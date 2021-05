Les prix de l’or et de l’argent se redressent pour la 4e semaine consécutive ; le métal jaune devrait enregistrer ses meilleurs gains mensuels en 10 mois

Chez MCX, les prix de l’or en juin ont une résistance à court terme à Rs. 49200 pour 10 grammes et support à Rs. 48000 par 10 grammes.

Par Tapan Patel

Les prix des matières premières se sont échangés à la hausse au cours de la semaine écoulée, les prix des lingots ayant prolongé leurs gains hebdomadaires après avoir été témoins d’une correction mineure en milieu de semaine. Le complexe des métaux de base a légèrement augmenté après avoir récupéré des creux récents grâce à l’optimisme accru de la demande. Les prix du pétrole brut ont grimpé de plus de 4 % à la suite de bonnes données économiques américaines.

Les prix de l’or se sont échangés à la hausse avec les prix de l’or au comptant au COMEX ont augmenté de 1,20% à 1904 $ l’once pour la semaine. Les prix de l’or chez MCX ont gagné 0,29% à Rs. 48542 pour 10 grammes car la forte appréciation de la roupie a limité les gains sur le marché intérieur. La roupie au comptant a augmenté de 0,55% par rapport au dollar pour la semaine faisant état du cinquième gain hebdomadaire. Les avoirs des ETF sur l’or sont restés inchangés, les avoirs des actions aurifères SPDR s’élevant à 1043 tonnes pour la semaine. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs positions longues nettes de 20007 lots la semaine dernière.

Les prix de l’argent ont légèrement augmenté, les prix au comptant de l’argent au COMEX ont terminé en hausse de 1,34% à 27,94 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme MCX Silver May ont augmenté de 0,79% à Rs. 71611 par KG. Les prix de l’argent ont surperformé l’or au cours de la semaine suite à de forts achats de métaux industriels. Le ratio or/argent est tombé à 68 jusqu’à présent après avoir atteint un record de 130. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont diminué leurs positions longues nettes de 1235 lots la semaine dernière.

Les prix des lingots se sont échangés à la hausse, les prix de l’or se sont redressés pour la quatrième semaine au trot après que les prix ont franchi la résistance psychologique clé à 1900 $ l’once. Les soucis d’inflation ont été le point central de la hausse de cette semaine dans les métaux précieux. Les prix de l’or devraient afficher les meilleurs gains mensuels en 10 mois avec une hausse de 8% au mois de mai. Les prix des lingots ont enregistré des pertes d’épuration plus élevées de l’année en raison de préoccupations d’inflation plus élevées avec une augmentation des dépenses de consommation personnelle et des chiffres de PCE plus élevés. L’indice du dollar a clôturé fermement au-dessus de la barre des 90 tandis que les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans sont tombés à 1,58% au cours de la semaine. Les métaux précieux seront soutenus par la couverture contre l’inflation, car les banques centrales sont toujours en discussion sur le moment de dénouer le programme d’achat d’actifs qui, nous l’espérons, n’interviendra pas plus tôt cette année.

Nous nous attendons à ce que les prix de l’or se négocient latéralement à la hausse dans la semaine à venir avec une résistance au comptant de l’or du COMEX à 1940 $ l’once et un support à 1860 $ l’once. Chez MCX, les prix de l’or en juin ont une résistance à court terme à Rs. 49200 par 10 grammes et support à Rs. 48000 par 10 grammes. Le spot d’argent du COMEX a une résistance à court terme à 28,90 $ l’once avec un support à 26,70 $ l’once. MCX Silver July a une résistance importante à Rs. 74400 par KG et support à Rs. 69800 par KG.

(Tapan Patel est analyste principal (matières premières) chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

