Les prix de l’or et de l’argent se remettent des creux; les investisseurs se précipitent vers des valeurs refuges malgré la hausse des rendements obligataires

Par Tapan Patel

Les prix des matières premières se sont échangés de manière mitigée au cours de la semaine écoulée, les prix des lingots ayant connu une reprise après les récents creux. Les prix du pétrole brut ont fini par s’inverser par rapport aux niveaux de résistance, tandis que les métaux de base s’échangeaient avec une fourchette inférieure en raison des craintes de resserrement de la politique chinoise.

Les prix de l’or se sont échangé plus haut avec les prix de l’or au comptant au COMEX ont augmenté de 1,56% à 1727 $ l’once pour la semaine. Les prix de l’or à MCX ont fini marginal à Rs 44 750 pour 10 grammes alors que la roupie plus forte a plafonné à la hausse. La roupie au comptant a augmenté de 0,33% par rapport au dollar pour la semaine. Les avoirs d’ETF sur l’or ont continué de sortir alors que les avoirs sur les actions or SPDR sont tombés à 1052 tonnes au cours de la semaine. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont diminué les positions longues nettes de 15960 lots la semaine dernière.

Les prix de l’argent se sont échangés à la hausse, les prix au comptant de l’argent au COMEX ayant augmenté de 2,66% à 25,92 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme MCX Silver May ont augmenté de 3,63% à Rs 66 844 par kilogramme. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont diminué les positions longues nettes de 3829 lots la semaine dernière.

Les prix du lingot ont connu une reprise malgré la hausse des rendements obligataires américains. Les commerçants et les investisseurs se précipitent vers l’achat de valeur refuge après que le stimulus de 1,9 billion de dollars du président américain Joe Biden a obtenu l’approbation finale. Le plan de relance vise à vacciner l’ensemble de la population adulte du pays avant la fête de l’indépendance le 4 juillet. La hausse de l’inflation concerne la pression sur l’indice du dollar pour réduire les gains hebdomadaires. L’indice du dollar a terminé en baisse de 0,32% à 91,68 pour la semaine. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont continué de se situer près de leurs plus hauts sur 13 mois à 1,64% au cours de la semaine, limitant ainsi la hausse des métaux précieux.

Nous nous attendons à ce que les prix des lingots se négocient latéralement à la hausse la semaine prochaine, les prix de l’or ayant respecté le support clé à 1690 $, témoin d’un fort rebond. L’or au comptant du COMEX a une résistance importante près de 1740 $ / 1760 l’once et un support à 1690 $ l’once. Chez MCX, les prix de l’or en avril ont une résistance à court terme à Rs 45,200 / 45,600 par 10 grammes et un support à Rs 44,100 par 10 grammes. Le spot argent du COMEX a une résistance à court terme à 26,80 $ l’once avec un support à 24,90 $ l’once. MCX Silver May a une résistance importante à Rs 69 000 par KG et un support à Rs 64 500 par KG.

