettes de 16943 lots la semaine dernière.

Les prix de l’argent se sont échangés à la baisse, les prix au comptant de l’argent au COMEX ont augmenté de 4,35% à 24,03 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme MCX Silver September ont augmenté de 3,02% à Rs 63 585 par KG. Les prix de l’argent ont surperformé l’or pour la semaine, soutenus par un gain des métaux industriels dans un contexte d’apaisement des inquiétudes liées au COVID en Chine. La réouverture des activités maritimes des ports clés a stimulé le sentiment d’investissement en argent ainsi que des métaux précieux solides. in Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs positions longues nettes de 418 lots la semaine dernière.

Les prix des lingots se sont échangés pendant la plus haute au cours de la semaine, les prix de l’or ayant enregistré la meilleure semaine depuis mai, atteignant des sommets de trois semaines. Les prix des métaux précieux se sont redressés vendredi, réalisant la plupart des gains de la semaine avec les commentaires du Symposium américain de Jackson Hole. Les prix des lingots ont été soutenus par l’affaiblissement du dollar et la chute des rendements du Trésor américain après que le président de la Fed américaine se soit montré plus prudent et n’ait pas donné d’indication claire sur la réduction des actifs. Jerome Powell a déclaré que l’économie américaine était sur de bonnes bases mais toujours vulnérable aux risques posés par la pandémie de coronavirus. L’indice du dollar a baissé de 0,87% à 92,69 pour la semaine tandis que les rendements des obligations américaines à 10 ans ont baissé à 1,31%. Les prix des lingots pourraient s’échanger à la hausse grâce à la position accommodante de la Fed avec des inquiétudes liées à la pandémie et à l’inflation et un ralentissement de la croissance économique.

Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent latéralement pour augmenter au cours de la semaine à venir avec une résistance de l’or au comptant du COMEX à 1860 $ l’once et un support à 1770 $ l’once. Chez MCX, les prix de l’or d’octobre ont une résistance à court terme à 48 100 Rs pour 10 grammes et un support à 46 800 Rs pour 10 grammes. Le spot d’argent du COMEX a une résistance à court terme à 24,90 $ l’once avec un support à 23,20 $ l’once. MCX Silver September a une résistance importante à Rs 67 000 par KG et un support à Rs 60 500 par KG.

(Tapan Patel est analyste principal (matières premières) chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

