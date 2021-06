Les prix de l’or et de l’argent plongent alors que le dollar américain se renforce ; les taux de l’or pourraient évoluer latéralement à la baisse

in

Par Tapan Patel

Les prix des matières premières se sont échangés à la baisse, la plupart des matières premières du segment non agricole ayant été vendues, à l’exception du pétrole brut. Les prix des lingots se sont échangés à la baisse sur le dollar stringer sur les signaux de réduction de la Fed américaine tandis que les métaux de base se sont négociés faiblement en raison de la répression en Chine et de la faiblesse de la demande. Les prix du pétrole brut ont prolongé le rallye grâce à la forte reprise de la demande de carburant aux États-Unis et en Europe.

Les prix de l’or se sont échangés à la baisse, les prix de l’or au comptant au COMEX ayant plongé de 6,04% à 1764 $ l’once pour la semaine la pire des 15 derniers mois. Les prix de l’or à MCX ont fini plus bas de 4% à Rs 46 728 par 10 grammes limitant la baisse soutenue par la dépréciation de la roupie. La roupie au comptant a chuté de 1,07% par rapport au dollar pour la semaine, poursuivant sa baisse. Les avoirs de l’ETF sur l’or ont connu des afflux alors que les avoirs sur SPDR Gold Shares sont passés de 1045 tonnes à 1053 tonnes pour la semaine.

Les prix de l’argent se sont joints à la liquidation des métaux précieux, les prix au comptant de l’argent au COMEX ayant perdu 7,63% et terminé à 25,79 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme MCX Silver July ont terminé en baisse de 6,41% à Rs 67 598 par KG. Les prix de l’argent se sont échangés à la baisse suite à la faiblesse des indices mondiaux sur le raffermissement du dollar et la vente des métaux industriels.

Les prix des lingots ont connu une baisse au cours de la semaine en raison du raffermissement du dollar et de la position belliciste de la FED américaine. La Réserve fédérale américaine a signalé, mercredi, qu’elle augmenterait les taux d’intérêt au moins deux fois d’ici la fin de 2023 à 0,6% par rapport aux niveaux actuels de zéro à 0,25%. Les commentaires du président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, ont ajouté vendredi à la pression en observant que la banque centrale pourrait devoir envisager d’augmenter les taux d’intérêt d’ici l’année prochaine au lieu de 2023. Le marché se concentrera sur les discussions de la Fed sur le moment où elle commencera à dérouler le mois programme d’achat d’actifs. L’indice du dollar a progressé de 1,84% à 92,23, réduisant la demande d’actifs refuges comme l’or et l’argent.

Nous nous attendons à ce que les prix de l’or se négocient latéralement à la baisse au cours de la semaine à venir avec une résistance au comptant de l’or du COMEX à 1800 $ l’once et un support à 1720 $ l’once. Chez MCX, les prix de l’or en août ont une résistance à court terme à 47 500 Rs pour 10 grammes et un support à 46 000 Rs pour 10 grammes. Le spot d’argent du COMEX a une résistance à court terme à 27 $ l’once avec un support à 24,80 $ l’once. MCX Silver July a une résistance importante à Rs 70 200 par KG et un support à Rs 65 500 par KG.

