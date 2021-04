Les prix de l’or et de l’argent restent fermes sur les achats de valeur refuge; les taux devraient évoluer latéralement cette semaine

Les prix de l’or ont terminé en vert avec des prix de l’or au comptant au COMEX qui sont revenus à 1734,82 $ l’once pour la semaine. (Image: REUTERS)

Par Tapan Patel

Les prix des produits de base se sont négociés fermement au cours de la semaine précédente, tandis que la plupart des produits du segment non agricole ont connu une reprise. Les prix du lingot se sont rétablis des niveaux de soutien à l’achat de valeurs refuges, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut se sont négociés de manière volatile lors des négociations de l’OPEP. Les métaux de base ont connu un commerce mixte, maintenant la fourchette de négociation ferme sur la demande chinoise.

Les prix de l’or ont terminé en vert avec des prix de l’or au comptant au COMEX qui sont revenus à 1734,82 $ l’once pour la semaine. Les prix de l’or à MCX ont augmenté de 1,73% à Rs 45 418 les 10 grammes, la roupie plus faible ayant soutenu les prix de l’or intérieurs limitant la baisse. La roupie au comptant a terminé en hausse de 0,81% par rapport au dollar pour la semaine. Les avoirs d’ETF sur l’or ont continué de sortir alors que les avoirs sur les actions or SPDR sont tombés à 1033 tonnes au cours de la semaine, en baisse par rapport aux 1037 tonnes de la semaine précédente. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont diminué leurs positions longues nettes de 5 547 lots la semaine dernière.

Les prix de l’argent ont fini légèrement en baisse, les prix au comptant de l’argent au COMEX se terminant à près de 25,09 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme MCX Silver May ont atteint près de 65 040 Rs par kilogramme. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont diminué leurs positions longues nettes de 1659 lots la semaine dernière. Les prix de l’argent ont rebondi avec les métaux de base sous l’effet de la relance et de la baisse du dollar.

Les prix des lingots ont connu une forte reprise par rapport aux niveaux de soutien clés, la détente des rendements obligataires américains et la baisse du dollar ayant stimulé les achats de l’actif refuge. L’indice du dollar est tombé sous la barre des 93 tandis que les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont reculé à 1,68% par rapport aux sommets de 1,77% de la semaine. Les métaux précieux ont rebondi sur la dégradation du dollar après que le président américain Joe Biden a dévoilé mercredi un plan d’infrastructure de plusieurs billions de dollars. La hausse des cas de virus en Europe et la crainte de mesures de verrouillage ont également permis aux prix des lingots de s’échanger plus haut au cours de la semaine.

Nous nous attendons à ce que les prix des lingots se négocient latéralement à la hausse la semaine prochaine, les prix ayant maintenu des niveaux de soutien clés à 1680 $ avec une résistance importante à 1760 $ l’once. Chez MCX, les prix de l’or en juin ont une résistance à court terme à Rs 45 900 pour 10 grammes et un support à Rs 44 600 pour 10 grammes. Le spot argent du COMEX a une résistance à court terme à 26,20 $ l’once avec un support à 23,60 $ l’once. MCX Silver May a une résistance importante à Rs 67 800 par KG et un support à Rs 63 000 par KG.

(Tapan Patel est analyste principal (matières premières) chez HDFC. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

